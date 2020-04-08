SmartSRZones
- Indicadores
- Casey Nkalubo
- Versión: 1.1
SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico.
Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente.
El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo.
Características principales
Detección automática de zonas
-
Identifica zonas de soporte y resistencia basándose en puntos de giro, volumen y retrocesos de precios.
Dimensionamiento dinámico y fijo de zonas
-
Opción de utilizar un ancho dinámico basado en ATR o un tamaño de pip fijo para el cálculo de zonas.
Gestión de zonas
-
Fusiona automáticamente las zonas superpuestas.
-
Elimina las zonas caducadas o invalidadas.
-
Voltea las zonas cuando se rompen y se vuelven a probar.
Integración de la acción del precio
-
Detecta patrones comunes de velas dentro de las zonas, incluyendo:
-
Envolvente alcista/bajista
-
Barras Pin
-
Martillos y Estrellas fugaces
-
Estrellas matutinas y vespertinas
-
Claridad visual
-
Zonas codificadas por colores (verde para soporte, rojo para resistencia).
-
Etiquetas de resistencia y recuento de toques.
-
Sombreado transparente para una visión clara del gráfico.
Alertas y notificaciones
-
Alertas cuando el precio toca, rompe o vuelve a probar una zona.
Rendimiento
-
Funciona en múltiples marcos temporales desde M15 y superiores para pares Forex, y desde M1 para otros instrumentos como criptodivisas.
Parámetros de entrada
Detección de Zona
-
SwingStrength - Número de barras a la izquierda/derecha para confirmar un punto de oscilación.
-
SwingSensitivity - Multiplicador para ajustar la rigurosidad de la detección.
-
VolumeFilterEnabled - Activar o desactivar el filtrado de volumen.
-
VolumeThreshold - Nivel mínimo de volumen para zonas válidas.
-
MinReversalPips - Tamaño mínimo de inversión de pips para marcar un swing.
Ancho de Zona
-
DynamicZoneWidth - Habilitar el tamaño de zona basado en ATR.
-
DynamicZoneMultiplier - Multiplicador ATR para dimensionamiento dinámico.
-
FixedZoneWidthPips - Tamaño de pip fijo si el ancho dinámico está deshabilitado.
Gestión de zonas
-
CombinarZonasCerradas - Combina zonas cercanas en precio.
-
FlipZonesOnBreak - Convierte el soporte en resistencia y viceversa después de la ruptura.
-
MaxZones - Limita el máximo de zonas mostradas.
Ajustes visuales
-
MostrarFuerzaDeZona - Muestra el valor de la fuerza de la zona.
-
ZoneTransparency - Establece la transparencia del sombreado (0-255).
-
SupportColor / ResistanceColor - Colores de las zonas.
Configuración de la acción del precio
-
ShowCandlestickPatterns - Habilitar la detección de patrones de velas.
-
PatternTypes - Elija qué patrones mostrar.
Alertas
-
AlertOnTouch - Alerta cuando el precio toca una zona.
-
AlertOnBreakout - Alerta de ruptura.
-
AlertOnRetest - Alerta en el retest después de la ruptura.