Buy and Sell Volume Spikes Indicator

Hallo Leute,

Der WinningSpell-Indikator (No Repaint) zeigt die Aktivität von Käufern und Verkäufern auf einem beliebigen Chart und Zeitrahmen eines beliebigen Kurses, der auf der MT4-Plattform verfügbar ist. Er berechnet diese Werte durch eine ausgeklügelte Formel, die ich vor langer Zeit entdeckt und im Laufe der Jahre verbessert habe. Es verwendet die OHLCV-Werte jedes M1-Balkens, um die Berechnung für jeden beliebigen Zeitrahmen anhand einer Formel vorzunehmen, und stellt diese Werte über einen Oszillator dar, der Wellen von Spikes erzeugt. Es kann problemlos als eigenständiges System verwendet werden oder eine großartige Ergänzung zu einem System und Handelsstil Ihrer Wahl werden. Wenn Sie es als eigenständiges System verwenden (ohne andere Indikatoren/Analysen oder Zusätze), ist der einfachste und genaueste Weg, alle Divergenz/Konvergenz-Spikes-Formationen mit 2-3 höheren Zeitrahmen-Bestätigungen mit der gleichen Methode (Divergenz/Konvergenz-Spikes) einzugeben. Diese Signale garantieren Ihnen nicht nur ungefähr alle 9 von 10 Gewinnen, sondern auch eine schnelle Marktreaktion, was bedeutet, dass der Preis die maximal mögliche Anzahl von Pips über eine minimal mögliche Zeitspanne steigen wird (oder in einfachen Worten - es wird einen Volatilitätskorridor-Ausbruch geben). Je sauberer und auffälliger 2-3 Spikes Divergenz/Konvergenz auf dem Chart sind (d.h. je einfacher sie von Ihnen entdeckt wurden) mit 2-3 höheren Zeitrahmen Bestätigungen - desto aggressiver wird der Volatilitätskorridor Ausbruch folgen. Alles, was Sie brauchen, ist eine einfache 3-5 Tage Beobachtung/Analyse Erfahrung und Sie werden so viele versteckte/profitable Möglichkeiten entdecken, die Sie vorher nicht in Betracht gezogen haben, und das erstaunlichste ist - Diese versteckten/profitablen Möglichkeiten sind völlig logisch! Sie folgen präzisen Käufern/Verkäufern Divergenz/Konvergenz-Algos und sie sind für alle Charts und Zeitrahmen gleich. Alles, was Sie brauchen, ist eine einfache Erfahrung, denn um das meiste Potenzial des Systems selbst zu extrahieren, müssen Sie die Pips/Time spent-Werte für Volatilitäts-Ausbruchskorridore entsprechend den Zeitrahmen-Korrelationen verstehen, so dass Sie bis zu 95% aller Trendbewegungen korrekt extrahieren können (und das wäre die Fähigkeit, die Sie anstreben sollten).


Mein WinningSpell-Indikator wird sich nie ändern, sobald sich der Balken Ihres Zeitrahmens gebildet hat, werden sich die OHLCV-Werte nie ändern, da die Formel angewendet wird - es kann nur einen einzigen strengen Ergebniswert geben. Nach dem Schließen des Balkens Ihres Zeitrahmens werden Sie alle Werte, die Sie in Echtzeit sehen, auch in der Historie sehen. Die in Magenta und Aqua hervorgehobenen Werte stammen vom RSI-Indikator, den ich Ihnen selbstverständlich kostenlos zur Verfügung stelle. Er arbeitet gut mit meinem Triangle Scanner zusammen, um einen Volatilitätskorridor vor einem Ausbruch zu bestimmen. Ich verstehe, dass einige Leute keine große Erfahrung in der Bestimmung von Volatilitätsausbrüchen haben, daher habe ich es für sie einfacher gemacht - ich habe beschlossen, meinen Triangle Scanner als Zusatz zu WinningSpell kostenlos zu verschenken, er wird all diese Volatilitätsmuster vor einem Ausbruch für Sie finden, so dass es für Sie viel einfacher und interessanter sein wird, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sehr weise "MIT DEM RICHTIGEN RISIKO" zu entscheiden. Erhöhen Sie zunächst die Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einem geringeren Risiko zu sein, und erhöhen Sie erst nach einer angemessenen Menge an Erfahrung das geringere Risiko auf das richtige Maß an Risiko, das Ihrem Vertrauen auf der Grundlage Ihrer Erfahrung entspricht (Haben Sie Ihre letzte Gewinnsträhne Trades 9 von 10 bekommen? Und am wichtigsten - sind alle Ihre Gewinnsträhnen-Trades so gelaufen, wie Sie es erwartet haben?), auch wenn sie sich erinnern - Markt kann leicht korrigieren Sie Ihre Siegesserie, wenn Sie ungeduldig sind - Vertrauen Sie mir, diese Muster sind überall / sie sind alle über den Ort, sie sind alle logisch, sie sind nur auf den Charts versteckt und sie werden erscheinen und wiederholen sich immer und immer wieder, daher gibt es keinen Grund für ungeduldig überhaupt, und vergessen Sie nicht wieder - Money Management ist ein psychologischer Zustand, wo Sie in der Lage sind, jeden Betrag auf der Grundlage der finanziellen Obergrenze Sie haben, die Welt und die Gesellschaften beeinflusst Sie zu haben, zu akzeptieren. Sie sind der Einzige, der dies ändern/korrigieren kann, basierend auf dem, was Sie wirklich wollen und wünschen.

