Edgevia XAUUSD

Edgevia GOLD - Automatisierter Expert Advisor für den XAUUSD-Handel

Edgevia GOLD ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf die Ausführung von Skalpierungen mit einem einzigen Einstieg, die Ausrichtung auf Trends und eine disziplinierte Risikokontrolle ausgerichtet ist.

Der EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder Recovery-basierten Techniken.
Jedes Signal löst nur einen unabhängigen Handel aus, wobei die Qualität der Ausführung und das kontrollierte Risiko Vorrang vor aggressivem Positionsmanagement haben.

Die Logik der Strategie ist als geistiges Eigentum geschützt. Nur die wesentlichen Risiko- und Ausführungsparameter werden offengelegt, um die operative Flexibilität zu gewährleisten, ohne die internen Mechanismen offenzulegen.

🔹 Hauptmerkmale

Single-Entry-Scalp-Strategie (ein Handel pro Signal)

Kein Grid - Kein Martingale - Kein Averaging Down

Adaptive Erkennung von Marktbedingungen

Trend- und Momentum-Anpassung

Sitzungsbasierte Ausführungskontrolle

Filterung von Spreads und Ausführungsqualität

Optionaler Nachrichtenfilter (benutzerkonfigurierbar EIN/AUS)

Integriertes Echtzeit-Überwachungspanel

🔹 Risikomanagement

Automatisches Positionssizing basierend auf definierten Risikoparametern

Dynamische Stop- und Handelsschutzlogik

Konfigurierbare tägliche Verlustbegrenzung

Maximal offene Position: 1 Handel zu einer Zeit

🔹 Empfohlene Umgebung

Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M5 / M15
Kontotyp: ECN / Raw Spread
VPS empfohlen für stabile und latenzarme Ausführung

🔹 Wichtige Hinweise

⚠️ Dieser EA ist kein System mit geringem Risiko oder garantiertem Gewinn
⚠️ Der Drawdown kann sich bei hoher Volatilität oder ungünstigen Marktbedingungen erhöhen
⚠️ Das Verhalten des News-Filters hängt vom Broker-Feed und der Zeitausrichtung des Servers ab
⚠️ Vor dem Live-Einsatz immer auf der Demo testen

🔍 Zusammenfassung der Positionierung (für Käufer)

