Buy and Sell Volume Spikes Indicator
- Indikatoren
- Andrei Vasilenko
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 14 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
Hallo Leute,
Der WinningSpell-Indikator (No Repaint) zeigt die Aktivität von Käufern und Verkäufern auf einem beliebigen Chart und Zeitrahmen eines beliebigen Kurses, der auf der MT4-Plattform verfügbar ist. Er berechnet diese Werte durch eine ausgeklügelte Formel, die ich vor langer Zeit entdeckt und im Laufe der Jahre verbessert habe. Es verwendet die OHLCV-Werte jedes M1-Balkens, um die Berechnung für jeden beliebigen Zeitrahmen anhand einer Formel vorzunehmen, und stellt diese Werte über einen Oszillator dar, der Wellen von Spikes erzeugt. Es kann problemlos als eigenständiges System verwendet werden oder eine großartige Ergänzung zu einem System und Handelsstil Ihrer Wahl werden. Wenn Sie es als eigenständiges System verwenden (ohne andere Indikatoren/Analysen oder Zusätze), ist der einfachste und genaueste Weg, alle Divergenz/Konvergenz-Spikes-Formationen mit 2-3 höheren Zeitrahmen-Bestätigungen mit der gleichen Methode (Divergenz/Konvergenz-Spikes) einzugeben. Diese Signale garantieren Ihnen nicht nur ungefähr alle 9 von 10 Gewinnen, sondern auch eine schnelle Marktreaktion, was bedeutet, dass der Preis die maximal mögliche Anzahl von Pips über eine minimal mögliche Zeitspanne steigen wird (oder in einfachen Worten - es wird einen Volatilitätskorridor-Ausbruch geben). Je sauberer und auffälliger 2-3 Spikes Divergenz/Konvergenz auf dem Chart sind (d.h. je einfacher sie von Ihnen entdeckt wurden) mit 2-3 höheren Zeitrahmen Bestätigungen - desto aggressiver wird der Volatilitätskorridor Ausbruch folgen. Alles, was Sie brauchen, ist eine einfache 3-5 Tage Beobachtung/Analyse Erfahrung und Sie werden so viele versteckte/profitable Möglichkeiten entdecken, die Sie vorher nicht in Betracht gezogen haben, und das erstaunlichste ist - Diese versteckten/profitablen Möglichkeiten sind völlig logisch! Sie folgen präzisen Käufern/Verkäufern Divergenz/Konvergenz-Algos und sie sind für alle Charts und Zeitrahmen gleich. Alles, was Sie brauchen, ist eine einfache Erfahrung, denn um das meiste Potenzial des Systems selbst zu extrahieren, müssen Sie die Pips/Time spent-Werte für Volatilitäts-Ausbruchskorridore entsprechend den Zeitrahmen-Korrelationen verstehen, so dass Sie bis zu 95% aller Trendbewegungen korrekt extrahieren können (und das wäre die Fähigkeit, die Sie anstreben sollten).
Ich biete eine lebenslange Lizenz für meinen WinningSpell mit meinem Triangle Scanner und meinem Mod des freien RSI Indikators für nur $50 an. Alle meine Vorlagen und Einstellungen werden Ihnen mit einer kurzen/einfachen Erklärung zugesandt, wie Sie sie am besten nutzen können. Kontaktieren Sie mich über MQL5 Chat.
Здравствуйте,
Индикатор WinningSpell (без перерисовки) показывает активность покупателей и продавцов на любом графике и таймфрейме любой котировки, доступной в платформе MT4. Он рассчитывает эти значения по сложной и уникальной формуле, которую я разработал давно и совершенствовал с годами. Он использует значения OHLCV (Цена: Открытия/Максимальная/Минимальная/Закрытия и Обьём) каждого бара M1 для расчёта по формуле на любом таймфрейме и представляет эти значения ввиде осциллятора, создавая волны спайков. Его можно легко использовать как самостоятельную систему, или же он может стать отличным дополнением к любой системе и стилю торговли по вашему выбору. При использовании в качестве самостоятельной системы (без каких-либо других индикаторов/анализа или дополнений), самый простой и точный способ - входить в любые формации Дивергенций/Конвергенций спайков с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах относительно вашего текущего таймфрейма, с помощью того же метода (Дивергенций/Конвергенций спайков), эти сигналы гарантируют вам не просто вероятность 9 из 10-ти прибыльных трейдов, но и быструю реакцию рынка, то есть, цена пройдет максимально возможное количество пунктов за минимально возможное количество времени (или простыми словами - произойдет Разрыв Коридора Волатильности). Чем заметнее 2-3 дивергенции/конвергенции на графике (то есть, чем легче вы их заметили) с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах - тем агрессивнее последует Разрыв Коридора Волатильности.
Всё, что вам нужно, - это 3-5 дней наблюдений/анализа, и вы обнаружите столько скрытых/прибыльных возможностей, которые раньше не принимали во внимание, и что самое удивительное - эти скрытые/прибыльные возможности полностью логичны! Они следуют точным алгоритмам дивергенций/конвергенций покупателей/продавцов, и они одинаковы для всех графиков и таймфреймов. Всё, что вам потребуется, - это простой опыт, так как для извлечения наибольшего потенциала из системы, нужно понимание пропорций количества пройденных пунктов относительно пройденного времени для точного определения Разрыва Коридоров Волатильности в сответстви с кореляциями таймфреймов, чтобы вы могли правильно извлекать до 95% всех трендовых движений (и это было мастерством, к которому нужно стремиться).