Der Schlüssel liegt darin, in den Markt einzusteigen, bevor der Volatilitätskorridor ausbricht (weniger Zeit verschwenden, mehr Gewinn und das tolle Gefühl, richtig zu liegen) - zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das meiste aus den Ausbrüchen des Korridors herauszuholen (80% ist das perfekte Ergebnis), mit Erfahrung wird es bis zu 95% steigen, warum? Weil Ihr Close-Position-Signal zur Open-Position des entgegengesetzten Signals wird. Warum? Weil dort die gleiche Marktlogik und die gleichen Divergenz-/Konvergenz-Algos auftreten werden!! Aber diese Art des Handels ist die Fähigkeit, die man anstreben sollte - es wird viel und viel Erfahrung erfordern, es wird Jahre dauern, aber das ist es, wo das wirkliche Marktverständnis herkommt. Und denken Sie auch daran, dass die ersten 5% des Beginns eines neuen Trends und die letzten 5% des Endes des Trends die teuersten sind. Halten Sie sich also einfach an die 80 % und versuchen Sie vor allem, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort einzusteigen, denn Sie wollen nicht in EWA-Formationsmustern wie Diagonalen Dreiecken stecken bleiben, die immer weiter ausgedehnt werden. Es ist einfach nicht nur Ihre Zeit wert - glauben Sie mir.

Wir alle entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen - je weiser wir sie in unserem Leben verbringen, desto einfacher/freudiger und profitabler wird unser Handel sein. Es gibt etwas Erstaunliches/Faszinierendes an dem Gefühl, im richtigen Moment und zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, und genau diese Energie nährt uns und treibt uns extrem schnell zu unseren finanziellen Zielen, die wir nie zuvor angestrebt haben. Und denken Sie auch daran, dass es beim Geldmanagement nicht nur um Mathematik und abgeleitete Zahlen Ihres Kapitals geht. Geldmanagement ist Ihr psychologischer Zustand, der es Ihnen erlaubt, jeden Betrag zu gewinnen/akzeptieren, der über Ihre finanzielle Obergrenze hinausgeht. Beim Geldmanagement geht es darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Maß an Risiko zu sein!!! Geldmanagement ist Ihr psychologischer Zustand, der es Ihnen erlaubt, jeden Betrag jenseits Ihrer finanziellen Obergrenze zu akzeptieren, die durch den Einfluss der Welt auf Sie begrenzt wurde, und Sie sind der Einzige, der diese Begrenzungen aufheben kann (nicht, indem Sie das Risiko erhöhen, wie es andere tun und verlieren, sondern indem Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie so oft wie möglich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem richtigen Risiko sind. Dies sind nur einige einfache Teile meiner 17-jährigen Programmier-/Handelserfahrung im Devisenmarkt.