  • Manuelle Kontrolle über die Nachrichtenexposition

  • Keine versteckte Erholungslogik

  • Ein Handel, eine Entscheidung, ein Ergebnis

Empfohlene Produkte
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
VanguardPrime MT5: Das kapitalstarke Reversal-System für AUDUSD VanguardPrime MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den präzisen Umkehrhandel auf dem AUDUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Umkehr-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und konsistente Erträge zu generieren. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die eine robuste und automatisierte Lösung suchen. Hau
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Experten
MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6 - Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold) - Entwickelt für den M15-Handel Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine. Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignis
FREE
Electonyk HFT
Punza Yannick Kakungula
Experten
ICH PRÄSENTIERE IHNEN DEN ELEKTRONENROBOTER, EINEN HOCHFREQUENZROBOTER, DER MIT DEM US30-PAAR GOLD HANDELN KANN PERIODE:PERIODE 1 MINUTE ODER 1 STUNDE DIESER ROBOTER MUSS VERWENDET WERDEN, UM EIN PROP FIRM KONTO EINZURICHTEN UND FINANZIERT WERDEN PARAMETER ZUM EINSTELLEN DES ROBOTERS STOP LOSS1 EINGESTELLT AUF:75 GRENZZEITBEREICH SIGNALZEITBEREICH VON:16H30 SIGNALZEITBEREICH BIS:20H00 DIESER ROBOTER SOLLTE AUF NIEDRIGE LATENZ VPS VERWENDET WERDEN IST EIN BROKER MIT NIEDRIGEN SPREADS WIE FP M
RSI Hill Pro
Yurij Dumanskyy
Experten
Der EA RSI Hill Pro handelt auf Signale des Indikators RSI und gleitende Durchschnitte. Um eine genauere Erfahrung zu ermitteln, wird der Stochastik-Indikator verwendet. EA-Parameter RSI-Zeitrahmen - Zeitrahmen-Indikator RSI. Geeigneter Wert: M15 M30 H1 Period RSI - Die Periode des RSI-Indikators. Empfohlener Wert: 14. Stoch timeframe - Zeitrahmen-Indikator Stochastic. Geeigneter Wert: M15 M30 H1 % K-Periode - K-Periode des Stochastik-Indikators. Empfohlener Wert: 14. % D-Periode - D-Periode de
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
Pound Yen Trader
Mohammadmahdi Sanei
4.5 (2)
Experten
Pound Yen Trader – Übersicht   **Pound Yen Trader** ist ein hochmodernes Trading-Roboter, das sorgfältig entwickelt wurde, um speziell im GBPJPY-Währungspaar im M15-Zeitrahmen zu operieren. Mit über 20 Jahren umfassender Preisdaten hat unser Algorithmus eine fachkundige Entwicklung und Schulung durchlaufen, um hoch effiziente Handelsmuster zu identifizieren und zu nutzen, die einzigartig für dieses Währungspaar sind.    Hauptmerkmale   1. **Fortgeschrittenes Mustererkennungssystem**: Durch d
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experten
Überblick Dual Switch Grid (DSG) ist ein flexibler Grid Expert Advisor für Händler, die eine vollständige Kontrolle über das Strategieverhalten wünschen. Er bietet zwei verschiedene Einstiegsmodelle - Donchian Trend-Following und Bollinger Band Mean-Reversion - die beide vollständig anpassbar sind. Die Benutzer können die Indikatoreinstellungen und EMA-Filter frei an ihre Strategie anpassen. Darüber hinaus verfügt DSG über ein umfassendes, benutzerkonfigurierbares Grid-Recovery-System , das es d
ScalpelMomentum
Andriy Sydoruk
Experten
Das Signal wird in der Richtung des Momentums gebildet. Das Produkt verarbeitet die Fehler korrekt und arbeitet auf dem Markt effizient. Es kann mit einer Einlage von nur $100 arbeiten! Das Signal kann auch invertiert werden. Der Expert Advisor hat auch eine eingebaute Sortierfunktion der progressiven Optimierung, d.h. es wird empfohlen, dass die Optimierung im Modus Custom max durchgeführt wird. Parameter OnOptimizationSharp-Zusätzliche Sharpe Ratio wird verwendet, wenn die Optimierung im Modu
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Währung EURUSD Zeitrahmen 1H PRO EA ist ein preisaktionsbasierter Expert Advisor, der durch Anpassung seiner Einstellungen auf jedes Forex-Währungspaar und jeden Zeitrahmen abgestimmt werden kann. Mit flexiblen Parametern können Sie USD PRO EA an den Handel mit jedem beliebigen Forex-Symbol anpassen, indem Sie einfach die Einstellungen ändern. Mit den Zeitlimit-Einstellungen haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann der EA aktiv ist. So können Sie die Handelssitzungen genau auf die liquid
BB King
Khima Gorania
Experten
BB King EA für MT5 BB King Expert Advisor verwendet eine einfache Umkehrstrategie mit Bollinger Bändern und Trenderkennung. Er ist so konzipiert, dass er von Anfängern mit sehr wenigen Parametern leicht bedient werden kann. Bitte probieren Sie die Demoversion aus und hinterlassen Sie uns ein Feedback, Sie müssen ihn für das Paar, das Sie handeln möchten, optimieren. Mindesteinlage: $100 pro Losgröße von 0,01 pro Währungspaar. Risiko-Management Es gibt KEINE Stop-Loss- oder Take-Profit-Vorgaben
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
Blitz Hunter Bot
Whitaker Lewis Joel Edward
Experten
Blitz Hunter Bot - Ihr schneller Forex-Begleiter Entfesseln Sie die Kraft des automatisierten Handels mit Blitz Hunter Bot, einem von Experten entwickelten Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Dieser hochmoderne EA wurde speziell für das Währungspaar EUR/USD auf einem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt, um sich in der schnelllebigen Welt des Devisenhandels auszuzeichnen. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Premium-Set-Datei zu erhalten. Hauptmerkma
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
Dynamic Trend Signal EA
Jacques Morne Murray
Experten
Dynamisches Trend-Signal EA Handeln Sie mit dem Trend, nicht gegen ihn Dynamic Trend Signal EA ist ein professioneller und vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um von Markttrends zu profitieren. Er verwendet eine robuste Strategie, die auf einer Kombination klassischer technischer Indikatoren basiert, um hochwahrscheinliche Trades zu identifizieren und auszuführen und so das Rätselraten und die Emotionen aus Ihrem Handel zu entfernen. Wichtigste Merkmale Adaptive Strategie: Di
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Experten
FlashTrader Pro – Scalping-Expert Advisor für Forex Allgemeine Beschreibung FlashTrader Pro ist ein automatisierter Trading-Expert Advisor, der für Scalping und kurzfristige Trades auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er reagiert auf plötzliche Preisbewegungen und eröffnet Trades, wenn festgelegte Zeit- und Volatilitätsbedingungen erfüllt sind. Der EA nutzt eine kleine Order-Grid, Trailing-Stop zur Gewinnsicherung und Spread-Kontrolle zur Kostensenkung. Optimal für Währungspaare mit niedri
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experten
Alpha B3 Renko Trader ist ein spezialisierter Roboter für den Handel mit dem Bovespa B3 (Mini-Index und Mini-Dollar), der die Candlestick-Analyse des Renko-Charts (intern berechnet, ohne grafische Darstellung) mit der Alpha B3-Strategie kombiniert. Mit dem Roboter können Sie die Größe des Renko-Chart-Bausteins für die Eingangssignale sowie die Anzahl der zu analysierenden Candlesticks festlegen. Sie können auch feste Stopps in Punkten festlegen. Außerdem können Sie Funktionen wie die Anzahl der
CrownMaster Scalper
Mykhailo Krygin
Experten
CrownMaster Scalper ist ein leistungsstarker und vollautomatischer Handelsroboter, der für den hochpräzisen kurzfristigen Handel unter Verwendung von Preisaktionsmustern und wichtigen Preisniveaus entwickelt wurde. Er verwendet kein Martingale, Grid oder Hedging - nur klare, logikbasierte Ein- und Ausstiege. Der EA wurde auf dem Alpari-Broker von 2012 bis 2025 im M5-Zeitrahmen mit einer Modellierungsqualität von 98% getestet . Für beste Ergebnisse sollte der Spread Ihres Brokers so niedrig wie m
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Experten
Advanced RSI Grid Hedge ist ein Expert Advisor, der kurzfristige Preisumkehrungen innerhalb überkaufter und überverkaufter Zonen identifiziert und gleichzeitig die Trades auf den Hauptmarkttrend ausrichtet. Das System wendet einen gitterbasierten Hedging-Mechanismus an und verwendet keine Martingale oder Mittelwertbildung. Es verwendet zwei RSI-Indikatoren in Kombination mit einem integrierten Trendfilter, um die Einstiegsbedingungen bei bestimmten technischen Setups zu bestimmen. Wichtigste Me
Xpair Xpert
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
XPairXpert EA ist eine vielseitige algorithmische Trading-Lösung, die für alle wichtigen Forex- und Krypto-Paare entwickelt wurde. Die Standardeinstellung ist für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber leicht durch Anpassen der Einstellungen für andere Paare verwendet werden. Optimierte .set-Dateien für weitere Symbole werde ich schrittweise im Kommentarbereich veröffentlichen. Empfohlener Timeframe: Am besten geeignet für M15; bei geringerem Drawdown lieber M30 oder H1 verwenden. Mindestkapitalanf
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROP FIRM READY! -> Set-Datei anfordern | Preis erhöht sich um 100$ nach jedem Kauf | Endpreis 999$ | Darwinex Zero Live Account - Link 100 Tausend Gewinn Firma Zuordnung Kontakt für weitere Informationen. Hauptmerkmale: Forward-Optimierung, Monte Carlo, Sequencial-Optimierung und Walk Forward Matrix Stresstest Verwendet Trailing-Stop und keinen festen TP, so dass der Gewinn nicht gedeckelt ist Symbol: NASDAQ M15 CFD oder Futures Kein Martingal & gridbasierter Handel. Kontaktieren Sie mich, um
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
MA 200 Optimize
Mohamad Rifandi Djufri
Experten
Gold MA200 Optimized Strategy ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem XAUUSD-Paar auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde. Die Strategie nutzt den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt (MA200) als primären Trendfilter, der durch die Kombination der Indikatoren William %R , Bullish Power und Bearish Power für eine präzise Ausführung des Handelseinstiegs ergänzt wird. Parameter & Backtest-Leistung: Instrument: XAUUSD Zeitrahmen: M15 Lot & Bal
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Erleben Sie das immense Potenzial des Alligator-Indikators wie nie zuvor mit unserem Alligator Expert Advisor. Dieses leistungsstarke Tool wurde sorgfältig entwickelt, um die Weisheit dieses ikonischen Indikators zu nutzen und Ihr Trading auf neue Höhen zu heben. Der Alligator-Indikator, der von dem legendären Trader Bill Williams entwickelt wurde, ist nicht nur ein Tool - er ist eine Philosophie. Er basiert auf dem Konzept, dass der Markt verschiedene Phasen durchläuft - Schlafen, Wachen und Es
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experten
Einführungspreis: $49. Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 Verkäufen. Ein Swing-Trading-EA für die wichtigsten Forex-Paare, der auf Trendumkehrungen auf dem H4- oder H1-Zeitrahmen abzielt. Der EA sucht nach überkauften und überverkauften RSI-Niveaus und fängt optimale Umkehrungen ab. Es ist die schlechteste Idee, in einen Markt einzusteigen, in dem der Preis einen starken Trend hat. 90 % der Händler verlieren Geld durch den Handel, weil es ihnen an Emotionskontrolle, einem präzisen Handelsstra
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Experten
Dieser EA wurde von erfahrenen Praktikern entwickelt, die die Eigenschaften von XAUUSD genau kennen. Dieser EA kann in den Zeitrahmen M1, M5, M15, M30 und H1 gut funktionieren. Je enger der Zeitrahmen gewählt wird, desto geringer ist die Gewinnmitnahmegrenze, die Sie anpassen können, und umgekehrt. Die Standardlosgröße ist auf 0,01 festgelegt, Sie können sie jedoch nach Ihrem Geschmack ändern. Die Höhe der Gewinnmitnahme wird in Geld bestimmt, während die Höhe des Stop-Loss als Prozentsatz Ihres
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Edgevia EURUSD
Le Huy Tuong
Experten
Edgevia EMA Price Action Scalper Der Edgevia EMA Price Action Scalper ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der speziell für EURUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standardstrategien mit gleitenden Durchschnitten, die in schwankenden Märkten nicht funktionieren, implementiert Edgevia ein mehrstufiges Filtersystem, um jeden Handel zu validieren. Die Kernlogik basiert auf einem verifizierten Triple EMA Crossover (9/21/50) , um den Trend zu identifizieren, aber ein Handel
FREE
Edgevia Mtf Support Resistance Alert
Le Huy Tuong
Indikatoren
Edgevia MTF Smart S/R Alert ist ein professioneller Unterstützungs- und Widerstandsindikator mit mehreren Zeitrahmen, der für Präzisionshändler entwickelt wurde. Er identifiziert automatisch hochwahrscheinliche S/R-Zonen aus mehreren Zeitrahmen und löst nur dann Kauf-/Verkaufswarnungen aus, wenn der Preis mit einer starken Bestätigung reagiert. Hauptmerkmale: - Multi-Timeframe S/R-Zonen (H1, H4, D1) - Intelligente Zusammenführung von Zonen zur Vermeidung von Unordnung - RSI-Filter für überkau
FREE
Edgevia GOLD Trend
Le Huy Tuong
Experten
Edgevia GOLD Trend - Automatisierter XAUUSD Trading Expert Advisor Edgevia GOLD Trend ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und sich auf Trendausrichtung, Momentum-Validierung und disziplinierte Ausführungskontrolle konzentriert. Der EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Risikobewusstsein und Konsistenz legen und nicht auf aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten. Die Kernlogik der Strategie ist als propriet
FREE
Edgevia Gold Calenda
Le Huy Tuong
Experten
XAUUSD CALENDAR - News Trading Expert Advisor Handeln Sie Gold (XAUUSD) auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Kalenderereignisse. Dieser EA wurde speziell für den Nachrichtenhandel entwickelt und erfasst Volatilitätsspitzen während wichtiger wirtschaftlicher USD-Veröffentlichungen. UNTERSTÜTZTE NACHRICHTENEREIGNISSE - FED-Zinsentscheidungen - Non-Farm Payrolls (NFP) - CPI-Inflationsdaten - PCE-Kernpreisinde
FREE
Edgevia Smart Session Volatility MT5
Le Huy Tuong
Indikatoren
Smart Session Volatilitätsindikator Professionelles sitzungsbasiertes Volatilitätsmapping für MT5 Smart Session Volatility ist ein professioneller MT5-Indikator, der auf der Grundlage von Marktsitzungen und Echtzeit-Volatilitätsverhalten hochwahrscheinliche Handelsfenster identifiziert . Anstatt den ganzen Tag blind zu handeln, hilft dieses Tool den Händlern, sich darauf zu konzentrieren, wann sich der Markt tatsächlich bewegt - Tokio, London, New York und ihre wichtigsten Überschneidungszeiträu
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension