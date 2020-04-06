Edgevia XAUUSD

Edgevia GOLD - Asesor Experto de Trading Automatizado XAUUSD

Edgevia GOLD es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), diseñado en torno a la ejecución de scalping de una sola entrada, la alineación de tendencias y el control disciplinado del riesgo.

El EA no utiliza Grid, Martingale, o técnicas basadas en la recuperación.
Cada señal activa una sola operación independiente, priorizando la calidad de ejecución y la exposición controlada sobre la gestión agresiva de posiciones.

La lógica de la estrategia está protegida como propiedad intelectual. Sólo se exponen los parámetros esenciales de riesgo y ejecución para garantizar la flexibilidad operativa sin revelar los mecanismos internos.

Características principales

Estrategia scalp de una sola entrada (una operación por señal)

No Grid - No Martingale - No averaging down

Detección adaptativa de las condiciones del mercado

Alineación de tendencia e impulso

Control de ejecución basado en la sesión

Filtrado de diferenciales y calidad de ejecución

Filtro de noticias opcional (ON/OFF configurable por el usuario)

Panel integrado de supervisión en tiempo real

Gestión del riesgo

Dimensionamiento automático de posiciones en función de los parámetros de riesgo definidos

Stop dinámico y lógica de protección de operaciones

Limitación de pérdidas diarias configurable

Posición abierta máxima: 1 operación a la vez

Entorno recomendado

Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M5 / M15
Tipo de cuenta: ECN / Raw spread
VPS recomendado para una ejecución estable y de baja latencia

🔹 Notas importantes

⚠️ Este EA no es un sistema de bajo riesgo ni de beneficios garantizados
⚠️ El Drawdown puede aumentar durante periodos de alta volatilidad o condiciones de mercado desfavorables
⚠️ El comportamiento del filtro de noticias depende de la alimentación del broker y de la alineación horaria del servidor
⚠️ Pruebe siempre en demo antes de la implementación en vivo

🔍 Resumen de posicionamiento (para compradores)

