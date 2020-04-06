Edgevia XAUUSD

Edgevia GOLD - Asesor Experto de Trading Automatizado XAUUSD

Edgevia GOLD es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), diseñado en torno a la ejecución de scalping de una sola entrada, la alineación de tendencias y el control disciplinado del riesgo.

El EA no utiliza Grid, Martingale, o técnicas basadas en la recuperación.

Cada señal activa una sola operación independiente, priorizando la calidad de ejecución y la exposición controlada sobre la gestión agresiva de posiciones.

La lógica de la estrategia está protegida como propiedad intelectual. Sólo se exponen los parámetros esenciales de riesgo y ejecución para garantizar la flexibilidad operativa sin revelar los mecanismos internos.

Características principales

Estrategia scalp de una sola entrada (una operación por señal)

No Grid - No Martingale - No averaging down

Detección adaptativa de las condiciones del mercado

Alineación de tendencia e impulso

Control de ejecución basado en la sesión

Filtrado de diferenciales y calidad de ejecución

Filtro de noticias opcional (ON/OFF configurable por el usuario)

Panel integrado de supervisión en tiempo real

Gestión del riesgo

Dimensionamiento automático de posiciones en función de los parámetros de riesgo definidos

Stop dinámico y lógica de protección de operaciones

Limitación de pérdidas diarias configurable

Posición abierta máxima: 1 operación a la vez

Entorno recomendado

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5 / M15

Tipo de cuenta: ECN / Raw spread

VPS recomendado para una ejecución estable y de baja latencia

🔹 Notas importantes

⚠️ Este EA no es un sistema de bajo riesgo ni de beneficios garantizados

⚠️ El Drawdown puede aumentar durante periodos de alta volatilidad o condiciones de mercado desfavorables

⚠️ El comportamiento del filtro de noticias depende de la alimentación del broker y de la alineación horaria del servidor

⚠️ Pruebe siempre en demo antes de la implementación en vivo

🔍 Resumen de posicionamiento (para compradores)