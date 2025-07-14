Buy and Sell Volume Spikes Indicator

5

Hello Guys,

WinningSpell Indicator (No Repaint) shows Buyers and Sellers activity on any given chart and timeframe of any quote that is available in MT4 platform. It calculates those values by a sophisticated formulae that I have discovered a long time ago and improved over the years. It uses OHLCV values of every M1 bar to make the calculation for any timeframe by a formulae and represents those values via oscillator creating waves of spikes. It can be easily used as a system by its own, or become a great addition to the system and trading style of your own choice. If using as a system on it's own (without any other indicator/analysis or addition), the simplest and most accurate way is to enter any Divergence/Convergence Spikes formations with 2-3 Higher timeframe confirmations with same method (Divergence/Convergence Spikes), those signals will guarantee you approximately not just every 9 out of 10 wins, but also a Fast Market Reaction, meaning the price will go maximum possible number of pips over a minimum possible amount of time spent (or in simple words - there will be a Volatility Corridor Break Out). The cleaner and more eye-catching 2-3 spikes divergence/convergence occurrence on the chart (meaning the easier it was spotted by you) with 2-3 higher timeframe confirmation - The more aggressive Volatility Corridor Break Out will follow. All what you will need is a simple 3-5 days of observation/analysis experience and you will discover so many hidden/profitable opportunities that you didn't take into account before, and the most amazing thing is - Those hidden/profitable opportunities are completely logical! They follow precise Buyers/Sellers Divergence/Convergence algoes and they are the same for all of the charts and timeframes. All you will need is a simple experience, as in order to extract the most potential of the system on its own - is to understand the pips/time spent values for volatility break out corridors according to timeframe correlations so you can extract up to 95% of all trend movement correctly (and that would be the skill to aim for).


My WinningSpell indicator never repaints and never will be, as soon as the bar of your timeframe has formed, the OHLCV values will never change, as the formulae is applied - there only can be one strict outcome value. After the bar close of your timeframe, all those values you see in realtime, you will see on history. Those Magenta and Aqua highlighted values are from RSI indicator which I obviously will send for free, it works well with my Triangle Scanner to determine a pre-breakout volatility corridor. I understand that some people may not have a big experience in volatility break out determinations, I made it simpler for them - I decided to gift for free my Triangle Scanner as the addition to WinningSpell, it will find all those volatility pre-break out patterns for you, so it will be much easier for you and more interesting to be at the right time, at the right place, and decide very wisely "AT THE RIGHT RISK". Firstly increase the probability based on your experience to be at the right time, at the right place with lower risk, and only after a decent amount of experience, increase the lower risk to the right amount of risk that suits your confidence based on experience (Did you get your last winning streak trades 9 out of 10? And most importantly - did all of your winning streak trades went the way you expected?), even if they did remember - Market Can Easily Correct your winning streak if you are impatient - Trust me those patterns are everywhere/they are all over the place, they are all logical, they are just hidden on the charts and they will appear and repeat themselves again and again, hence there is no reason for being impatient at all, and don't forget again - Money Management is a psychological state where you are able to accept any amount based on the financial ceiling you have, which world and societies influenced you to have. You are the only one to change it/correct it based on what you really want and desire.

The key is to get into the market right before the volatility corridor breaks out (wasting less time, gaining more profit and amazing feeling of being right) - being at the right time, at the right place. And extract the most of the corridor's breakouts (80% is the perfect result), with experience it will rise up to 95%, Why? Because your Close Position signal will become the Open Position of the opposite signal. Why? Because the same market logic and the same Divergence/Convergence algoes will occur there!! But that type of trading is the skill to aim for - It will take a lot and a lot of experience, it will take years, but this is where the real market understanding comes from. And also remember the first 5% of the start of a new trend and the last 5% of the end of the trend - Are the most expensive. Hence, simply stick to 80% and most importantly aim to enter at the right time and at the right place, as you don't want to get stuck in EWA formation patterns like Diagonal Triangles, which get extended and extended. It simply not just worth of your time - trust me.

