Support and Resistance Made Easy

### Dominez les Marchés avec la Détection Professionnelle de Support et Résistance

**Enfin, un indicateur qui fait tout le travail difficile pour vous.**

Arrêtez de vous fatiguer les yeux en essayant d'identifier manuellement les niveaux de support et résistance sur les graphiques. Notre Indicateur SNR Automatique transforme votre trading en révélant instantanément les niveaux de prix critiques que surveillent les traders professionnels !

#### Pourquoi les Traders Passent à la Détection SNR Automatisée

L'analyse manuelle prend des heures et rate souvent des niveaux cruciaux. Notre indicateur scanne automatiquement l'action des prix, identifiant à la fois les niveaux majeurs et les points de retournement mineurs qui pourraient faire ou défaire vos trades. Vous ne raterez plus jamais un autre niveau clé.

#### Quatre Fonctionnalités Puissantes qui Vous Démarquent

**Système d'Alarme Intelligent** : Recevez des notifications instantanées lorsque le prix approche de vos niveaux critiques. Plus besoin de fixer les écrans — tradez avec confiance en sachant que vous serez alerté de chaque opportunité.

**Options d'Affichage Personnalisables** : Basculez entre l'affichage du Support Uniquement, Résistance Uniquement ou les Deux en un seul clic. Concentrez-vous exactement sur ce qui compte pour votre stratégie de trading sans encombrer le graphique.

**Filtre Niveaux Majeurs/Mineurs** : Alternez entre les niveaux majeurs et les niveaux mineurs à court terme. Adaptez votre vue pour correspondre à votre timeframe et style de trading.

**Alertes de Rejet Pinbar** : Le saint graal des signaux d'entrée — soyez averti lorsque le prix atteint votre niveau SNR ET forme une pinbar de rejet. Cette combinaison est un excellent composant des systèmes de trading.

#### Un Composant Critique de votre Système de Trading

Avec notre Indicateur SNR, vous pourrez :
- Réduire le temps d'analyse de 80% tout en améliorant la précision
- Ne jamais rater un niveau critique de support ou résistance
- Utiliser ces niveaux pour des entrées ou sorties qui complètent votre système de trading
