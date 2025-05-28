HotkeyTrader

5

🔥 HotkeyTrader Scaling– Il tuo alleato per il trading ultra-veloce!

➡️ Entra al mercato, esci in profitto – tutto con un tasto!

Hai mai sognato di comprare, vendere, impostare break-even o chiudere tutte le operazioni con un semplice tasto della tastiera o con lo Stream Deck?
Con HotkeyTrader Scaling è realtà. Nessun clic, nessuna distrazione. Solo velocità pura.

🧠 Descrizione

HotkeyTrader Scaling è una utility avanzata per trader manuali, progettata per semplificare ed eseguire strategie di scaling IN/OUT in modo preciso, rapido e strutturato.

Questa utility non prende decisioni autonome, ma agisce sotto controllo dell’utente, permettendo l’esecuzione ordinata e rapida di strategie complesse come:

  • Entrata scaglionata su livelli multipli (SCALE_IN)

  • Uscita scaglionata su take profit multipli (SCALE_OUT)

  • Gestione fissa di Stop Loss, Take Profit e Break Even

  • Interfaccia leggera pensata per l’uso in reale o con tastiere programmabili

🧩 Funzionalità principali

  • Esecuzione scalare manuale su ordini long o short

  • ✅ Supporta sia SCALE IN che SCALE OUT in modo totalmente assistito

  • ✅ Tutti i valori sono espressi in punti (non pip), con possibilità di auto-adattamento in base al simbolo

  • Stop Loss e Take Profit fissi per ogni scaglione

  • ✅ Funzione di Break Even con offset

  • ✅ Supporta ambienti hedging o netting

  • ✅ Magic Number per gestire gli ordini in modo isolato e preciso

  • Compatibile con input da tastiera, mouse o comandi esterni

🔄 Modalità operative

  • SCALE_OUT: inserisce l’intera posizione e la chiude a livelli di profitto multipli, automatizzando l’uscita parziale.

  • SCALE_IN: permette di costruire la posizione in entrata su più livelli, con chiusura simultanea.

Perfetto per:

  • Scalping manuale

  • Trading discrezionale multi-livello

  • Supporto alla gestione emotiva (decisioni preimpostate)

  • Combinazione con indicatori/sistemi di allerta


Funzionalità principali:

  • Ctrl + 1 → BUY istantaneo

  • Ctrl + 2 → SELL istantaneo

  • Ctrl + 3 → BreakEven automatico con offset configurabile

  •   Ctrl + 4 → Chiudi tutte le posizioni in un attimo

  • Ctrl + 5 → Aumenta lotto (+0.01)

  • Ctrl + 6 → Diminuisci lotto (-0.01)

  • Ctrl + 7→ Attiva/Disattiva Scaglionamento

  • Ctrl + 8 → Scalee IN/OUT

  • Ctrl + 9 → Attiva/Disattiva Dashboard

  • Ctrl + 0 → Attiva/Disattiva Auto BE

📊 Dashboard integrata sul grafico:

  • Posizioni aperte

  • Lotti totali

  • Profitto in tempo reale (colore verde/rosso)

  • Equity, Balance, Lotto corrente

  • Visibile sempre sullo schermo

🎮 Compatibilità Universale con dispositivi esterni:

  • ✔️ Tastiera classica (con o senza tastierino numerico)

  • ✔️ Elgato Stream Deck (Mini, MK.2, XL, Neo…)

  • ✔️ Tastiere macro e mouse gaming

  • ✔️ AutoHotKey, Loupedeck, software macro, plugin OBS, ecc.

⚙️ Parametri configurabili:

  • Lotto iniziale

  • SL e TP in punti

  • BreakEven offset

  • Slippage

  • Magic Number

  • Posizione e stile della dashboard

🧪 Suggerimenti d’uso

  • Collegalo a hotkey o tastiera programmabile

  • Usalo con indicatori esterni per l’ingresso manuale

  • Imposta i parametri in punti prima della sessione di trading

  • Ottimo strumento per gestione psicologica ed evitare overtrading


🚀 Vantaggi:

  • Nessun indicatore, solo reattività immediata

  • Progettato per lo scalping e il trading manuale

  • Interfaccia pulita, zero distrazioni

  • Ideale per trader professionisti o semi-automatici

📦 Incluso nel pacchetto:

  • EA .ex5 compilato

  • Manuale PDF di istruzioni

  • Icone personalizzate per Stream Deck (se richiesto)

📘 Manuale Utente Incluso

Per una guida dettagliata all’uso di HotkeyTrader Lite, consulta il Manuale Utente completo disponibile nella sezione Comments.
Troverai spiegazioni chiare su:

  • Come configurare il pannello

  • Uso delle hotkey

  • Personalizzazione della dashboard

  • Compatibilità con Stream Deck e tastiere macro

💡 Il manuale è aggiornato regolarmente per riflettere ogni nuova versione.

🎯 Non perdere tempo nei menu. Fai trading con precisione, rapidità e controllo totale.

💡 “Chi domina la velocità, domina il mercato.” – HotkeyTrader Lite

⚠️ Nota: la versione demo può essere testata solo nel Strategy Tester di MetaTrader 5 e non risponde agli input da tastiera reali (come Ctrl+1, Ctrl+2). Per testare l’esperienza completa, è necessario acquistare o noleggiare il prodotto.

⚠️ Questo EA è uno strumento di supporto al trading. L’autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie derivanti dal suo utilizzo. Si raccomanda di testare accuratamente il prodotto e utilizzarlo con gestione del rischio appropriata.


Recensioni 1
371918
459
371918 2025.09.22 12:24 
 

So far, after using it, trading has been smooth and hassle-free. I would greatly appreciate it if the input language could be changed to English.