We all decide how to spend our time - The wiser we spend it in our life, the more easier/enjoyable and profitable our trading will be. There is something amazing/fascinating about the feeling of getting it right at the right moment and at the right time, and this exact vibe of energy feeds us and drives us extremely fast to our financial goals that we never aimed before. And also remember, the money management isn't just about maths and derivative numbers of your capital. Money management is your psychological state that allows you to gain/accept any amount that is beyond your financial ceiling. Money management is about being right, at the right time, at the right place with the right amount of risk!! Money management is your psychological state that accepts any amounts beyond your financial ceiling, which got limited due to the world's influence on you and you are the only one to remove those limitations (not by increasing risk like others do and lose, but by increasing the probability that you will be at the right time, at the right place with the right risk as more often as possible. This are just some simple bits of my 17 years of Programming/Trading experience in Forex Market.

I offer lifetime license for my WinningSpell with my Triangle Scanner and my mod of free RSI indicator for $50 only. All my templates and settings will be sent to you with brief/simple explanation on how to use them at fullest. Contact me via MQL5 Chat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здравствуйте,

Индикатор WinningSpell (без перерисовки) показывает активность покупателей и продавцов на любом графике и таймфрейме любой котировки, доступной в платформе MT4. Он рассчитывает эти значения по сложной и уникальной формуле, которую я разработал давно и совершенствовал с годами. Он использует значения OHLCV (Цена: Открытия/Максимальная/Минимальная/Закрытия и Обьём) каждого бара M1 для расчёта по формуле на любом таймфрейме и представляет эти значения ввиде осциллятора, создавая волны спайков. Его можно легко использовать как самостоятельную систему, или же он может стать отличным дополнением к любой системе и стилю торговли по вашему выбору. При использовании в качестве самостоятельной системы (без каких-либо других индикаторов/анализа или дополнений), самый простой и точный способ - входить в любые формации Дивергенций/Конвергенций спайков с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах относительно вашего текущего таймфрейма, с помощью того же метода (Дивергенций/Конвергенций спайков), эти сигналы гарантируют вам не просто вероятность 9 из 10-ти прибыльных трейдов, но и быструю реакцию рынка, то есть, цена пройдет максимально возможное количество пунктов за минимально возможное количество времени (или простыми словами - произойдет Разрыв Коридора Волатильности). Чем заметнее 2-3 дивергенции/конвергенции на графике (то есть, чем легче вы их заметили) с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах - тем агрессивнее последует Разрыв Коридора Волатильности. 

Всё, что вам нужно, - это 3-5 дней наблюдений/анализа, и вы обнаружите столько скрытых/прибыльных возможностей, которые раньше не принимали во внимание, и что самое удивительное - эти скрытые/прибыльные возможности полностью логичны! Они следуют точным алгоритмам дивергенций/конвергенций покупателей/продавцов, и они одинаковы для всех графиков и таймфреймов. Всё, что вам потребуется, - это простой опыт, так как для извлечения наибольшего потенциала из системы, нужно понимание пропорций количества пройденных пунктов относительно пройденного времени для точного определения Разрыва Коридоров Волатильности в соответствии с корреляциями таймфреймов, чтобы вы могли правильно извлекать до 95% всех трендовых движений (и это было бы мастерством, к которому нужно стремиться).

Мой индикатор WinningSpell никогда не перерисовывается и никогда не будет перерисовываться, как только сформировался бар вашего таймфрейма, значения OHLCV никогда не изменятся, их и использует формула, соответственно конкретное итоговое значение может быть только одним. После закрытия бара вашего таймфрейма все те значения, которые вы видите в реальном времени, вы увидите и на истории. Те значения, которые выделены пурпурным и голубым цветом, относятся к индикатору RSI, который я, вышлю бесплатно, он хорошо работает с моим Сканнером Треугольников для определения Разрыва Коридоров Волатильности.