Мой индикатор WinningSpell никогда не перерисовывается и никогда не будет перерисовываться, как только сформировался бар вашего таймфрейма, значения OHLCV никогда не изменятся, их и использует формула, соответственно конкретное итоговое значение может быть только одним. После закрытия бара вашего таймфрейма все те значения, которые видите в реальном времени, вы увидите и на истории. Те значения, которые выделены пурпурным и голубым цветом, относятся к индикатору RSI, который я, вышлю бесплатно, он хорошо работает с моим Сканнером Треугольников для определения Разрыва Коридоров Волатильности.
Я понимаю, что у некоторых людей может не быть большого опыта в определении Разрыва Коридоров Волатильности, поэтому я решил подарить бесплатно свой Сканер Треугольников в качестве дополнения к WinningSpell, он найдет для вас абсолютно все эти паттерны (предшествующие Разрыву Коридоров Волатильности), любой фрактальности (не упуская ни одного) исходя из глубины сканирования которая будет задана и отобразит их на вашем графике, соответственно вам будет намного проще, интереснее и увликательнее оказаться в нужное время, в нужном месте и принять правильное решение "С ПРАВИЛЬНЫМ РИСКОМ". Сначала увеличьте вероятность, основанную на вашем опыте, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте с меньшим риском, и только после приличного количества опыта, увеличьте меньший риск до правильного количества риска, которое соответствует вашей уверенности, основанной на вашем опыте (Получили ли вы в своей прибыльной серии 9 из 10-ти трейдов? И самое главное - все ли ваши сделки из прибыльной серии прошли так, как вы ожидали?), даже если это случилось именно так, никогда не забывайте - Рынок может легко скорректировать вашу серию прибыльных трейдов, если вы нетерпеливы - Поверьте мне, эти паттерны повсюду/они повсюду, они все логичны, они просто скрыты на графиках, и они будут появляться и повторяться снова и снова, следовательно, нет причин для нетерпеливости, и не забывайте никогда - Управление капиталом - это психологическое состояние, когда вы способны принять любую сумму, исходя из вашего финансового потолка, который мир и общество установили вам. Только вы можете изменить/исправить этот финансовый потолок, исходя из того, чего вы действительно хотите и к чему стремитесь.
Главное - входить в рынок прямо перед Разрывами Коридоров Волатильности (тратить меньше времени, получать больше прибыли и потрясающее чувство понимания механики рынка) - быть в нужное время в нужном месте. И извлекать максимум потенциального движения из Разрыва Коридоров Волатильности (80% - идеальный результат), с опытом этот показатель вырастет до 95%, почему? Потому что, сигнал закрытия вашей позиции становится сигналом открытия противоположной позиции. Почему? Потому что, там будет действовать та же самая логика рынка и те же алгоритмы Дивергенций/Конвергенций!!! Но, именно к такому типу торговли нужно стремиться - это потребует много опыта, это займёт годы, но именно здесь и приходит настоящее понимание механики рынка. И также помните что, первые 5% начала нового тренда и последние 5% конца текущего тренда - самые дорогие. Поэтому просто придерживайтесь правилу 80% и, самое главное, старайтесь в рынок в нужное время и в нужном месте, так как вы не хотите застрять в таких паттернах как диагональные треугольники (Это просто не стоит вашего времени - поверьте мне), которые расширяются и расширяются постоянно, а разворота так и не будет (Он будет когда эти паттерны все сломаются, соответственно расширяться тенденция уже не сможет, так и начинается её излом).
Мы все решаем, как проводить своё время - чем разумнее мы проводим его в жизни, тем легче/приятнее и прибыльнее будет наша торговля. Есть что-то удивительное/захватывающее в том чувстве, когда всё получается в нужный момент и в нужное время, и именно эта энергетическая вибрация питает нас и заставляет двигаться к нашим финансовым целям так быстро, как нам этого никогда ранеее не удавалось. И помните, что, управление капиталом - это не только математика и производные нашего риска. Управление капиталом - это наше психологическое состояние, которое позволяет нам принимать любую сумму, которая находится за пределами нашего финансового потолка. Управление капиталом - это умение быть в нужное время, в нужном месте и с правильно подобранным "НУЖНЫМ" риском!!! Управление капиталом - это наше психологическое состояние, позволяющее принимать любые суммы, превышающие наш финансовый потолок, который попал в ограничения из-за влияния на нас окружающего нами мира, и только мы можем снять эти ограничения (не увеличивая риск, как это делают многие и теряют, а увеличивая вероятность того, что мы окажемся в нужное время, в нужном месте с "НУЖНЫМ" риском как можно чаще. Это некоторые фрагменты моего 17-летнего опыта программирования и торговли на рынке Forex.
Я предлагаю пожизненную лицензию на мой WinningSpell с моим Сканером Треугольников и моим модом бесплатного индикатора RSI всего за $50. Все мои шаблоны и настройки будут отправлены вам с кратким/простым объяснением, как использовать их в полной мере. Связаться со мной можно по MQL5 чату.
Great indicator