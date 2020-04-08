SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico.

Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente.

El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo.

Características principales

Detección automática de zonas

Identifica zonas de soporte y resistencia basándose en puntos de giro, volumen y retrocesos de precios.

Dimensionamiento dinámico y fijo de zonas

Opción de utilizar un ancho dinámico basado en ATR o un tamaño de pip fijo para el cálculo de zonas.

Gestión de zonas

Fusiona automáticamente las zonas superpuestas.

Elimina las zonas caducadas o invalidadas.

Voltea las zonas cuando se rompen y se vuelven a probar.

Integración de la acción del precio

Detecta patrones comunes de velas dentro de las zonas, incluyendo: Envolvente alcista/bajista Barras Pin Martillos y Estrellas fugaces Estrellas matutinas y vespertinas



Claridad visual

Zonas codificadas por colores (verde para soporte, rojo para resistencia).

Etiquetas de resistencia y recuento de toques.

Sombreado transparente para una visión clara del gráfico.

Alertas y notificaciones

Alertas cuando el precio toca, rompe o vuelve a probar una zona.

Rendimiento

Funciona en múltiples marcos temporales desde M15 y superiores para pares Forex, y desde M1 para otros instrumentos como criptodivisas.

Parámetros de entrada

Detección de Zona

SwingStrength - Número de barras a la izquierda/derecha para confirmar un punto de oscilación.

SwingSensitivity - Multiplicador para ajustar la rigurosidad de la detección.

VolumeFilterEnabled - Activar o desactivar el filtrado de volumen.

VolumeThreshold - Nivel mínimo de volumen para zonas válidas.

MinReversalPips - Tamaño mínimo de inversión de pips para marcar un swing.

Ancho de Zona

DynamicZoneWidth - Habilitar el tamaño de zona basado en ATR.

DynamicZoneMultiplier - Multiplicador ATR para dimensionamiento dinámico.

FixedZoneWidthPips - Tamaño de pip fijo si el ancho dinámico está deshabilitado.

Gestión de zonas

CombinarZonasCerradas - Combina zonas cercanas en precio.

FlipZonesOnBreak - Convierte el soporte en resistencia y viceversa después de la ruptura.

MaxZones - Limita el máximo de zonas mostradas.

Ajustes visuales

MostrarFuerzaDeZona - Muestra el valor de la fuerza de la zona.

ZoneTransparency - Establece la transparencia del sombreado (0-255).

SupportColor / ResistanceColor - Colores de las zonas.

Configuración de la acción del precio

ShowCandlestickPatterns - Habilitar la detección de patrones de velas.

PatternTypes - Elija qué patrones mostrar.

Alertas

AlertOnTouch - Alerta cuando el precio toca una zona.

AlertOnBreakout - Alerta de ruptura.

AlertOnRetest - Alerta en el retest después de la ruptura.



