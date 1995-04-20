Support and Resistance Made Easy

### 利用专业的支撑与阻力检测技术主导市场





**终于有一个能为您完成繁重工作的指标了。**





不要再费力地手动识别图表上的支撑和阻力水平。我们的自动SNR指标将通过即时揭示专业交易者关注的关键价格水平来改变您的交易！





#### 为什么交易者转向自动SNR检测





手动分析需要数小时，并且经常遗漏关键水平。我们的指标自动扫描价格行为，识别可能决定您交易成败的主要水平和次要摆动点。您再也不会错过任何关键水平。





#### 让您脱颖而出的四大强大功能





**智能警报系统**：当价格接近您的关键水平时获得即时通知。无需再盯着屏幕——自信地交易，知道每个机会都会提醒您。





**可定制显示选项**：一键切换仅显示支撑、仅显示阻力或两者兼显示。专注于对您的交易策略重要的内容，避免图表混乱。





**主要/次要水平过滤器**：在主要水平和短期次要水平之间切换。调整视图以匹配您的交易时间框架和风格。





**针状线拒绝警报**：入场信号的圣杯——当价格触及您的SNR水平并形成拒绝针状线时获得通知。这种组合是交易系统的优秀组成部分。





#### 您交易系统的关键组成部分





使用我们的SNR指标，您将能够：

- 将分析时间减少80%，同时提高准确性

- 再也不会错过关键的支撑或阻力水平

- 使用这些水平作为入场或出场水平来完善您的交易系统