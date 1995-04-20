### プロフェッショナルなサポート・レジスタンス検出で市場を制覇





**ついに、重い作業をすべて代行してくれるインジケーターが登場。**





チャート上のサポートとレジスタンスレベルを手動で特定するのに目を酷使するのはもうやめましょう。私たちの自動SNRインジケーターは、プロのトレーダーが注目している重要な価格レベルを瞬時に明らかにし、あなたのトレーディングを変革します！





#### なぜトレーダーは自動SNR検出に切り替えているのか





手動分析には何時間もかかり、重要なレベルを見逃すことがよくあります。私たちのインジケーターは価格動向を自動的にスキャンし、あなたのトレードの成否を左右する可能性のある主要レベルとマイナーなスイングポイントの両方を特定します。もう重要なレベルを見逃すことはありません。





#### あなたを際立たせる4つの強力な機能





**スマートアラームシステム**: 価格が重要なレベルに近づいたときに即座に通知を受け取ります。もう画面を見つめ続ける必要はありません。すべての機会について警告されることを知って、自信を持ってトレードしましょう。





**カスタマイズ可能な表示オプション**: サポートのみ、レジスタンスのみ、または両方の表示をワンクリックで切り替えます。チャートの混乱なしに、あなたのトレーディング戦略にとって重要なものに正確に焦点を当てます。





**メジャー/マイナーレベルフィルター**: メジャーレベルと短期的なマイナーレベルを切り替えます。あなたのトレーディング時間枠とスタイルに合わせてビューを調整します。





**ピンバーリジェクションアラート**: エントリーシグナルの聖杯—価格があなたのSNRレベルに到達し、かつリジェクションピンバーを形成したときに通知を受け取ります。この組み合わせはトレーディングシステムの優れた構成要素です。





#### あなたのトレーディングシステムの重要な構成要素





私たちのSNRインジケーターを使用することで、以下が可能になります：

- 精度を向上させながら分析時間を80％削減

- 重要なサポートまたはレジスタンスレベルを決して見逃さない

- これらのレベルをエントリーまたはエグジットレベルとして使用し、あなたのトレーディングシステムを補完