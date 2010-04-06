Higher Timeframe Bias Filter

Handeln Sie mit Vertrauen in die Richtung des höheren Zeitrahmens.

HTF Bias Filter ist ein nicht nachzeichnender Bias-Indikator für höhere Zeitrahmen, der die EMA-basierte Trendrichtung eines beliebigen höheren Zeitrahmens (H1, H4, D1, usw.) auf Ihren Chart mit niedrigerem Zeitrahmen projiziert.

Er hilft Händlern, schlechte Trades herauszufiltern, sich am vorherrschenden Trend zu orientieren und die Konsistenz zu verbessern.

🔹 Welches Problem es löst

Viele Händler verlieren Geld, wenn sie gegen den Trend des höheren Zeitrahmens handeln. Dieser Indikator löst dieses Problem, indem er direkt auf Ihrem Trading-Chart anzeigt, ob die Tendenz im höheren Zeitrahmen bullisch oder bearisch ist.

🔹 Hauptmerkmale

✅ Nicht-übermalend (Bias wird nur bei HTF-Kerzenschluss aktualisiert)

✅ Funktioniert auf jedem Chart-Zeitrahmen

✅ Vom Benutzer auswählbarer höherer Zeitrahmen (H1, H4, D1, etc.)

✅ Klare Bullish/Bearish-Bias-Einfärbung

✅ Schrittmodus (strenge HTF-Logik)

✅ Optionaler glatter Visualisierungsmodus

✅ Kanalerweiterung für bessere Sichtbarkeit

✅ Anzeige des Bias-Textes im Diagramm (Position konfigurierbar)

✅ Warnungen bei Änderungen des Bias auf höheren Zeitskalen

✅ Leicht, schnell und stabil

🔹 Wie man ihn benutzt (SEHR WICHTIG)

Dieser Indikator ist ein Bias-Filter, kein Einstiegssignal. Empfohlene Verwendung: Kaufen Sie nur , wenn der Bias bullisch ist.

Verkaufen Sie nur , wenn der Bias bärisch ist.

Kombinieren Sie den Indikator mit Ihrer eigenen Einstiegsstrategie (Kursbewegung, Struktur, Sitzungen usw.)

🔹 Beispiel-Setup

Beispiel: Chart-Zeitrahmen: M15

Höherer Zeitrahmen: H1

Wenn die H1 Tendenz bullisch ist → suchen Sie nur nach Kauf-Setups auf M15

Wenn der H1 Bias bärisch ist → nur nach Verkaufs-Setups Ausschau halten

🔹 Erklärte Eingaben

Höherer Zeitrahmen - Zeitrahmen für die Berechnung des Bias

Fast / Slow EMA - Parameter für die Bias-Berechnung

Step / Smooth Mode - strenge HTF oder glatte Visualisierung

Kanalbreite - visueller Abstand zwischen den EMAs

Position des Bias-Textes - Auswahl der Chartecke

Alerts - Benachrichtigung bei Bias-Änderung

🔹 Haftungsausschluss (DO NOT SKIP)