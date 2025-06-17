Si pulsa el botón "Demo Gratis" a la izquierda no funcionará ya que el Super Tool es un EA de utilidad, no puede ser probado en el sistema del Probador de Estrategias.

Transforme su Experiencia de Trading con la MT5 Super Tool Cómo instalar y utilizar la MT5 Super Tool

¿Cansado de lidiar con menús engorrosos, de perder valiosos segundos durante mercados volátiles, o de perder oportunidades críticas de trading porque las herramientas nativas de MT5 le ralentizan? Diga adiós a la ineficacia y hola a la precisión a la velocidad del rayo con la MT5 Super Tool - la mejor herramienta MT5 y un complemento revolucionario diseñado para sobrecargar su flujo de trabajo, aumentar su productividad, y darle la última ventaja en el comercio.





Por qué los traders están obsesionados con la MT5 Super Tool

Imagine tener todas las herramientas, accesos directos y funciones que necesita al alcance de su mano, literalmente. Con una sola pulsación de la tecla "W" o un doble clic en el gráfico, una elegante e intuitiva rueda de acceso rápido irrumpe en su gráfico, centrada exactamente donde está el cursor. Se acabó arrastrar el ratón hasta la barra de herramientas o memorizar complejas teclas de acceso rápido. Es la eficiencia del trading reimaginada.





Funciones especiales de MT5 Super Tool

"No más pérdidas de tiempo yendo y viniendo a la barra de herramientas para dibujar, navegar, cambiar marcos de tiempo, y entrar en operaciones"

Personalización del espacio de trabajo Cargar y cambiar el fondo o wallpaper de MT5 con una imagen (BMP) Cambiar el brillo con Shift + flecha arriba/abajo

Activar o desactivar el fondo del gráfico con un acceso directo

Cargar plantillas de gráficos con una tecla rápida

Cambiar los colores del fondo del gráfico con Shift+B

Cambiar los colores de las velas con los colores preestablecidos con una tecla rápida

Personalizar los colores del acceso rápido con con atajos Dibujo con un clic

Acceda instantáneamente a TODAS las herramientas de dibujo a través de la rueda de acceso rápido MT5 Super Tool o dibuje como un profesional con comandos de una tecla

Dibuje líneas de tendencia, rectángulos, líneas verticales, líneas horizontales, retrocesos de Fibonacci y mucho más con una tecla de acceso rápido

Personalice sus dibujos con la rueda de acceso rápido, sin necesidad de ir a la ventana de propiedades para personalizarlos.

Haga clic una vez en los objetos para seleccionarlos. Seleccione o elimine todos los objetos con una tecla rápida





Navegación Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para navegar por los marcos temporales

Habilite o deshabilite la función de desplazamiento automático y desplazamiento del gráfico con una tecla rápida, mirar hacia atrás a la izquierda del gráfico nunca ha sido tan fácil

Habilite o deshabilite la escala fija del gráfico con una tecla rápida, esto le permite arrastrar el gráfico en diferentes direcciones al igual que en la vista de negociación.

Utilice la tecla Mayús + rueda del ratón para ajustar la escala vertical

Desplácese verticalmente pulsando Shift + mover el ratón hacia arriba o hacia abajo Trading Utilice la rueda de acceso rápido para gestionar manualmente la entrada de operaciones. Establezca el tamaño del lote, TP, SL, o más con la rueda de acceso

Establezca el tamaño de lote preestablecido y las opciones de gestión del riesgo en la ventana de parámetros del EA para introducir órdenes de forma rápida y sencilla.

Preajuste de TP y SL por puntos o ATR

Establecer SL de arrastre preestablecido

Un clic para introducir órdenes con TP y SL automáticos con teclas rápidas. Pulse 1 para compra de mercado, 2 venta de mercado, 3 límite/parada de compra, 4 límite/parada de venta



Mueva el nivel de entrada de compra arrastrando la línea del punto de entrada o utilice Ctrl + mover el ratón hacia arriba o hacia abajo para mover el punto de entrada

Botones de cierre rápido en la rueda de acceso o simplemente utilice las teclas rápidas para cerrar todo

Borrar órdenes pendientes con una tecla rápida

Funciones especiales Establecer alertas en líneas de tendencia y otros objetos con una tecla rápida o el icono de campana en la rueda de acceso rápido

Panel de información de operaciones en el gráfico. Vea si sus operaciones en el gráfico actual son rentables o perdedoras con una tecla rápida

Ver información sobre el gráfico (OHLC) de cada vela con una tecla rápida, útil para los operadores que buscan esas pequeñas rupturas de máximos y mínimos

Muestra patrones de gráficos/velas con una tecla rápida, una referencia muy útil para todos los operadores.





Requisitos del sistema:

- CPU I5 y superior, 8GB de RAM (16GB recomendado)





Problemas comunes:

- El gráfico se congela: A veces, mientras navega utilizando la función fija de escala del gráfico o el acceso directo, los usuarios deben pulsar la tecla ESC para salir del modo, de lo contrario el gráfico se congelará.

- La rueda de acceso no aparece: Si tiene la Super Tool cargada en muchos gráficos esto puede ocurrir debido a la baja RAM. La RAM mínima requerida es de 8GB pero se recomiendan 16GB o más para un mayor rendimiento. Para usuarios que lo cargan en tres o cuatro gráficos está bien con 8GB de RAM.





Este EA estará a la venta por tiempo limitado. Obtenga su copia antes de que el precio suba a $79.





Esta utilidad EA fue creada para hacer el trading en MT5 más placentero. Espero que te guste y me dejes una reseña, gracias.