  • Control manual de la exposición a las noticias

  • Sin lógica de recuperación oculta

  • Una operación, una decisión, un resultado

Productos recomendados
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
VanguardPrime MT5: El sistema de inversión de alto capital para AUDUSD VanguardPrime MT5 es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para operaciones de inversión de precisión en el gráfico AUDUSD M15 . Es un sofisticado sistema automatizado diseñado para identificar configuraciones de inversión de alta probabilidad y generar rendimientos consistentes. Este EA está diseñado para operadores serios que buscan una solución robusta y automatizada. Características principales Estrategia de Reversión
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Eleve su trading a nuevas cotas con Boom and CrashX, el Asesor Experto (EA) avanzado diseñado con precisión para mejorar su experiencia de trading. Este EA aprovecha potentes indicadores para proporcionar señales precisas, agilizar la gestión de riesgos y aumentar la rentabilidad, garantizando un funcionamiento sin problemas en los mercados financieros en constante cambio. Boom and CrashX es el aliado perfecto tanto para los operadores experimentados que buscan mejorar sus estrategias como para
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Asesores Expertos
MGH Módulo de Escaneo de SuperTendencias - Versión 1.6 - Sistema avanzado de operaciones multitendencia para XAUUSD (Oro). - Diseñado para el trading M15 El módulo MGH SuperTrend_Scan es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado para el Oro (XAUUSD). Este módulo incluye un sistema incorporado de detección de SuperTrends, confirmaciones de tendencia de múltiples EMAs, filtrado de momentum y un motor de escaneo de estrategias. La versión 1.5 añade horas de apertura y cierre ajustab
FREE
Electonyk HFT
Punza Yannick Kakungula
Asesores Expertos
OS PRESENTO EL ELECTRÓN ES ROBOT UN ROBOT DE ALTA FRECUENCIA QUE PUEDE COMERCIAR EL PAR US30 ES ORO PERIODO:PERIODO 1 MINUTO O 1 HORA ESTE ROBOT DEBE SER UTILIZADO PARA CREAR UNA CUENTA DE PROP FIRM Y SER FINANCIADO PARÁMETRO A AJUSTAR EN EL ROBOT STOP LOSS1 AJUSTADO A:75 RANGO DE TIEMPO LÍMITE RANGO DE TIEMPO DE SEÑAL DE:16H30 RANGO DE TIEMPO DE SEÑAL HASTA :20H00 ESTE ROBOT DEBE SER UTILIZADO EN VPS DE BAJA LATENCIA ES UN CORREDOR CON SPREADS BAJOS, COMO FP MERCADO O IC MERCADOS, PUEDE EDI
RSI Hill Pro
Yurij Dumanskyy
Asesores Expertos
El EA RSI Hill Pro opera con señales del indicador RSI y medias móviles. Para determinar una experiencia más precisa, se utiliza el indicador estocástico. EA parámetros RSI timeframe - Timeframe indicador RSI. Valor adecuado: M15 M30 H1 Period RSI - El período del indicador RSI. Valor recomendado 14. Stoch timeframe - Plazo del indicador Estocástico. Valor recomendado: M15 M30 H1 % K period - Periodo K del indicador Estocástico. Valor recomendado 14. % Periodo D - Periodo D del indicador Estocá
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Pound Yen Trader
Mohammadmahdi Sanei
4.5 (2)
Asesores Expertos
Pound Yen Trader – Descripción General   **Pound Yen Trader** es un robot de trading de vanguardia meticulosamente diseñado para operar específicamente con el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo M15. Aprovechando más de 20 años de amplios datos de precios, nuestro algoritmo ha sido desarrollado y entrenado para identificar y capitalizar patrones de trading altamente eficientes únicos de esta divisa.    Características Principales   1. **Sistema Avanzado de Reconocimiento de Patrones
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Asesores Expertos
Visión general Dual Switch Grid (DSG) es un Asesor Experto de Cuadrícula flexible diseñado para operadores que buscan un control total sobre el comportamiento de la estrategia. Ofrece dos modelos de entrada distintos -seguimiento de la tendencia de Donchian y reversión de la media de la banda de Bollinger- ambos totalmente personalizables. Los usuarios pueden ajustar libremente la configuración de los indicadores y los filtros EMA para adaptarlos a su estrategia. Además, DSG cuenta con un sistem
ScalpelMomentum
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
De señal se genera en la dirección de Momentum. Juez controla correctamente errores, y funciona de forma fiable en el mercado. El capital de trabajo de $ 100! Además, la señal puede ser invertida. El experto ha construido progresiva optimización de la función de clasificación, que es deseable para optimizar, mediante el modo "Custom max". Parámetros: OnOptimizationSharp - cuando la optimización rezhyme "Custom max" es un koefitsient opcional Sharpe. Período de Trabajo - el período para el c
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Divisas EURUSD Marco temporal 1H PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración. Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración. Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negoci
BB King
Khima Gorania
Asesores Expertos
BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Asesores Expertos