Ich biete eine lebenslange Lizenz für meinen WinningSpell mit meinem Triangle Scanner und meinem Mod des freien RSI Indikators für nur $50 an. Alle meine Vorlagen und Einstellungen werden Ihnen mit einer kurzen/einfachen Erklärung zugesandt, wie Sie sie am besten nutzen können. Kontaktieren Sie mich über MQL5 Chat.

Здравствуйте,

Индикатор WinningSpell (без перерисовки) показывает активность покупателей и продавцов на любом графике и таймфрейме любой котировки, доступной в платформе MT4. Он рассчитывает эти значения по сложной и уникальной формуле, которую я разработал давно и совершенствовал с годами. Он использует значения OHLCV (Цена: Открытия/Максимальная/Минимальная/Закрытия и Обьём) каждого бара M1 для расчёта по формуле на любом таймфрейме и представляет эти значения ввиде осциллятора, создавая волны спайков. Его можно легко использовать как самостоятельную систему, или же он может стать отличным дополнением к любой системе и стилю торговли по вашему выбору. При использовании в качестве самостоятельной системы (без каких-либо других индикаторов/анализа или дополнений), самый простой и точный способ - входить в любые формации Дивергенций/Конвергенций спайков с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах относительно вашего текущего таймфрейма, с помощью того же метода (Дивергенций/Конвергенций спайков), эти сигналы гарантируют вам не просто вероятность 9 из 10-ти прибыльных трейдов, но и быструю реакцию рынка, то есть, цена пройдет максимально возможное количество пунктов за минимально возможное количество времени (или простыми словами - произойдет Разрыв Коридора Волатильности). Чем заметнее 2-3 дивергенции/конвергенции на графике (то есть, чем легче вы их заметили) с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах - тем агрессивнее последует Разрыв Коридора Волатильности.

Всё, что вам нужно, - это 3-5 дней наблюдений/анализа, и вы обнаружите столько скрытых/прибыльных возможностей, которые раньше не принимали во внимание, и что самое удивительное - эти скрытые/прибыльные возможности полностью логичны! Они следуют точным алгоритмам дивергенций/конвергенций покупателей/продавцов, и они одинаковы для всех графиков и таймфреймов. Всё, что вам потребуется, - это простой опыт, так как для извлечения наибольшего потенциала из системы, нужно понимание пропорций количества пройденных пунктов относительно пройденного времени для точного определения Разрыва Коридоров Волатильности в сответстви с кореляциями таймфреймов, чтобы вы могли правильно извлекать до 95% всех трендовых движений (и это было мастерством, к которому нужно стремиться).

Мой индикатор WinningSpell никогда не перерисовывается и никогда не будет перерисовываться, как только сформировался бар вашего таймфрейма, значения OHLCV никогда не изменятся, их и использует формула, соответственно конкретное итоговое значение может быть только одним. После закрытия бара вашего таймфрейма все те значения, которые видите в реальном времени, вы увидите и на истории. Те значения, которые выделены пурпурным и голубым цветом, относятся к индикатору RSI, который я, вышлю бесплатно, он хорошо работает с моим Сканнером Треугольников для определения Разрыва Коридоров Волатильности.

Я понимаю, что у некоторых людей может не быть большого опыта в определении Разрыва Коридоров Волатильности, поэтому я решил подарить бесплатно свой Сканер Треугольников в качестве дополнения к WinningSpell, он найдет для вас абсолютно все эти паттерны (предшествующие Разрыву Коридоров Волатильности), любой фрактальности (не упуская ни одного) исходя из глубины сканирования которая будет задана и отобразит их на вашем графике, соответственно вам будет намного проще, интереснее и увликательнее оказаться в нужное время, в нужном месте и принять правильное решение "С ПРАВИЛЬНЫМ РИСКОМ". Сначала увеличьте вероятность, основанную на вашем опыте, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте с меньшим риском, и только после приличного количества опыта, увеличьте меньший риск до правильного количества риска, которое соответствует вашей уверенности, основанной на вашем опыте (Получили ли вы в своей прибыльной серии 9 из 10-ти трейдов? И самое главное - все ли ваши сделки из прибыльной серии прошли так, как вы ожидали?), даже если это случилось именно так, никогда не забывайте - Рынок может легко скорректировать вашу серию прибыльных трейдов, если вы нетерпеливы - Поверьте мне, эти паттерны повсюду/они повсюду, они все логичны, они просто скрыты на графиках, и они будут появляться и повторяться снова и снова, следовательно, нет причин для нетерпеливости, и не забывайте никогда - Управление капиталом - это психологическое состояние, когда вы способны принять любую сумму, исходя из вашего финансового потолка, который мир и общество установили вам. Только вы можете изменить/исправить этот финансовый потолок, исходя из того, чего вы действительно хотите и к чему стремитесь.

