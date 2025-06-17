MT5 Super Tool

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Free Demo" auf der linken Seite klicken, wird dies nicht funktionieren, da das Super Tool ein Utility-EA ist, der nicht auf dem Strategy Tester-System getestet werden kann.


Verändern Sie Ihr Handelserlebnis mit dem MT5 Super Tool

Wie Sie das MT5 Super Tool installieren und verwenden


Haben Sie es satt, sich durch klobige Menüs zu hangeln, bei volatilen Märkten wertvolle Sekunden zu verschwenden oder wichtige Handelsgelegenheiten zu verpassen, weil die nativen Tools des MT5 Sie ausbremsen? Verabschieden Sie sich von Ineffizienz und begrüßen Sie blitzschnelle Präzision mit dem MT5 Super Tool - dem besten MT5-Tool und einem revolutionären Add-on, das Ihren Arbeitsablauf beschleunigt, Ihre Produktivität steigert und Ihnen den ultimativen Vorteil beim Handel verschafft.


Warum Trader vom MT5 Super Tool besessen sind
Stellen Sie sich vor, Sie hätten jedes Tool, jede Abkürzung und jede Funktion, die Sie brauchen, direkt an Ihren Fingerspitzen - buchstäblich. Mit einem einzigen Druck auf die "W"-Taste oder einem Doppelklick auf den Chart erscheint ein schlankes, intuitives Schnellzugriffsrad auf Ihrem Chart, das genau an der Stelle zentriert ist, an der sich Ihr Cursor befindet. Sie müssen nicht mehr mit der Maus zur Symbolleiste ziehen oder sich komplexe Hotkeys merken. Das ist Trading-Effizienz in neuem Gewand.

Besondere Funktionen des MT5-Super-Tools

"Keine Zeitverschwendung mehr durch das Hin- und Hergehen zur Symbolleiste, um zu zeichnen, zu navigieren, Zeitrahmen zu ändern und Trades einzugeben.

Arbeitsbereich-Anpassung

  • Laden und ändern Sie den MT5-Hintergrund oder das Hintergrundbild mit einem Bild (BMP). Ändern Sie die Helligkeit mit der Umschalttaste + Pfeil nach oben/unten
  • Aktivieren oder Deaktivieren des Chart-Hintergrunds mit einem Shortcut
  • Laden Sie Chartvorlagen mit einer Schnelltaste
  • Ändern der Chart-Hintergrundfarben mit Shift+B
  • Ändern der Kerzenfarben mit den voreingestellten Farben mit einer Schnelltaste
  • Anpassen der Farben des Schnellzugriffs mit Tastenkombinationen

Zeichnen mit einem Klick

  • Sofortiger Zugriff auf ALLE Zeichenwerkzeuge über das MT5 Super Tool Schnellzugriffsrad oder Zeichnen wie ein Profi mit Ein-Tasten-Befehlen
  • Zeichnen Sie Trendlinien, Rechtecke, vertikale Linien, horizontale Linien, Fibonacci-Retracement und vieles mehr mit einer Schnellzugriffstaste
  • Passen Sie Ihre Zeichnungen mit dem Schnellzugriffsrad an, ohne in das Eigenschaftsfenster gehen zu müssen.
  • Klicken Sie einmal auf Objekte, um sie auszuwählen. Wählen oder löschen Sie alle Objekte mit einer Schnelltaste

Navigation

  • Verwenden Sie den Pfeil nach oben oder unten, um durch die Zeitrahmen zu navigieren
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Bildlauf- und Diagrammverschiebungsfunktion mit einer Schnelltaste, so dass es noch nie so einfach war, auf die linke Seite des Diagramms zurückzublicken
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Chart-Skalierung mit einer Schnelltaste, damit können Sie den Chart in verschiedene Richtungen ziehen, genau wie in der Handelsansicht.
  • Verwenden Sie die Umschalttaste + Mausrad, um die vertikale Skala anzupassen
  • Vertikales Schwenken durch Drücken der Umschalttaste und Bewegen der Maus nach oben oder unten

Handeln

  • Verwenden Sie das Schnellzugriffsrad, um Ihre Handelseinträge manuell zu verwalten. Stellen Sie Lotgröße, TP, SL und mehr mit dem Zugriffsrad ein.
  • Stellen Sie voreingestellte Losgrößen und Risikomanagementoptionen im EA-Parameterfenster ein, um Aufträge schnell und einfach einzugeben.
  • Voreinstellung für TP und SL nach Punkten oder ATR
  • Voreingestellter Trailing SL
  • Ein Klick zur Eingabe von Aufträgen mit automatischem TP und SL mit Schnelltasten: 1 für Marktkauf, 2 für Marktverkauf, 3 für Kauflimit/Stop, 4 für Verkaufslimit/Stop
  • Verschieben Sie die Einstiegsebene durch Ziehen der Einstiegslinie oder verwenden Sie Strg + Mausbewegung nach oben oder unten, um den Einstiegspunkt zu verschieben.
  • Schnellschluss-Schaltflächen auf dem Zugriffsrad oder verwenden Sie einfach die Schnelltasten, um alle zu schließen
  • Löschen schwebender Aufträge mit einer Schnelltaste

Besondere Funktionen

  • Setzen Sie Alarme auf Trendlinien und andere Objekte mit einer Schnelltaste oder dem Glockensymbol auf dem Schnellzugriffsrad
  • Handelsinfopanel im Chart. Sehen Sie mit einer Schnelltaste, ob Ihre Trades im aktuellen Chart profitabel oder verlustbringend sind
  • Anzeige von Chart-Informationen (OHLC) zu jeder Kerze mit einer Schnelltaste, nützlich für Händler, die nach kleinen Brüchen von Hochs und Tiefs suchen
  • Zeigen Sie Chart-/Candlestick-Muster mit einer Schnelltaste an, dies ist eine sehr nützliche Referenz für alle Trader


System-Anforderungen:

- CPU I5 und höher, 8GB RAM (16GB empfohlen)


Häufige Probleme:

- Chart friert ein: Manchmal muss der Benutzer während der Navigation mit der festen Chart-Skala oder der Schnelltaste die ESC-Taste drücken, um den Modus zu beenden, da der Chart sonst einfriert.

- Das Zugriffsrad wird nicht eingeblendet: Wenn Sie das Super-Tool auf vielen Karten geladen haben, kann dies aufgrund eines geringen Arbeitsspeichers passieren. 8 GB RAM sind mindestens erforderlich, aber 16 GB oder mehr werden für eine bessere Leistung empfohlen. Für Benutzer, die es auf drei bis vier Charts laden, ist es mit 8 GB RAM in Ordnung.


Dieser EA wird für eine begrenzte Zeit zum Verkauf stehen. Sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor der Preis auf $79 steigt.


Dieses Dienstprogramm EA wurde erstellt, um den Handel auf MT5 angenehmer zu machen. Ich hoffe, Sie mögen es und lassen Sie mir eine Bewertung, danke.

