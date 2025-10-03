Gold Finger Buy Sell Arrow
- Indikatoren
- Akkapob Tankimyong
- Version: 1.27
- Aktualisiert: 3 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Gold Finger Buy Sell Arrows - Trendhandelsindikator mit Moving Average Filter
Wesentliche Merkmale
- Optimierte Leistung: Die Empfindlichkeit der Signaldarstellung ist benutzerdefiniert und reicht von sehr hoch bis sehr niedrig. Höhere Einstellungen liefern mehr Signale, die möglicherweise stark verrauscht sind. Niedrigere Einstellungen liefern weniger, aber genauere Signale.
- Gleitender Durchschnittsfilter: Optionaler MA-Filter zur Validierung von Signalen auf der Grundlage des breiteren Trends, anpassbar nach Zeitraum und Preistyp.
- Anpassbare Alarme: Unterstützt Terminal-Warnungen, mobile Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Warnungen mit anpassbaren Verzögerungseinstellungen.
- Flexible Visualisierung: Passen Sie die Farben, Größen und Positionen der Pfeile an Ihre Chartvorlieben an.
- Nicht-erneuernd: Die Signale werden bei Bar-Close bestätigt, um die Zuverlässigkeit für Live- und Backtesting-Szenarien zu gewährleisten. Beachten Sie, dass die Pfeile je nach Signal des aktuellen Kurses nach oben oder unten blinken können. Warten Sie daher nur auf den Kerzenschluss.
4. Handel: Achten Sie auf Kauf- (Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten), die durch die von Ihnen gewählten Einstellungen und den optionalen MA-Filter bestätigt werden.
Optimierte Einstellungen
1. Am genauesten: Empfindlichkeitsstufe: Niedrig, MA-Filter: True, MA Periode: 9 (Weniger Signale, aber genauer)
2. Mehr Signale: Empfindlichkeitsstufe: Mittel, MA-Filter: Wahr, MA-Periode: 35 (Mehr Signale mit höherem Rauschen)
Anweisungen und Richtlinien
1. Geben Sie niemals Orders 1 Stunde vor oder nach roten und orangenen Nachrichten ein. Überprüfen Sie Forex Factory immer auf neue Ereignisse.
2. Benutzen Sie die MA100-Linie als Richtschnur. Wenn der Kurs über dem MA100 schließt und ein grüner bullischer Pfeil angezeigt wird, dann geben Sie einen Kaufauftrag ein. Wenn der Kurs unter dem MA100 liegt und ein roter bärischer Pfeil angezeigt wird, dann geben Sie einen Verkaufsauftrag ein.
3. Geben Sie Orders immer mit der gleichen Tendenz wie bei den hohen Zeitrahmen ein. Wenn z.B. H4 und H1 immer noch unter einem bullishen grünen Pfeil stehen, sollten Sie nur Orders mit einem grünen bullishen Pfeil auf den niedrigeren Zeitrahmen eingeben und umgekehrt für Verkaufseinträge.
- Ordereingabe: Sie können sich dafür entscheiden, dem Signal sofort zu folgen und das RR auf 1:1,5 oder 1:2 zu setzen, aber Sie könnten einen gewissen Drawdown haben. Wenn Sie konservativer vorgehen möchten, teilen Sie Ihre Aufträge in mehrere kleinere Lots auf, geben Sie einen Auftrag bei Kerzenschluss ein, geben Sie einen Kauf-/Verkaufs-Limitauftrag bei der 45-50%-Marke dieser Kerze ein und geben Sie einen Limitauftrag bei 50% Abstand zwischen dem Hoch/Tief und der Pfeilspitze ein. Warum? Normalerweise gehen die Kurse auf höheren Zeitebenen bis auf 50-60% der Kerze zurück, die das Signal gegeben hat, wie ein Fibonacci-Retracement der Kerze, die den Ausbruch verursacht hat.
-Zeitrahmen: Funktioniert am besten auf H1 und H4
- Märkte: Wirksam auf Trendmärkten für XAUUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURUSD, USDJPY (z.B. Forex-Majors, Indizes); testen Sie es im Strategietester auf Ihren bevorzugten Assets.
- Ergänzende Tools: Kombinieren Sie ihn mit MA100 und MACD-Kerzen für eine höhere Präzision.