Главное - входить в рынок прямо перед Разрывами Коридоров Волатильности (тратить меньше времени, получать больше прибыли и потрясающее чувство понимания механики рынка) - быть в нужное время в нужном месте. И извлекать максимум потенциального движения из Разрыва Коридоров Волатильности (80% - идеальный результат), с опытом этот показатель вырастет до 95%, почему? Потому что, сигнал закрытия вашей позиции становится сигналом открытия противоположной позиции. Почему? Потому что, там будет действовать та же самая логика рынка и те же алгоритмы Дивергенций/Конвергенций!!! Но, именно к такому типу торговли нужно стремиться - это потребует много опыта, это займёт годы, но именно здесь и приходит настоящее понимание механики рынка. И также помните что, первые 5% начала нового тренда и последние 5% конца текущего тренда - самые дорогие. Поэтому просто придерживайтесь правилу 80% и, самое главное, старайтесь в рынок в нужное время и в нужном месте, так как вы не хотите застрять в таких паттернах как диагональные треугольники (Это просто не стоит вашего времени - поверьте мне), которые расширяются и расширяются постоянно, а разворота так и не будет (Он будет когда эти паттерны все сломаются, соответственно расширяться тенденция уже не сможет, так и начинается её излом).

Мы все решаем, как проводить своё время - чем разумнее мы проводим его в жизни, тем легче/приятнее и прибыльнее будет наша торговля. Есть что-то удивительное/захватывающее в том чувстве, когда всё получается в нужный момент и в нужное время, и именно эта энергетическая вибрация питает нас и заставляет двигаться к нашим финансовым целям так быстро, как нам этого никогда ранеее не удавалось. И помните, что, управление капиталом - это не только математика и производные нашего риска. Управление капиталом - это наше психологическое состояние, которое позволяет нам принимать любую сумму, которая находится за пределами нашего финансового потолка. Управление капиталом - это умение быть в нужное время, в нужном месте и с правильно подобранным "НУЖНЫМ" риском!!! Управление капиталом - это наше психологическое состояние, позволяющее принимать любые суммы, превышающие наш финансовый потолок, который попал в ограничения из-за влияния на нас окружающего нами мира, и только мы можем снять эти ограничения (не увеличивая риск, как это делают многие и теряют, а увеличивая вероятность того, что мы окажемся в нужное время, в нужном месте с "НУЖНЫМ" риском как можно чаще. Это некоторые фрагменты моего 17-летнего опыта программирования и торговли на рынке Forex.

Я предлагаю пожизненную лицензию на мой WinningSpell с моим Сканером Треугольников и моим модом бесплатного индикатора RSI всего за $50. Все мои шаблоны и настройки будут отправлены вам с кратким/простым объяснением, как использовать их в полной мере. Связаться со мной можно по MQL5 чату.




Bewertungen 3
Jade Lee Valentine
186
Jade Lee Valentine 2025.10.01 11:10 
 

Great indicator

Francis Santos
67
Francis Santos 2025.09.11 15:37 
 

Bom dindicador e suporte!

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.07.21 02:49 
 

Buy and Sell Volume Spikes Indicator – Great Tool!

I'm really happy with this indicator!

It makes it so much easier to spot strong buying and selling pressure, and it’s helped me find better entry and exit points.

The volume "spikes" are super clear and easy to read on the chart, so I feel more confident in my trading decisions.

One useful tip I got from Andrei—the author—was to check higher time frames for confirmation.

This approach really helps boost the win rate and makes spotting important volume moves even simpler.

What I like most:

-Clear and simple visual signals

-Easy to set up and use

-Quick and helpful customer service

The author's support is excellent—my questions were answered quickly and in a friendly way.

It’s good to know there’s reliable help available if you need it.

So far, this indicator has proved to be among the most practical tools I’ve purchased from the MQL5.

