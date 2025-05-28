HotkeyTrader
- Utilità
- Leonardo Andriulli
- Versione: 3.3
- Aggiornato: 23 settembre 2025
- Attivazioni: 5
🔥 HotkeyTrader Scaling– Il tuo alleato per il trading ultra-veloce!
➡️ Entra al mercato, esci in profitto – tutto con un tasto!
Hai mai sognato di comprare, vendere, impostare break-even o chiudere tutte le operazioni con un semplice tasto della tastiera o con lo Stream Deck?
Con HotkeyTrader Scaling è realtà. Nessun clic, nessuna distrazione. Solo velocità pura.
🧠 Descrizione
HotkeyTrader Scaling è una utility avanzata per trader manuali, progettata per semplificare ed eseguire strategie di scaling IN/OUT in modo preciso, rapido e strutturato.
Questa utility non prende decisioni autonome, ma agisce sotto controllo dell’utente, permettendo l’esecuzione ordinata e rapida di strategie complesse come:
-
Entrata scaglionata su livelli multipli (SCALE_IN)
-
Uscita scaglionata su take profit multipli (SCALE_OUT)
-
Gestione fissa di Stop Loss, Take Profit e Break Even
-
Interfaccia leggera pensata per l’uso in reale o con tastiere programmabili
🧩 Funzionalità principali
-
✅ Esecuzione scalare manuale su ordini long o short
-
✅ Supporta sia SCALE IN che SCALE OUT in modo totalmente assistito
-
✅ Tutti i valori sono espressi in punti (non pip), con possibilità di auto-adattamento in base al simbolo
-
✅ Stop Loss e Take Profit fissi per ogni scaglione
-
✅ Funzione di Break Even con offset
-
✅ Supporta ambienti hedging o netting
-
✅ Magic Number per gestire gli ordini in modo isolato e preciso
-
✅ Compatibile con input da tastiera, mouse o comandi esterni
🔄 Modalità operative
-
SCALE_OUT: inserisce l’intera posizione e la chiude a livelli di profitto multipli, automatizzando l’uscita parziale.
-
SCALE_IN: permette di costruire la posizione in entrata su più livelli, con chiusura simultanea.
Perfetto per:
-
Scalping manuale
-
Trading discrezionale multi-livello
-
Supporto alla gestione emotiva (decisioni preimpostate)
-
Combinazione con indicatori/sistemi di allerta
✅ Funzionalità principali:
-
Ctrl + 1 → BUY istantaneo
-
Ctrl + 2 → SELL istantaneo
-
Ctrl + 3 → BreakEven automatico con offset configurabile
-
Ctrl + 4 → Chiudi tutte le posizioni in un attimo
-
Ctrl + 5 → Aumenta lotto (+0.01)
-
Ctrl + 6 → Diminuisci lotto (-0.01)
-
Ctrl + 7→ Attiva/Disattiva Scaglionamento
-
Ctrl + 8 → Scalee IN/OUT
-
Ctrl + 9 → Attiva/Disattiva Dashboard
-
Ctrl + 0 → Attiva/Disattiva Auto BE
📊 Dashboard integrata sul grafico:
-
Posizioni aperte
-
Lotti totali
-
Profitto in tempo reale (colore verde/rosso)
-
Equity, Balance, Lotto corrente
-
Visibile sempre sullo schermo
🎮 Compatibilità Universale con dispositivi esterni:
-
✔️ Tastiera classica (con o senza tastierino numerico)
-
✔️ Elgato Stream Deck (Mini, MK.2, XL, Neo…)
-
✔️ Tastiere macro e mouse gaming
-
✔️ AutoHotKey, Loupedeck, software macro, plugin OBS, ecc.
⚙️ Parametri configurabili:
-
Lotto iniziale
-
SL e TP in punti
-
BreakEven offset
-
Slippage
-
Magic Number
-
Posizione e stile della dashboard
🧪 Suggerimenti d’uso
-
Collegalo a hotkey o tastiera programmabile
-
Usalo con indicatori esterni per l’ingresso manuale
-
Imposta i parametri in punti prima della sessione di trading
-
Ottimo strumento per gestione psicologica ed evitare overtrading
🚀 Vantaggi:
-
Nessun indicatore, solo reattività immediata
-
Progettato per lo scalping e il trading manuale
-
Interfaccia pulita, zero distrazioni
-
Ideale per trader professionisti o semi-automatici
📦 Incluso nel pacchetto:
-
EA .ex5 compilato
-
Manuale PDF di istruzioni
-
Icone personalizzate per Stream Deck (se richiesto)
📘 Manuale Utente Incluso
Per una guida dettagliata all’uso di HotkeyTrader Lite, consulta il Manuale Utente completo disponibile nella sezione Comments.
Troverai spiegazioni chiare su:
-
Come configurare il pannello
-
Uso delle hotkey
-
Personalizzazione della dashboard
-
Compatibilità con Stream Deck e tastiere macro
💡 Il manuale è aggiornato regolarmente per riflettere ogni nuova versione.
🎯 Non perdere tempo nei menu. Fai trading con precisione, rapidità e controllo totale.
💡 “Chi domina la velocità, domina il mercato.” – HotkeyTrader Lite
⚠️ Nota: la versione demo può essere testata solo nel Strategy Tester di MetaTrader 5 e non risponde agli input da tastiera reali (come Ctrl+1, Ctrl+2). Per testare l’esperienza completa, è necessario acquistare o noleggiare il prodotto.
⚠️ Questo EA è uno strumento di supporto al trading. L’autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie derivanti dal suo utilizzo. Si raccomanda di testare accuratamente il prodotto e utilizzarlo con gestione del rischio appropriata.
So far, after using it, trading has been smooth and hassle-free. I would greatly appreciate it if the input language could be changed to English.