QuadRotation Estocástico BTC/ETH Asesor Experto Visión general: QuadRotation Stochastic es un bot de trading altamente especializado diseñado para el trading de precisión en los mercados BTC y ETH. Utilizando la lógica avanzada del oscilador estocástico a través de múltiples configuraciones, este EA identifica dinámicamente las oportunidades óptimas de trading, aprovechando las condiciones de sobrecompra/sobreventa para maximizar los retornos. Opera en un marco temporal de M15 para un anális
Blitz Hunter Bot
Whitaker Lewis Joel Edward
Asesores Expertos
Blitz Hunter Bot - Su compañero Swift Forex Libera el poder del trading automatizado con Blitz Hunter Bot, un Asesor Experto diseñado por expertos para la plataforma MetaTrader 5. Diseñado para sobresalir en el vertiginoso mundo de Forex, este EA de vanguardia está optimizado específicamente para el par de divisas EUR/USD en un marco de tiempo de 15 minutos. ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el archivo Premium set. Características principales: A
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Dynamic Trend Signal EA
Jacques Morne Murray
Asesores Expertos
Señal dinámica de tendencia EA Opere con la tendencia, no contra ella Dynamic Trend Signal EA es un robot de trading profesional y totalmente automatizado diseñado para capitalizar las tendencias del mercado. Utiliza una estrategia robusta basada en una combinación de indicadores técnicos clásicos para identificar y ejecutar operaciones de alta probabilidad, eliminando las conjeturas y la emoción de sus operaciones. Características principales Estrategia adaptativa: La lógica central del EA ajus
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Asesores Expertos
FlashTrader Pro - Asesor Experto en Scalping para Forex   Descripción General Completa FlashTrader Pro   es un sistema automatizado de trading diseñado meticulosamente para operaciones de   scalping   y   trading a corto plazo   en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza minuciosamente los movimientos bruscos del precio, ejecutando operaciones únicamente cuando se cumplen rigurosamente las condiciones preestablecidas de volatilidad y horario de trading. El sistema emplea una   est
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Alpha B3 Renko Trader es un robot especializado en la negociación del Bovespa B3 (miníndice y minidólar) que combina el análisis de velas del gráfico Renko (calculado internamente, sin imágenes gráficas) con la estrategia Alpha B3 . El robot permite definir el tamaño del gráfico Renko para las señales de entrada, así como el número de velas a analizar. También puede establecer stops fijos en puntos. El robot también permite configurar funciones como el número de contratos para los que colocar ó
CrownMaster Scalper
Mykhailo Krygin
Asesores Expertos
CrownMaster Scalper es un robot de comercio potente y totalmente automatizado diseñado para el comercio de alta precisión a corto plazo utilizando patrones de acción de precios y niveles de precios clave. No utiliza Martingala, Rejilla, o Cobertura - sólo entradas y salidas claras, basadas en la lógica. El EA fue backtested en el broker Alpari desde 2012 hasta 2025 utilizando M5 marco de tiempo con 98% de calidad de modelado. Para obtener los mejores resultados, el spread de su broker debe ser l
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Este es el nuevo Robot que creó Moving Average... Hay cosas a considerar antes de comprar o alquilar este robot, que figuran aquí para que usted pueda leer antes de comprar este robot 1; No es perfecto 100% porque usted puede hacer el enorme beneficio, pero a veces se puede hacer un poco de pérdida que puedo decir que el beneficio del 70% y las pérdidas del 30%. 2; Utilice la configuración que proporciona el desarrollador no de otra manera. 3;Utilice menor m
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Asesores Expertos
Advanced RSI Grid Hedge es un Asesor Experto que identifica las reversiones de precios a corto plazo dentro de las zonas de sobrecompra y sobreventa, al tiempo que alinea las operaciones con la tendencia principal del mercado. El sistema aplica un mecanismo de cobertura basado en una cuadrícula y no utiliza martingala ni promedios. Utiliza dos indicadores RSI combinados con un filtro de tendencia incorporado para determinar las condiciones de entrada en configuraciones técnicas específicas. Car
Xpair Xpert
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
XPairXpert EA es una solución de trading algorítmico versátil diseñada para operar en todos los principales pares de forex y criptomonedas. Aunque la configuración predeterminada está optimizada para el oro (XAUUSD), se puede adaptar fácilmente a otros pares ajustando la configuración. Iré publicando gradualmente archivos .set optimizados para otros símbolos en la sección de comentarios. Marco temporal recomendado: Funciona mejor en M15, pero si prefieres menor drawdown, considera M30 o H1. Cap
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Asesores Expertos
PROP FIRMA LISTO! -> Solicitar archivo conjunto | Precio aumenta 100 $ después de cada compra | Precio final 999 $ | Darwinex cero cuenta real - Link 100 Miles de beneficios firma de asignación de contacto para obtener más información. Características principales: Forward optimización, monte carlo, Sequencial optimización, y caminar hacia adelante matriz de pruebas de estrés utiliza trailing stop y no establece TP por lo que el beneficio no está limitado Símbolo: NASDAQ M15 CFD o futuros No mar
