HotkeyTrader
- Utilidades
- Leonardo Andriulli
- Versión: 5.0
- Actualizado: 6 diciembre 2025
- Activaciones: 5
🔥 HotkeyTrader V5 - ¡Tu mejor aliado para operar rápido!
➡️ Entrar en el mercado, salir con ganancias - ¡todo con una sola tecla!
¿Alguna vez soñó con comprar, vender, establecer el punto de equilibrio o cerrar todas las operaciones con un simple atajo de teclado o botón de Stream Deck?
Con HotkeyTrader V5, es una realidad. Sin clics, sin distracciones. Sólo pura velocidad.
🧠 Descripción
HotkeyTrader V5 es una utilidad avanzada para traders manuales, diseñada para simplificar y ejecutar estrategias IN/OUT de scalping de forma precisa, rápida y estructurada.
Esta utilidad no toma decisiones autónomas sino que actúa bajo el control del usuario, permitiendo la ejecución ordenada y rápida de estrategias complejas como:
- Entrada escalonada en múltiples niveles (SCALE_IN)
- Salida escalonada en múltiples tomas de beneficios (SCALE_OUT)
- Gestión fija de Stop Loss, Take Profit y Break Even
- Auto Break Even inteligente
- Trailing Stop avanzado con margen configurable
- Interfaz moderna con temas personalizables
Características principales
✅ Ejecución escalar manual en órdenes largas o cortas
✅ Soporta tanto SCALE IN como SCALE OUT de forma totalmente asistida
✅ Todos los valores expresados en PIPS (conversión automática para cada símbolo)
✅ Stop Loss y Take Profit fijos para cada nivel de escala
✅ Función Break Even con desplazamiento configurable.
✅ Auto Break Even: mueve automáticamente el SL cuando alcanza un determinado beneficio
✅ Trailing Stop avanzado: protege los beneficios siguiendo el precio
✅ Admite entornos de cobertura o compensación.
✅ Número mágico para una gestión de órdenes aislada y precisa
✅ Compatible con teclado, ratón o entrada de órdenes externas
✅ 5 temas gráficos: Oscuro, Claro, Azul, Verde, Alto Contraste
🔄 Modos de funcionamiento
SCALE_OUT: entra en la posición completa y la cierra en múltiples niveles de beneficio, automatizando las salidas parciales.
SCALE_IN: permite construir la posición en múltiples niveles de entrada, con cierre simultáneo.
Perfecto para:
- scalping manual
- Negociación discrecional multinivel
- Apoyo a la gestión emocional (decisiones preestablecidas)
- Combinación con indicadores/sistemas de alerta
⌨️ Teclas de acceso rápido disponibles:
- Ctrl + 1 → COMPRA instantánea
- Ctrl + 2 → VENTA instantánea
- Ctrl + 3 → Punto de equilibrio automático con desplazamiento configurable
- Ctrl + 4 → Cerrar todas las posiciones al instante
- Ctrl + 5 → Aumentar lote (+0,01)
- Ctrl + 6 → Disminuir lote (-0,01)
- Ctrl + 7 → Activar/desactivar la escala
- Ctrl + 8 → Escala ENTRADA/SALIDA
- Ctrl + 9 → Activar/desactivar el panel de control
- Ctrl + 0 → Activar/Desactivar Auto BE
- Ctrl + , → Activar/Desactivar Trailing Stop
📊 Moderno Dashboard integrado en el gráfico:
- Secciones colapsables (Cuenta, Órdenes, Riesgo, Trading).
- Posiciones abiertas y lotes totales
- Ganancias en tiempo real (color verde/rojo)
- Capital, Saldo, Margen, Reducción
- Spread actual
- Cuenta atrás hasta la siguiente vela
- Arrastre a cualquier posición
- Panel de configuración completo con barra de desplazamiento
- Efectos Hover en los botones
- 5 temas seleccionables con un solo clic
🎨 Temas disponibles:
- Oscuro - Moderno tema oscuro (por defecto)
- Light - Fondo claro, estilo clásico
- Azul - Tonos azul oscuro, estilo de comercio profesional
- Verde - Tema verde oscuro, estilo matriz/terminal
- Alto contraste - Negro puro con colores vivos para una máxima visibilidad
🎮 Compatibilidad universal con dispositivos externos:
✔️ Teclado estándar (con o sin teclado numérico)
✔️ Elgato Stream Deck (Mini, MK.2, XL, Neo...)
✔️ Teclados macro y ratones para juegos
✔️ AutoHotKey, Loupedeck, software de macros, plugins OBS, etc.
⚙️ Parámetros configurables:
- Lote inicial y lotes personalizados para cada escala
- SL y TP en PIPS (conversión automática)
- Desplazamiento del punto de equilibrio
- Auto BE: activación y offset configurables
- Trailing Stop: activación, distancia y paso
- TP personalizado para cada nivel de escala
- Deslizamiento
- Número mágico
- Posición en el cuadro de mandos
🆕 Novedades de la V5:
- Tablero de instrumentos completamente rediseñado con un aspecto moderno
- Panel de ajustes integrado con barra de desplazamiento
- 5 temas gráficos seleccionables
- Efectos Hover en todos los botones
- Secciones plegables para ahorrar espacio
- Auto Break Even inteligente
- Trailing Stop avanzado con lógica profesional
- Valores en PIPS en lugar de puntos (más intuitivo)
- Botones 3D con bordes estilizados
- Cuenta atrás de velas integrada
- Cálculo del Drawdown en tiempo real
🧪 Consejos de uso
- Conéctelo a teclas de acceso rápido o teclado programable
- Utilícelo con indicadores externos para la entrada manual
- Establezca los parámetros en PIPS antes de la sesión de negociación
- Gran herramienta para la gestión psicológica y evitar el overtrading
- Utilice el tema de alto contraste para las sesiones nocturnas
🚀 Ventajas:
- Sin indicadores, sólo reactividad inmediata
- Diseñado para el scalping y el trading manual
- Interfaz limpia y moderna, cero distracciones
- Ideal para traders profesionales o semiautomáticos
- Personalización completa con temas y ajustes
📦 Incluido en el paquete:
- EA compilado .ex5
- Manual de instrucciones en PDF
- Iconos personalizados para Stream Deck (bajo petición)
📘 Manual de usuario incluido
Para una guía detallada sobre el uso de HotkeyTrader V5, consulte el Manual de Usuario completo disponible en la sección de Comentarios.
Encontrarás explicaciones claras sobre:
- Cómo configurar el panel
- Cómo utilizar las teclas de acceso rápido
- Cómo personalizar el panel y los temas
- Compatibilidad con Stream Deck y teclados macro
- Configuración de Auto BE y Trailing Stop
💡 El manual se actualiza periódicamente para reflejar cada nueva versión.
🎯 No pierdas tiempo en menús. Opere con precisión, rapidez y control total.
💡 "Quien domina la velocidad, domina el mercado". - HotkeyTrader V5
⚠️ Nota: la versión demo sólo se puede probar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y no responde a entradas reales del teclado (como Ctrl+1, Ctrl+2). Para probar la experiencia completa, necesita comprar o alquilar el producto.
⚠️ Este EA es una herramienta de apoyo al trading. El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras resultantes de su uso. Se recomienda probar a fondo el producto y utilizarlo con una gestión adecuada del riesgo.
So far, after using it, trading has been smooth and hassle-free. I would greatly appreciate it if the input language could be changed to English.