Я понимаю, что у некоторых людей может не быть большого опыта в определении Разрыва Коридоров Волатильности, поэтому я решил подарить бесплатно свой Сканер Треугольников в качестве дополнения к WinningSpell, он найдет для вас абсолютно все эти паттерны (предшествующие Разрыву Коридоров Волатильности), любой фрактальности (не упуская ни одного) исходя из глубины сканирования которая будет задана и отобразит их на вашем графике, соответственно вам будет намного проще, интереснее и увликательнее оказаться в нужное время, в нужном месте и принять правильное решение «С ПРАВИЛЬНЫМ РИСКОМ». Сначала увеличьте вероятность, основанную на вашем опыте, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте с меньшим риском, и только после приличного количества опыта, увеличьте меньший риск до правильного количества риска, которое соответствует вашей уверенности, основанной на вашем опыте (Получили ли вы в своей последней прибыльной серии 9 из 10-ти трейдов? И самое главное - все ли ваши сделки из прибыльной серии прошли так, как вы ожидали?), даже если это случилось именно так, никогда не забывайте - Рынок может легко скорректировать вашу серию прибыльных трейдов, если вы нетерпеливы - Поверьте мне, эти паттерны повсюду/они повсюду, они все логичны, они просто скрыты на графиках, и они будут появляться и повторяться снова и снова, следовательно, нет причин для нетерпеливости, и не забывайте никогда - Управление капиталом - это психологическое состояние, когда вы способны принять любую сумму, исходя из вашего финансового потолка, который мир и общество установили вам. Только вы можете изменить/исправить этот финансовый потолок, исходя из того, чего вы действительно хотите и к чему стремитесь.

Главное - входить в рынок прямо перед Разрывами Коридоров Волатильности (тратить меньше времени, получать больше прибыли и потрясающее чувство понимания механики рынка) - быть в нужное время в нужном месте. И извлекать максимум потенциального движения из Разрыва Коридоров Волатильности (80% - идеальный результат), с опытом этот показатель вырастет до 95%, почему? Потому что, сигнал закрытия вашей позиции становится сигналом открытия противоположной позиции. Почему? Потому что, там будет действовать та же самая логика рынка и те же алгоритмы Дивергенций/Конвергенций!!! Но, именно к такому типу торговли нужно стремиться - это потребует много и много опыта, это займёт годы, но именно здесь и приходит настоящее понимание механики рынка. И также помните что, первые 5% начала нового тренда и последние 5% конца текущего тренда - самые дорогие. Поэтому просто придерживайтесь правилу 80% и, самое главное, старайтесь входить в рынок в нужное время и в нужном месте, так как вы не хотите застрять в таких паттернах как диагональные треугольники (Это просто не стоит вашего времени - поверьте мне), которые расширяются и расширяются постоянно, а разворота так и не будет (Он будет когда эти паттерны все сломаются, соответственно расширяться тенденция уже не сможет, так и начинается её излом).

Мы все решаем, как проводить своё время - чем разумнее мы проводим его в жизни, тем легче/приятнее и прибыльнее будет наша торговля. Есть что-то удивительное/захватывающее в том чувстве, когда всё получается в нужный момент и в нужное время, и именно эта энергетическая вибрация питает нас и заставляет двигаться к нашим финансовым целям так быстро, как нам этого никогда ранее не удавалось. И помните, что, управление капиталом - это не только математика и производные нашего риска. Управление капиталом - это наше психологическое состояние, которое позволяет нам принимать любую сумму, которая находится за пределами нашего финансового потолка. Управление капиталом - это умение быть в нужное время, в нужном месте и с правильно подобранным "НУЖНЫМ" риском!!! Управление капиталом - это наше психологическое состояние, позволяющее принимать любые суммы, превышающие наш финансовый потолок, который попал в ограничения из-за влияния на нас окружающего нами мира, и только мы можем снять эти ограничения (не увеличивая риск, как это делают многие и теряют, а увеличивая вероятность того, что мы окажемся в нужное время, в нужном месте с "НУЖНЫМ" риском как можно чаще. Это некоторые фрагменты моего 17-летнего опыта программирования и торговли на рынке Forex.

Я предлагаю пожизненную лицензию на мой WinningSpell с моим Сканером Треугольников и моим модом бесплатного индикатора RSI всего за $50. Все мои шаблоны и настройки будут отправлены вам с кратким/простым объяснением, как использовать их в полной мере. Связаться со мной можно по MQL5 чату.




レビュー 3
Jade Lee Valentine
186
Jade Lee Valentine 2025.10.01 11:10 
 

Great indicator

Francis Santos
67
Francis Santos 2025.09.11 15:37 
 

Bom dindicador e suporte!

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.07.21 02:49 
 

Buy and Sell Volume Spikes Indicator – Great Tool!

I'm really happy with this indicator!

It makes it so much easier to spot strong buying and selling pressure, and it’s helped me find better entry and exit points.

The volume "spikes" are super clear and easy to read on the chart, so I feel more confident in my trading decisions.

One useful tip I got from Andrei—the author—was to check higher time frames for confirmation.

This approach really helps boost the win rate and makes spotting important volume moves even simpler.

What I like most:

-Clear and simple visual signals

-Easy to set up and use

-Quick and helpful customer service

The author's support is excellent—my questions were answered quickly and in a friendly way.

It’s good to know there’s reliable help available if you need it.

So far, this indicator has proved to be among the most practical tools I’ve purchased from the MQL5.

おすすめのプロダクト
Moving Average Currency Strength Meter
Emir Revolledo
4.32 (19)
インディケータ
(Currently 30% OFF) Before reading the description of this indicator, I just want to introduce to you following concept Moving Average Line - Typical moving average which is based on one chart alone.  Currency Strength Line - The moving average of a certain pair in which the strength is based on 28 pairs. Can be said as the real moving average line. Moving Average indeed is one of the most popular indicator which almost every trader use. Currency Strength Meter is also a trend indicator which
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
インディケータ
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
インディケータ
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
インディケータ
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
インディケータ
フィボナッチリトレースと拡張ラインツール DiNapoliポイント取引方法とゴールデンセクション取引を使用するトレーダーにとって理想的なMT4プラットフォームのフィボナッチリトレースと拡張ラインツール 主な特長： あなたはフィボナッチリトレースメントの複数のセットを直接描くことができ、重要なリターンポイント間の関係は一目瞭然です。 2.フィボナッチ拡張を描画することができます。 3.フィボナッチフォールドバックとラインの延長は、簡単な観察と数値表示のために左右に動かすことができます。 4.チャートは非常に爽やかな 5.数字キーでサイクルを切り替えることができます。 ファンクションキー： 1。 [戻るを押す、要求に応じて描画する、最大8つのグループにする 2。拡張]を描くには[押す] 3。 \を押すと、現在のサイクルの下にあるすべての拡張機能と折り畳みが削除されます 4。フォールドバックを移動して削除して展開する （1）最初のフォールドバックセットのF5行をクリックします。 一度クリックすると（黄色に変わります）、キーボードのDeleteキーを押すと、フォーカ
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
インディケータ
Basic Support and Resistance インジケータは、テクニカル分析を強化するために必要なソリューションです。このインジケータを使用すると、チャートにサポートレベルとレジスタンスレベルを投影できます/ mt5バージョン 機能 フィボナッチレベルの統合： サポートと抵抗レベルとともにフィボナッチレベルを表示するオプションを使用すると、私たちの指標は市場行動と逆転領域の可能性についてさらに深い洞察を提供します。 パフォーマンスの最適化： 各バーの開口部のみで拡張ラインを更新するオプションを使用すると、インジケータは、サポートレベルと抵抗レベルの精度を犠牲にすることなく最適なパフォーマンスを保証します。 入力 メイン設定 Timeframe:  この入力を通じて、より高い時間枠のサポートラインとレジスタンスラインをチャート上に表示することを選択できます。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  この入力を使用して、サポートと抵抗の強度を決定できます。数が高いほど、サポート/抵抗がより強くなります。 Price m
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow Momentum は標準的な「Momentum」インジケーターですが、矢印バージョンになっています。 MetaTrader 5用バージョン インジケータ パラメータは標準のパラメータと同様ですが、さらに 1 つの追加パラメータ Delta があります。 Delta = 0 - 100 100 値を基準とした偏差。 100インジケーターのレベル変更、プラス、マイナスが可能です。 このインジケーターは、価格がレベル ライン = 100 +- Delta を横切るとシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に沿って使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに従って取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
MR Volume Profile Rectangles 4
Sergey Khramchenkov
インディケータ
A "Volume Profile" is an advanced charting indicator that displays total volume traded at every price level over a user specified time period. The main components of the volume profile are POC ( Point Of Control - the price level, at which the maximum number of contracts were executed during a selected period), VAH ( Value Area High - the highest price in the Value Area) and VAL ( Value Area Low - the lowest price in the Value Area). When we settled on the original indicator, we spent a lot of
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
インディケータ
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
インディケータ
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
インディケータ
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
