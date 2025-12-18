Edgevia XAUUSD

Edgevia GOLD - Automatisierter Expert Advisor für den XAUUSD-Handel

Edgevia GOLD ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf die Ausführung von Skalpierungen mit einem einzigen Einstieg, die Ausrichtung auf Trends und eine disziplinierte Risikokontrolle ausgerichtet ist.

Der EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder Recovery-basierten Techniken.

Jedes Signal löst nur einen unabhängigen Handel aus, wobei die Qualität der Ausführung und das kontrollierte Risiko Vorrang vor aggressivem Positionsmanagement haben.

Die Logik der Strategie ist als geistiges Eigentum geschützt. Nur die wesentlichen Risiko- und Ausführungsparameter werden offengelegt, um die operative Flexibilität zu gewährleisten, ohne die internen Mechanismen offenzulegen.

🔹 Hauptmerkmale

Single-Entry-Scalp-Strategie (ein Handel pro Signal)

Kein Grid - Kein Martingale - Kein Averaging Down

Adaptive Erkennung von Marktbedingungen

Trend- und Momentum-Anpassung

Sitzungsbasierte Ausführungskontrolle

Filterung von Spreads und Ausführungsqualität

Optionaler Nachrichtenfilter (benutzerkonfigurierbar EIN/AUS)

Integriertes Echtzeit-Überwachungspanel

🔹 Risikomanagement

Automatisches Positionssizing basierend auf definierten Risikoparametern

Dynamische Stop- und Handelsschutzlogik

Konfigurierbare tägliche Verlustbegrenzung

Maximal offene Position: 1 Handel zu einer Zeit

🔹 Empfohlene Umgebung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5 / M15

Kontotyp: ECN / Raw Spread

VPS empfohlen für stabile und latenzarme Ausführung

🔹 Wichtige Hinweise

⚠️ Dieser EA ist kein System mit geringem Risiko oder garantiertem Gewinn

⚠️ Der Drawdown kann sich bei hoher Volatilität oder ungünstigen Marktbedingungen erhöhen

⚠️ Das Verhalten des News-Filters hängt vom Broker-Feed und der Zeitausrichtung des Servers ab

⚠️ Vor dem Live-Einsatz immer auf der Demo testen

🔍 Zusammenfassung der Positionierung (für Käufer)