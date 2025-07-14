Buy and Sell Volume Spikes Indicator

Hello Guys,

Please check my MQL5 profile page for educational videos/strategies especially if you are going to BackTest the indicator.

WinningSpell Indicator (No Repaint) shows Buyers and Sellers activity on any given chart and timeframe of any quote that is available in MT4 platform. It calculates those values by a sophisticated formulae that I have discovered a long time ago and improved over the years. It uses OHLCV values of every M1 bar to make the calculation for any timeframe by a formulae and represents those values via oscillator creating waves of spikes. It can be easily used as a system by its own, or become a great addition to the system and trading style of your own choice. If using as a system on it's own (without any other indicator/analysis or addition), the simplest and most accurate way is to enter any Divergence/Convergence Spikes formations with 2-3 Higher timeframe confirmations with same method (Divergence/Convergence Spikes), those signals will guarantee you approximately not just every 9 out of 10 wins, but also a Fast Market Reaction, meaning the price will go maximum possible number of pips over a minimum possible amount of time spent (or in simple words - there will be a Volatility Corridor Break Out). The cleaner and more eye-catching 2-3 spikes divergence/convergence occurrence on the chart (meaning the easier it was spotted by you) with 2-3 higher timeframe confirmation - The more aggressive Volatility Corridor Break Out will follow. All what you will need is a simple 3-5 days of observation/analysis experience and you will discover so many hidden/profitable opportunities that you didn't take into account before, and the most amazing thing is - Those hidden/profitable opportunities are completely logical! They follow precise Buyers/Sellers Divergence/Convergence algoes and they are the same for all of the charts and timeframes. All you will need is a simple experience, as in order to extract the most potential of the system on its own - is to understand the pips/time spent values for volatility break out corridors according to timeframe correlations so you can extract up to 95% of all trend movement correctly (and that would be the skill to aim for).

My WinningSpell indicator never repaints and never will be, as soon as the bar of your timeframe has formed, the OHLCV values will never change, as the formulae is applied - there only can be one strict outcome value. After the bar close of your timeframe, all those values you see in realtime, you will see on history. Those Magenta and Aqua highlighted values are from RSI indicator which I obviously will send for free, it works well with my Triangle Scanner to determine a pre-breakout volatility corridor. I understand that some people may not have a big experience in volatility break out determinations, I made it simpler for them - I decided to gift for free my Triangle Scanner as the addition to WinningSpell, it will find all those volatility pre-break out patterns for you, so it will be much easier for you and more interesting to be at the right time, at the right place, and decide very wisely "AT THE RIGHT RISK". Firstly increase the probability based on your experience to be at the right time, at the right place with lower risk, and only after a decent amount of experience, increase the lower risk to the right amount of risk that suits your confidence based on experience (Did you get your last winning streak trades 9 out of 10? And most importantly - did all of your winning streak trades went the way you expected?), even if they did remember - Market Can Easily Correct your winning streak if you are impatient - Trust me those patterns are everywhere/they are all over the place, they are all logical, they are just hidden on the charts and they will appear and repeat themselves again and again, hence there is no reason for being impatient at all, and don't forget again - Money Management is a psychological state where you are able to accept any amount based on the financial ceiling you have, which world and societies influenced you to have. You are the only one to change it/correct it based on what you really want and desire.

The key is to get into the market right before the volatility corridor breaks out (wasting less time, gaining more profit and amazing feeling of being right) - being at the right time, at the right place. And extract the most of the corridor's breakouts (80% is the perfect result), with experience it will rise up to 95%, Why? Because your Close Position signal will become the Open Position of the opposite signal. Why? Because the same market logic and the same Divergence/Convergence algoes will occur there!! But that type of trading is the skill to aim for - It will take a lot and a lot of experience, it will take years, but this is where the real market understanding comes from. And also remember the first 5% of the start of a new trend and the last 5% of the end of the trend - Are the most expensive. Hence, simply stick to 80% and most importantly aim to enter at the right time and at the right place, as you don't want to get stuck in EWA formation patterns like Diagonal Triangles, which get extended and extended. It simply not just worth of your time - trust me.