インディケータ
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
プロトレーダーおよび評価型アカウント（Prop）向けリスク管理・制限監視インジケーター 本ツールは、リスク管理と各種リミットに関する情報をチャート上に表示するのみで、より集中した意思決定をサポートします。インジケーターはポジションの新規/決済/変更を行わず、エキスパートアドバイザー（EA）と干渉しません. 機能 日次および累計ドローダウンの監視 残高（Balance）または有効証拠金（Equity）を基準に日次/累計DDを計算・表示（設定可能）。 設定したリミットまでの残り割合を表示。 チャート上のクリーンでプロフェッショナルなパネル サマリー表：Balance、Equity、現在のP/L、日次/累計DD、アラート閾値。 判断に集中できる読みやすいUI。 リスクに基づくポジションサイズ パーセンテージ/固定金額のリスクと設定したストップロスに基づき概算ロットを算出。 R:R（リスクリワード）比とエントリー、SL、TPをチャートに表示。 アラートと通知 日次/累計DDの閾値に近づいた際にアラート（閾値は設定可能）。 価格がSL/TPに到達、またはその他の定義済みイベント発生時に通知。
Matrixs
Andriy Sydoruk
インディケータ
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
インディケータ
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
インディケータ
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
インディケータ
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
インディケータ
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
インディケータ
Delta Pairs is an indicator for pair trading, it displays the divergence of two currency pairs. Does not redraw. A useful tool for the analysis of the behavior of two currency pairs relative to each other. Purpose The Delta Pairs indicator is designed for determining the divergences in the movements of two currency pairs. This indicator is displayed as two line charts and the difference (delta) between these charts in the form of a histogram. The Delta Pairs indicator will be useful for those w
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
インディケータ
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
Scalping Snake Pro
Andrey Kozak
インディケータ
Scalping Snake Proは、トレーダーに価格逆転の瞬間を示し、再描画しないユニークなスキャルピングインジケーターです。このインジケーターは、インターネット上の他の多くのインジケーターとは異なり、その値を再描画しません。それはあなたが取引を開くのに遅れないことを可能にする最初のバーにシグナルを描きます。このインジケーターは、シグナルが表示されたときに電話と電子メールでトレーダーに通知を送信します。このすべての機能をたったの147ドルで手に入れることができます。 この指標と取引する方法は？ H1タイムフレームを開きます。通貨ペアGBPUSDまたはEURUSD。インジケーターが青い線を引く最初のバーを待っています。 TakeProfitを購入して+20ポイントを設定する取引を開始します。 StopLossは反対方向のシグナル、つまり赤い線になります。売り取引を開始するには、インジケーターが赤い線を引く最初のバーを待ちます。その後、販売取引を開始します。利益を20ポイント獲得します。 StopLossは反対方向、つまり青い線の信号になります。 このインジケーターは再描画されてい
Identify and Backtest Supply and Demand
Graeme Dakers
インディケータ
This may just look like another indicator for identifying and displaying supply and demand, but dig-in further and you will discover it has much more to offer. In addition to the complete flexibility for displaying zones, consider the identification of recent support or resistance, the back-testing capability to help you learn how to identify the best supply and demand zones to trader from, the continuously updated trend information for all time frames, times from around the world displayed on
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
フィルタ:
Jade Lee Valentine
186
Jade Lee Valentine 2025.10.01 11:10 
 

Great indicator

Francis Santos
67
Francis Santos 2025.09.11 15:37 
 

Bom dindicador e suporte!

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.07.21 02:49 
 

Buy and Sell Volume Spikes Indicator – Great Tool!

I'm really happy with this indicator!

It makes it so much easier to spot strong buying and selling pressure, and it’s helped me find better entry and exit points.

The volume "spikes" are super clear and easy to read on the chart, so I feel more confident in my trading decisions.

One useful tip I got from Andrei—the author—was to check higher time frames for confirmation.

This approach really helps boost the win rate and makes spotting important volume moves even simpler.

What I like most:

-Clear and simple visual signals

-Easy to set up and use

-Quick and helpful customer service

The author's support is excellent—my questions were answered quickly and in a friendly way.

It’s good to know there’s reliable help available if you need it.

So far, this indicator has proved to be among the most practical tools I’ve purchased from the MQL5.

レビューに返信