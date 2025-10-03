Gold Finger Buy Sell Arrow

Gold Finger Buy Sell Arrows - Trendhandelsindikator mit Moving Average Filter


Gold Finger ist ein leistungsstarker und vielseitiger Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der die klassische Kauf-/Verkaufssignal-Logik mit einem optionalen Moving Average (MA)-Filter für erhöhte Genauigkeit kombiniert. Dieser Indikator generiert klare Kauf- und Verkaufssignale mit anpassbaren Pfeildarstellungen und einem robusten Warnsystem, einschließlich Terminalwarnungen, mobilen Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen. Er eignet sich perfekt für Händler, die nach zuverlässigen trendbasierten Einstiegspunkten suchen, und passt sich an verschiedene Handelsstile und Zeitrahmen an, so dass er für Scalper, Daytrader und Swingtrader gleichermaßen geeignet ist.

Gold Finger wurde mit Blick auf Präzision entwickelt und verwendet dynamische Bereichsberechnungen und einen empfindlichkeitsgesteuerten Algorithmus, um Trendverschiebungen zu erkennen. Der optionale MA-Filter stellt sicher, dass die Signale mit der allgemeinen Marktrichtung übereinstimmen, wodurch Rauschen und Fehlalarme reduziert werden. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Aktien, Rohstoffen oder Indizes handeln, dieser Indikator liefert Ihnen ein klares Signal zur Verbesserung Ihrer Handelsentscheidungen.

Wesentliche Merkmale

- Optimierte Leistung: Die Empfindlichkeit der Signaldarstellung ist benutzerdefiniert und reicht von sehr hoch bis sehr niedrig. Höhere Einstellungen liefern mehr Signale, die möglicherweise stark verrauscht sind. Niedrigere Einstellungen liefern weniger, aber genauere Signale.

- Gleitender Durchschnittsfilter: Optionaler MA-Filter zur Validierung von Signalen auf der Grundlage des breiteren Trends, anpassbar nach Zeitraum und Preistyp.

- Klare Kauf-/Verkaufssignale: Zeigt Aufwärts- (Kaufen) und Abwärtspfeile (Verkaufen) direkt auf dem Chart an, um die Interpretation zu erleichtern.

- Anpassbare Alarme: Unterstützt Terminal-Warnungen, mobile Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Warnungen mit anpassbaren Verzögerungseinstellungen.

- Flexible Visualisierung: Passen Sie die Farben, Größen und Positionen der Pfeile an Ihre Chartvorlieben an.

- Nicht-erneuernd: Die Signale werden bei Bar-Close bestätigt, um die Zuverlässigkeit für Live- und Backtesting-Szenarien zu gewährleisten. Beachten Sie, dass die Pfeile je nach Signal des aktuellen Kurses nach oben oder unten blinken können. Warten Sie daher nur auf den Kerzenschluss.


Vorteile
- Verbesserte Trend-Erkennung: Kombiniert klassische, bewährte Logik mit MA-Filterung für präzisere Signale.
- Benutzerfreundlich: Einfaches Setup mit intuitiven Grafiken und Alarmen, ideal für Anfänger und erfahrene Trader.
- Anpassbar: Passen Sie den Indikator mit einstellbaren Parametern an Ihren Handelsstil an.
- Multiplattform-Warnungen: Bleiben Sie über Terminal, Handy oder E-Mail informiert und verpassen Sie kein Signal.


Installation & Verwendung
1. Herunterladen: Kaufen Sie den Indikator und laden Sie ihn vom MQL5 Market herunter.
2. Installieren: Legen Sie die Datei `Gold Finger.ex5` in den Ordner `MQL5/Indikatoren` Ihres MT5-Terminals.
3. Anwenden: Ziehen Sie den Indikator auf Ihren Chart und passen Sie die Eingabeparameter nach Bedarf an.

4. Handel: Achten Sie auf Kauf- (Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten), die durch die von Ihnen gewählten Einstellungen und den optionalen MA-Filter bestätigt werden.


Optimierte Einstellungen

1. Am genauesten: Empfindlichkeitsstufe: Niedrig, MA-Filter: True, MA Periode: 9 (Weniger Signale, aber genauer)
2. Mehr Signale: Empfindlichkeitsstufe: Mittel, MA-Filter: Wahr, MA-Periode: 35 (Mehr Signale mit höherem Rauschen)


Anweisungen und Richtlinien

1. Geben Sie niemals Orders 1 Stunde vor oder nach roten und orangenen Nachrichten ein. Überprüfen Sie Forex Factory immer auf neue Ereignisse.


2. Benutzen Sie die MA100-Linie als Richtschnur. Wenn der Kurs über dem MA100 schließt und ein grüner bullischer Pfeil angezeigt wird, dann geben Sie einen Kaufauftrag ein. Wenn der Kurs unter dem MA100 liegt und ein roter bärischer Pfeil angezeigt wird, dann geben Sie einen Verkaufsauftrag ein.


3. Geben Sie Orders immer mit der gleichen Tendenz wie bei den hohen Zeitrahmen ein. Wenn z.B. H4 und H1 immer noch unter einem bullishen grünen Pfeil stehen, sollten Sie nur Orders mit einem grünen bullishen Pfeil auf den niedrigeren Zeitrahmen eingeben und umgekehrt für Verkaufseinträge.


Empfehlungen

- Ordereingabe: Sie können sich dafür entscheiden, dem Signal sofort zu folgen und das RR auf 1:1,5 oder 1:2 zu setzen, aber Sie könnten einen gewissen Drawdown haben. Wenn Sie konservativer vorgehen möchten, teilen Sie Ihre Aufträge in mehrere kleinere Lots auf, geben Sie einen Auftrag bei Kerzenschluss ein, geben Sie einen Kauf-/Verkaufs-Limitauftrag bei der 45-50%-Marke dieser Kerze ein und geben Sie einen Limitauftrag bei 50% Abstand zwischen dem Hoch/Tief und der Pfeilspitze ein. Warum? Normalerweise gehen die Kurse auf höheren Zeitebenen bis auf 50-60% der Kerze zurück, die das Signal gegeben hat, wie ein Fibonacci-Retracement der Kerze, die den Ausbruch verursacht hat.

-Zeitrahmen: Funktioniert am besten auf H1 und H4

- Märkte: Wirksam auf Trendmärkten für XAUUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURUSD, USDJPY (z.B. Forex-Majors, Indizes); testen Sie es im Strategietester auf Ihren bevorzugten Assets.

- Ergänzende Tools: Kombinieren Sie ihn mit MA100 und MACD-Kerzen für eine höhere Präzision.


Derzeit ist dieser Indikator im Angebot. Sichern Sie sich ein Exemplar, bevor der Preis auf $59 steigt.