We all decide how to spend our time - The wiser we spend it in our life, the more easier/enjoyable and profitable our trading will be. There is something amazing/fascinating about the feeling of getting it right at the right moment and at the right time, and this exact vibe of energy feeds us and drives us extremely fast to our financial goals that we never aimed before. And also remember, the money management isn't just about maths and derivative numbers of your capital. Money management is your psychological state that allows you to gain/accept any amount that is beyond your financial ceiling. Money management is about being right, at the right time, at the right place with the right amount of risk!! Money management is your psychological state that accepts any amounts beyond your financial ceiling, which got limited due to the world's influence on you and you are the only one to remove those limitations (not by increasing risk like others do and lose, but by increasing the probability that you will be at the right time, at the right place with the right risk as more often as possible. This are just some simple bits of my 17 years of Programming/Trading experience in Forex Market.

I offer lifetime license for my WinningSpell with my Triangle Scanner and my mod of free RSI indicator for $50 only. All my templates and settings will be sent to you with brief/simple explanation on how to use them at fullest. Contact me via MQL5 Chat.

Здравствуйте,

Проверьте мою страничку профиля на MQL5 для образовательных видео и стратегий, особенно если вы в Тестере будете работать с индикатором.

Индикатор WinningSpell (без перерисовки) показывает активность покупателей и продавцов на любом графике и таймфрейме любой котировки, доступной в платформе MT4. Он рассчитывает эти значения по сложной и уникальной формуле, которую я разработал давно и совершенствовал с годами. Он использует значения OHLCV (Цена: Открытия/Максимальная/Минимальная/Закрытия и Обьём) каждого бара M1 для расчёта по формуле на любом таймфрейме и представляет эти значения ввиде осциллятора, создавая волны спайков. Его можно легко использовать как самостоятельную систему, или же он может стать отличным дополнением к любой системе и стилю торговли по вашему выбору. При использовании в качестве самостоятельной системы (без каких-либо других индикаторов/анализа или дополнений), самый простой и точный способ - входить в любые формации Дивергенций/Конвергенций спайков с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах относительно вашего текущего таймфрейма, с помощью того же метода (Дивергенций/Конвергенций спайков), эти сигналы гарантируют вам не просто вероятность 9 из 10-ти прибыльных трейдов, но и быструю реакцию рынка, то есть, цена пройдет максимально возможное количество пунктов за минимально возможное количество времени (или простыми словами - произойдет Разрыв Коридора Волатильности). Чем заметнее 2-3 дивергенции/конвергенции на графике (то есть, чем легче вы их заметили) с двумя-тремя подтверждениями на более высоких таймфреймах - тем агрессивнее последует Разрыв Коридора Волатильности. 

Всё, что вам нужно, - это 3-5 дней наблюдений/анализа, и вы обнаружите столько скрытых/прибыльных возможностей, которые раньше не принимали во внимание, и что самое удивительное - эти скрытые/прибыльные возможности полностью логичны! Они следуют точным алгоритмам дивергенций/конвергенций покупателей/продавцов, и они одинаковы для всех графиков и таймфреймов. Всё, что вам потребуется, - это простой опыт, так как для извлечения наибольшего потенциала из системы, нужно понимание пропорций количества пройденных пунктов относительно пройденного времени для точного определения Разрыва Коридоров Волатильности в соответствии с корреляциями таймфреймов, чтобы вы могли правильно извлекать до 95% всех трендовых движений (и это было бы мастерством, к которому нужно стремиться).

Мой индикатор WinningSpell никогда не перерисовывается и никогда не будет перерисовываться, как только сформировался бар вашего таймфрейма, значения OHLCV никогда не изменятся, их и использует формула, соответственно конкретное итоговое значение может быть только одним. После закрытия бара вашего таймфрейма все те значения, которые вы видите в реальном времени, вы увидите и на истории. Те значения, которые выделены пурпурным и голубым цветом, относятся к индикатору RSI, который я, вышлю бесплатно, он хорошо работает с моим Сканнером Треугольников для определения Разрыва Коридоров Волатильности.

Я понимаю, что у некоторых людей может не быть большого опыта в определении Разрыва Коридоров Волатильности, поэтому я решил подарить бесплатно свой Сканер Треугольников в качестве дополнения к WinningSpell, он найдет для вас абсолютно все эти паттерны (предшествующие Разрыву Коридоров Волатильности), любой фрактальности (не упуская ни одного) исходя из глубины сканирования которая будет задана и отобразит их на вашем графике, соответственно вам будет намного проще, интереснее и увликательнее оказаться в нужное время, в нужном месте и принять правильное решение «С ПРАВИЛЬНЫМ РИСКОМ». Сначала увеличьте вероятность, основанную на вашем опыте, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте с меньшим риском, и только после приличного количества опыта, увеличьте меньший риск до правильного количества риска, которое соответствует вашей уверенности, основанной на вашем опыте (Получили ли вы в своей последней прибыльной серии 9 из 10-ти трейдов? И самое главное - все ли ваши сделки из прибыльной серии прошли так, как вы ожидали?), даже если это случилось именно так, никогда не забывайте - Рынок может легко скорректировать вашу серию прибыльных трейдов, если вы нетерпеливы - Поверьте мне, эти паттерны повсюду/они повсюду, они все логичны, они просто скрыты на графиках, и они будут появляться и повторяться снова и снова, следовательно, нет причин для нетерпеливости, и не забывайте никогда - Управление капиталом - это психологическое состояние, когда вы способны принять любую сумму, исходя из вашего финансового потолка, который мир и общество установили вам. Только вы можете изменить/исправить этот финансовый потолок, исходя из того, чего вы действительно хотите и к чему стремитесь.

