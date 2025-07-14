Buy and Sell Volume Spikes Indicator

Mein WinningSpell-Indikator wird sich nie ändern, sobald sich der Balken Ihres Zeitrahmens gebildet hat, werden sich die OHLCV-Werte nie ändern, da die Formel angewendet wird - es kann nur einen einzigen strengen Ergebniswert geben. Nach dem Schließen des Balkens Ihres Zeitrahmens werden Sie alle Werte, die Sie in Echtzeit sehen, auch in der Historie sehen. Die in Magenta und Aqua hervorgehobenen Werte stammen vom RSI-Indikator, den ich Ihnen selbstverständlich kostenlos zur Verfügung stelle. Er arbeitet gut mit meinem Triangle Scanner zusammen, um einen Volatilitätskorridor vor einem Ausbruch zu bestimmen. Ich verstehe, dass einige Leute keine große Erfahrung in der Bestimmung von Volatilitätsausbrüchen haben, daher habe ich es für sie einfacher gemacht - ich habe beschlossen, meinen Triangle Scanner als Zusatz zu WinningSpell kostenlos zu verschenken, er wird all diese Volatilitätsmuster vor einem Ausbruch für Sie finden, so dass es für Sie viel einfacher und interessanter sein wird, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sehr weise "MIT DEM RICHTIGEN RISIKO" zu entscheiden. Erhöhen Sie zunächst die Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einem geringeren Risiko zu sein, und erhöhen Sie erst nach einer angemessenen Menge an Erfahrung das geringere Risiko auf das richtige Maß an Risiko, das Ihrem Vertrauen auf der Grundlage Ihrer Erfahrung entspricht (Haben Sie Ihre letzte Gewinnsträhne Trades 9 von 10 bekommen? Und am wichtigsten - sind alle Ihre Gewinnsträhnen-Trades so gelaufen, wie Sie es erwartet haben?), auch wenn sie sich erinnern - Markt kann leicht korrigieren Sie Ihre Siegesserie, wenn Sie ungeduldig sind - Vertrauen Sie mir, diese Muster sind überall / sie sind alle über den Ort, sie sind alle logisch, sie sind nur auf den Charts versteckt und sie werden erscheinen und wiederholen sich immer und immer wieder, daher gibt es keinen Grund für ungeduldig überhaupt, und vergessen Sie nicht wieder - Money Management ist ein psychologischer Zustand, wo Sie in der Lage sind, jeden Betrag auf der Grundlage der finanziellen Obergrenze Sie haben, die Welt und die Gesellschaften beeinflusst Sie zu haben, zu akzeptieren. Sie sind der Einzige, der dies ändern/korrigieren kann, basierend auf dem, was Sie wirklich wollen und wünschen.

Der Schlüssel liegt darin, in den Markt einzusteigen, bevor der Volatilitätskorridor ausbricht (weniger Zeit verschwenden, mehr Gewinn und das tolle Gefühl, richtig zu liegen) - zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das meiste aus den Ausbrüchen des Korridors herauszuholen (80% ist das perfekte Ergebnis), mit Erfahrung wird es bis zu 95% steigen, warum? Weil Ihr Close-Position-Signal zur Open-Position des entgegengesetzten Signals wird. Warum? Weil dort die gleiche Marktlogik und die gleichen Divergenz-/Konvergenz-Algos auftreten werden!! Aber diese Art des Handels ist die Fähigkeit, die man anstreben sollte - es wird viel und viel Erfahrung erfordern, es wird Jahre dauern, aber das ist es, wo das wirkliche Marktverständnis herkommt. Und denken Sie auch daran, dass die ersten 5% des Beginns eines neuen Trends und die letzten 5% des Endes des Trends die teuersten sind. Halten Sie sich also einfach an die 80 % und versuchen Sie vor allem, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort einzusteigen, denn Sie wollen nicht in EWA-Formationsmustern wie Diagonalen Dreiecken stecken bleiben, die immer weiter ausgedehnt werden. Es ist einfach nicht nur Ihre Zeit wert - glauben Sie mir.

Wir alle entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen - je weiser wir sie in unserem Leben verbringen, desto einfacher/freudiger und profitabler wird unser Handel sein. Es gibt etwas Erstaunliches/Faszinierendes an dem Gefühl, im richtigen Moment und zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, und genau diese Energie nährt uns und treibt uns extrem schnell zu unseren finanziellen Zielen, die wir nie zuvor angestrebt haben. Und denken Sie auch daran, dass es beim Geldmanagement nicht nur um Mathematik und abgeleitete Zahlen Ihres Kapitals geht. Geldmanagement ist Ihr psychologischer Zustand, der es Ihnen erlaubt, jeden Betrag zu gewinnen/akzeptieren, der über Ihre finanzielle Obergrenze hinausgeht. Beim Geldmanagement geht es darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Maß an Risiko zu sein!!! Geldmanagement ist Ihr psychologischer Zustand, der es Ihnen erlaubt, jeden Betrag jenseits Ihrer finanziellen Obergrenze zu akzeptieren, die durch den Einfluss der Welt auf Sie begrenzt wurde, und Sie sind der Einzige, der diese Begrenzungen aufheben kann (nicht, indem Sie das Risiko erhöhen, wie es andere tun und verlieren, sondern indem Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie so oft wie möglich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem richtigen Risiko sind. Dies sind nur einige einfache Teile meiner 17-jährigen Programmier-/Handelserfahrung im Devisenmarkt.

Ich biete eine lebenslange Lizenz für meinen WinningSpell mit meinem Triangle Scanner und meinem Mod des freien RSI Indikators für nur $50 an. Alle meine Vorlagen und Einstellungen werden Ihnen mit einer kurzen/einfachen Erklärung zugesandt, wie Sie sie am besten nutzen können. Kontaktieren Sie mich über MQL5 Chat.

