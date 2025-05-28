HotkeyTrader

🔥 HotkeyTrader V5 - ¡Tu mejor aliado para operar rápido!

➡️ Entrar en el mercado, salir con ganancias - ¡todo con una sola tecla!


¿Alguna vez soñó con comprar, vender, establecer el punto de equilibrio o cerrar todas las operaciones con un simple atajo de teclado o botón de Stream Deck?

Con HotkeyTrader V5, es una realidad. Sin clics, sin distracciones. Sólo pura velocidad.


🧠 Descripción

HotkeyTrader V5 es una utilidad avanzada para traders manuales, diseñada para simplificar y ejecutar estrategias IN/OUT de scalping de forma precisa, rápida y estructurada.


Esta utilidad no toma decisiones autónomas sino que actúa bajo el control del usuario, permitiendo la ejecución ordenada y rápida de estrategias complejas como:


- Entrada escalonada en múltiples niveles (SCALE_IN)

- Salida escalonada en múltiples tomas de beneficios (SCALE_OUT)

- Gestión fija de Stop Loss, Take Profit y Break Even

- Auto Break Even inteligente

- Trailing Stop avanzado con margen configurable

- Interfaz moderna con temas personalizables


Características principales

✅ Ejecución escalar manual en órdenes largas o cortas

✅ Soporta tanto SCALE IN como SCALE OUT de forma totalmente asistida

✅ Todos los valores expresados en PIPS (conversión automática para cada símbolo)

✅ Stop Loss y Take Profit fijos para cada nivel de escala

✅ Función Break Even con desplazamiento configurable.

✅ Auto Break Even: mueve automáticamente el SL cuando alcanza un determinado beneficio

✅ Trailing Stop avanzado: protege los beneficios siguiendo el precio

✅ Admite entornos de cobertura o compensación.

✅ Número mágico para una gestión de órdenes aislada y precisa

✅ Compatible con teclado, ratón o entrada de órdenes externas

✅ 5 temas gráficos: Oscuro, Claro, Azul, Verde, Alto Contraste


🔄 Modos de funcionamiento

SCALE_OUT: entra en la posición completa y la cierra en múltiples niveles de beneficio, automatizando las salidas parciales.


SCALE_IN: permite construir la posición en múltiples niveles de entrada, con cierre simultáneo.


Perfecto para:

- scalping manual

- Negociación discrecional multinivel

- Apoyo a la gestión emocional (decisiones preestablecidas)

- Combinación con indicadores/sistemas de alerta


⌨️ Teclas de acceso rápido disponibles:

- Ctrl + 1 → COMPRA instantánea

- Ctrl + 2 → VENTA instantánea

- Ctrl + 3 → Punto de equilibrio automático con desplazamiento configurable

- Ctrl + 4 → Cerrar todas las posiciones al instante

- Ctrl + 5 → Aumentar lote (+0,01)

- Ctrl + 6 → Disminuir lote (-0,01)

- Ctrl + 7 → Activar/desactivar la escala

- Ctrl + 8 → Escala ENTRADA/SALIDA

- Ctrl + 9 → Activar/desactivar el panel de control

- Ctrl + 0 → Activar/Desactivar Auto BE

- Ctrl + , → Activar/Desactivar Trailing Stop


📊 Moderno Dashboard integrado en el gráfico:

- Secciones colapsables (Cuenta, Órdenes, Riesgo, Trading).

- Posiciones abiertas y lotes totales

- Ganancias en tiempo real (color verde/rojo)

- Capital, Saldo, Margen, Reducción

- Spread actual

- Cuenta atrás hasta la siguiente vela

- Arrastre a cualquier posición

- Panel de configuración completo con barra de desplazamiento

- Efectos Hover en los botones

- 5 temas seleccionables con un solo clic


🎨 Temas disponibles:

- Oscuro - Moderno tema oscuro (por defecto)

- Light - Fondo claro, estilo clásico

- Azul - Tonos azul oscuro, estilo de comercio profesional

- Verde - Tema verde oscuro, estilo matriz/terminal

- Alto contraste - Negro puro con colores vivos para una máxima visibilidad


🎮 Compatibilidad universal con dispositivos externos:

✔️ Teclado estándar (con o sin teclado numérico)

✔️ Elgato Stream Deck (Mini, MK.2, XL, Neo...)

✔️ Teclados macro y ratones para juegos

✔️ AutoHotKey, Loupedeck, software de macros, plugins OBS, etc.


⚙️ Parámetros configurables:

- Lote inicial y lotes personalizados para cada escala

- SL y TP en PIPS (conversión automática)

- Desplazamiento del punto de equilibrio

- Auto BE: activación y offset configurables

- Trailing Stop: activación, distancia y paso

- TP personalizado para cada nivel de escala

- Deslizamiento

- Número mágico

- Posición en el cuadro de mandos


🆕 Novedades de la V5:

- Tablero de instrumentos completamente rediseñado con un aspecto moderno

- Panel de ajustes integrado con barra de desplazamiento

- 5 temas gráficos seleccionables

- Efectos Hover en todos los botones

- Secciones plegables para ahorrar espacio

- Auto Break Even inteligente

- Trailing Stop avanzado con lógica profesional

- Valores en PIPS en lugar de puntos (más intuitivo)

- Botones 3D con bordes estilizados

- Cuenta atrás de velas integrada

- Cálculo del Drawdown en tiempo real


🧪 Consejos de uso

- Conéctelo a teclas de acceso rápido o teclado programable

- Utilícelo con indicadores externos para la entrada manual

- Establezca los parámetros en PIPS antes de la sesión de negociación

- Gran herramienta para la gestión psicológica y evitar el overtrading

- Utilice el tema de alto contraste para las sesiones nocturnas


🚀 Ventajas:

- Sin indicadores, sólo reactividad inmediata

- Diseñado para el scalping y el trading manual

- Interfaz limpia y moderna, cero distracciones

- Ideal para traders profesionales o semiautomáticos

- Personalización completa con temas y ajustes


📦 Incluido en el paquete:

- EA compilado .ex5

- Manual de instrucciones en PDF

- Iconos personalizados para Stream Deck (bajo petición)


📘 Manual de usuario incluido

Para una guía detallada sobre el uso de HotkeyTrader V5, consulte el Manual de Usuario completo disponible en la sección de Comentarios.

Encontrarás explicaciones claras sobre:

- Cómo configurar el panel

- Cómo utilizar las teclas de acceso rápido

- Cómo personalizar el panel y los temas

- Compatibilidad con Stream Deck y teclados macro

- Configuración de Auto BE y Trailing Stop


💡 El manual se actualiza periódicamente para reflejar cada nueva versión.


🎯 No pierdas tiempo en menús. Opere con precisión, rapidez y control total.


💡 "Quien domina la velocidad, domina el mercado". - HotkeyTrader V5


⚠️ Nota: la versión demo sólo se puede probar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y no responde a entradas reales del teclado (como Ctrl+1, Ctrl+2). Para probar la experiencia completa, necesita comprar o alquilar el producto.


⚠️ Este EA es una herramienta de apoyo al trading. El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras resultantes de su uso. Se recomienda probar a fondo el producto y utilizarlo con una gestión adecuada del riesgo.

So far, after using it, trading has been smooth and hassle-free. I would greatly appreciate it if the input language could be changed to English.