Главное - входить в рынок прямо перед Разрывами Коридоров Волатильности (тратить меньше времени, получать больше прибыли и потрясающее чувство понимания механики рынка) - быть в нужное время в нужном месте. И извлекать максимум потенциального движения из Разрыва Коридоров Волатильности (80% - идеальный результат), с опытом этот показатель вырастет до 95%, почему? Потому что, сигнал закрытия вашей позиции становится сигналом открытия противоположной позиции. Почему? Потому что, там будет действовать та же самая логика рынка и те же алгоритмы Дивергенций/Конвергенций!!! Но, именно к такому типу торговли нужно стремиться - это потребует много и много опыта, это займёт годы, но именно здесь и приходит настоящее понимание механики рынка. И также помните что, первые 5% начала нового тренда и последние 5% конца текущего тренда - самые дорогие. Поэтому просто придерживайтесь правилу 80% и, самое главное, старайтесь входить в рынок в нужное время и в нужном месте, так как вы не хотите застрять в таких паттернах как диагональные треугольники (Это просто не стоит вашего времени - поверьте мне), которые расширяются и расширяются постоянно, а разворота так и не будет (Он будет когда эти паттерны все сломаются, соответственно расширяться тенденция уже не сможет, так и начинается её излом).

Мы все решаем, как проводить своё время - чем разумнее мы проводим его в жизни, тем легче/приятнее и прибыльнее будет наша торговля. Есть что-то удивительное/захватывающее в том чувстве, когда всё получается в нужный момент и в нужное время, и именно эта энергетическая вибрация питает нас и заставляет двигаться к нашим финансовым целям так быстро, как нам этого никогда ранее не удавалось. И помните, что, управление капиталом - это не только математика и производные нашего риска. Управление капиталом - это наше психологическое состояние, которое позволяет нам принимать любую сумму, которая находится за пределами нашего финансового потолка. Управление капиталом - это умение быть в нужное время, в нужном месте и с правильно подобранным "НУЖНЫМ" риском!!! Управление капиталом - это наше психологическое состояние, позволяющее принимать любые суммы, превышающие наш финансовый потолок, который попал в ограничения из-за влияния на нас окружающего нами мира, и только мы можем снять эти ограничения (не увеличивая риск, как это делают многие и теряют, а увеличивая вероятность того, что мы окажемся в нужное время, в нужном месте с "НУЖНЫМ" риском как можно чаще. Это некоторые фрагменты моего 17-летнего опыта программирования и торговли на рынке Forex.

Я предлагаю пожизненную лицензию на мой WinningSpell с моим Сканером Треугольников и моим модом бесплатного индикатора RSI всего за $50. Все мои шаблоны и настройки будут отправлены вам с кратким/простым объяснением, как использовать их в полной мере. Связаться со мной можно по MQL5 чату.




Francis Santos
60
Francis Santos 2025.09.11 15:37 
 

Bom dindicador e suporte!

XANKEEZ
788
XANKEEZ 2025.07.21 02:49 
 

Buy and Sell Volume Spikes Indicator – Great Tool!

I'm really happy with this indicator!

It makes it so much easier to spot strong buying and selling pressure, and it’s helped me find better entry and exit points.

The volume "spikes" are super clear and easy to read on the chart, so I feel more confident in my trading decisions.

One useful tip I got from Andrei—the author—was to check higher time frames for confirmation.

This approach really helps boost the win rate and makes spotting important volume moves even simpler.

What I like most:

-Clear and simple visual signals

-Easy to set up and use

-Quick and helpful customer service

The author's support is excellent—my questions were answered quickly and in a friendly way.

It’s good to know there’s reliable help available if you need it.

So far, this indicator has proved to be among the most practical tools I’ve purchased from the MQL5.

