EINFÜHRUNG der MML Data Bridge

Die Nachfrage nach einer Verbindung von externen Daten und maschinellem Lernen mit Handelsplattformen ist größer denn je. MetaTrader 5 ist eine leistungsstarke Umgebung für Handel und Backtesting, aber ohne eine Datenbrücke ist MT5 weitgehend von der Nutzung externer Daten isoliert.

MML Bridge ist ein Entwickler-Tool, mit dem Benutzer externe Daten für Backtesting, Live-Handel und Optimierung in MT5 einbinden können. Es ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet Benutzern eine einfache Funktions-API, die statische Daten aus CSV/TSV-Dateien in den Backtester einspeist oder die neuesten Daten für den Live-Handel in MT5 zurückgibt.

Benutzerhandbuch: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766374

Erforderliche Dateien: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766519

MML Data Bridge Code Struktur und MQL5 Programmierungsherausforderungen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766520

Häufige Probleme und deren Lösungen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766376



SCHLÜSSEL-FEATURES

Synchronisierter Handel in allen Umgebungen: Verwendet dieselbe Funktions-API, um jeden Objekttyp aus jeder Datei in allen Handelsumgebungen zu befüllen. Benutzerfreundlichkeit: Die MML Bridge wurde für Entwickler entwickelt, um schnell und einfach prädiktive Daten in MT5 zu übertragen. "Drip-Feed"-Daten für realistische Backtests: Einzigartig an der MML Bridge ist die Fähigkeit, Daten schrittweise in den MT5 Strategy Tester einzuspeisen und so Live-Marktbedingungen zu simulieren. Echtzeit-Signalbrücke: Dieselbe API, die für Backtesting/Optimierung verwendet wird, liefert auch Live-Signale, die in eine csv/tsv-Datei in MT5 geschrieben werden. Skalierbarkeit: MML Bridge prüft die Integrität externer Daten, bevor die Daten in Binärdateien exportiert werden. Die Verwendung von Binärdateien ermöglicht einen schnelleren Datenabruf für Backtests und funktioniert nachweislich mit Dateien, die Millionen von Dateneinträgen umfassen, ohne dass es zu Engpässen kommt. Binäre Daten werden bei Backtests wiederverwendet, um einen schnelleren Dateizugriff zu gewährleisten.





TECHNISCHE DATEN

Verzeichnisverwaltung: Erstellt einen Ordner und eine Konfigurationsdatei innerhalb des Verzeichnisses Common Files für jeden EA, der die Bridge verwendet. Dieser Ordner fungiert als Datenpipeline zwischen MetaTrader 5 und Ihrem Rechner und enthält Metadaten und Binärdateien. Alle Daten, die im Common File-Verzeichnis (für den Live-Handel) vorhanden sind oder erzeugt werden, können in Ihren EA eingelesen werden.

Konfigurationsdatei: Geben Sie eine beliebige Anzahl von CSV- oder TSV-Dateien ein, die in den EA eingelesen werden sollen. Die Verwendung einer Konfigurationsdatei ist vielseitiger als die Verwendung von EA-Eingabeparametern und erleichtert die Brückenfunktionalität.

Datenintegrität: Scannt und überprüft die Datei automatisch, um den speichereffizientesten Datentyp für die Verwendung im Strategy Tester zu ermitteln. Dieses Schema wird dem Benutzer zur Verfügung gestellt, damit er eine "Datenstruktur" deklarieren kann, die externe Daten enthält, die an den EA zurückgegeben werden.

Globale Zeitzonen-Konvertierung: Automatische UTC-Konvertierung für jedes Zeitzonenformat (ISO 8601-konform). Arbeitet automatisch mit Daten aus jeder Zeitzone, ohne dass eine manuelle Konvertierung erforderlich ist.



DAS FEHLENDE BINDEGLIED ZUM HANDEL