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Asesores Expertos
EA CloudPiercer Asesor Experto basado en Ichimoku para MetaTrader 5 Información del producto Precio: 30 USD Símbolo: USDJPY Marco de tiempo recomendado: M5 Visión general CloudPiercer EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el sistema de trading Ichimoku Kinko Hyo. Está diseñado para identificar oportunidades de seguimiento de tendencias en USDJPY mediante el análisis de la interacción de los precios con los componentes de Ichimoku. El EA aplica reglas predefinidas para la entrada, s
MA 200 Optimize
Mohamad Rifandi Djufri
Asesores Expertos
Gold MA200 Optimized Strategy es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con el par XAUUSD en el marco temporal de 15 minutos (M15) . La estrategia utiliza la Media Móvil de 200 periodos (MA200) como filtro de tendencia principal, mejorado por la combinación de los indicadores William %R , Bullish Power y Bearish Power para una ejecución precisa de la entrada de operaciones. Parámetros y rendimiento de las pruebas retrospectivas: Instrumento : XAUUSD
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Experimente el inmenso potencial del indicador Alligator como nunca antes con nuestro Asesor Experto Alligator. Esta poderosa herramienta está meticulosamente diseñada para aprovechar la sabiduría de este indicador icónico y elevar su trading a nuevas alturas. El indicador Alligator, creado por el legendario trader Bill Williams, no es sólo una herramienta - es una filosofía. Se basa en el concepto de que el mercado presenta diferentes fases: dormir, despertar y comer. Mediante la comprensión de
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Asesores Expertos
Este EA fue diseñado por profesionales experimentados que comprenden profundamente las características de XAUUSD. Este EA puede funcionar bien en los plazos M1, M5, M15, M30 y H1. Cuanto más estrecho sea el marco de tiempo elegido, menor será el nivel de toma de ganancias que podrá ajustar y viceversa. El tamaño de lote estándar está establecido en 0,01, pero puedes cambiarlo según tus gustos. El nivel de toma de ganancias se determina en dinero, mientras que el nivel de límite de pérdidas se de
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Edgevia EURUSD
Le Huy Tuong
Asesores Expertos
Escalador de precios Edgevia EMA Edgevia EMA Price Action Scalper es un sofisticado algoritmo de negociación diseñado específicamente para EURUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de las estrategias estándar de cruce de medias móviles que sufren en mercados variables, Edgevia implementa un sistema de filtrado de múltiples capas para validar cada operación. La lógica central se basa en un triple cruce EMA verificado (21/9/50) para identificar la tendencia, pero una operación sólo se ejecuta
FREE
Edgevia Mtf Support Resistance Alert
Le Huy Tuong
Indicadores
Edgevia MTF Smart S/R Alert es un indicador profesional de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales diseñado para operadores de precisión. Identifica automáticamente zonas de S/R de alta probabilidad en múltiples marcos temporales y activa alertas de COMPRA/VENTA sólo cuando el precio reacciona con una fuerte confirmación. Características principales: - Zonas S/R en múltiples marcos temporales (H1, H4, D1) - Fusión inteligente de zonas para evitar el desorden - Filtro RSI de sobre
FREE
Edgevia GOLD Trend
Le Huy Tuong
Asesores Expertos
Edgevia GOLD Trend - Asesor experto de trading automatizado para XAUUSD. Edgevia GOLD Trend es un sistema de trading automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) , centrado en la alineación de la tendencia, la validación del impulso y el control disciplinado de la ejecución . El EA está construido para los operadores que priorizan la estructura, la conciencia del riesgo y la consistencia en lugar de un comportamiento de negociación agresivo o incontrolado. La lógica central de la es
FREE
Edgevia Smart Session Volatility MT5
Le Huy Tuong
Indicadores
Indicador Inteligente de Volatilidad de Sesión Mapa profesional de volatilidad basado en sesiones para MT5 Smart Session V olatility es un indicador profesional para MT5 diseñado para identificar ventanas de negociación de alta probabilidad basadas en las sesiones de mercado y el comportamiento de la volatilidad en tiempo real . En lugar de operar a ciegas todo el día, esta herramienta ayuda a los operadores a centrarse en cuándo se mueve realmente el mercado -Tokio, Londres, Nueva York y sus pe
FREE
Edgevia Gold Calenda
Le Huy Tuong
Asesores Expertos
XAUUSD CALENDARIO - Noticias Trading Asesor Experto Opere con el Oro (XAUUSD) basándose en eventos del calendario económico de alto impacto. Este EA está diseñado específicamente para el comercio de noticias, capturando los picos de volatilidad durante las principales publicaciones económicas del USD. NOTICIAS SOPORTADAS - Decisiones de la FED sobre tipos de interés - Nóminas no agrícolas (NFP) - Datos de inflació
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario