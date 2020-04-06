Edgevia XAUUSD
- Asesores Expertos
- Le Huy Tuong
- Versión: 1.22
- Actualizado: 18 diciembre 2025
Edgevia GOLD - Asesor Experto de Trading Automatizado XAUUSD
Edgevia GOLD es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), diseñado en torno a la ejecución de scalping de una sola entrada, la alineación de tendencias y el control disciplinado del riesgo.
El EA no utiliza Grid, Martingale, o técnicas basadas en la recuperación.
Cada señal activa una sola operación independiente, priorizando la calidad de ejecución y la exposición controlada sobre la gestión agresiva de posiciones.
La lógica de la estrategia está protegida como propiedad intelectual. Sólo se exponen los parámetros esenciales de riesgo y ejecución para garantizar la flexibilidad operativa sin revelar los mecanismos internos.
Características principales
Estrategia scalp de una sola entrada (una operación por señal)
No Grid - No Martingale - No averaging down
Detección adaptativa de las condiciones del mercado
Alineación de tendencia e impulso
Control de ejecución basado en la sesión
Filtrado de diferenciales y calidad de ejecución
Filtro de noticias opcional (ON/OFF configurable por el usuario)
Panel integrado de supervisión en tiempo real
Gestión del riesgo
Dimensionamiento automático de posiciones en función de los parámetros de riesgo definidos
Stop dinámico y lógica de protección de operaciones
Limitación de pérdidas diarias configurable
Posición abierta máxima: 1 operación a la vez
Entorno recomendado
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M5 / M15
Tipo de cuenta: ECN / Raw spread
VPS recomendado para una ejecución estable y de baja latencia
🔹 Notas importantes
⚠️ Este EA no es un sistema de bajo riesgo ni de beneficios garantizados
⚠️ El Drawdown puede aumentar durante periodos de alta volatilidad o condiciones de mercado desfavorables
⚠️ El comportamiento del filtro de noticias depende de la alimentación del broker y de la alineación horaria del servidor
⚠️ Pruebe siempre en demo antes de la implementación en vivo
🔍 Resumen de posicionamiento (para compradores)
-
Control manual de la exposición a las noticias
-
Sin lógica de recuperación oculta
-
Una operación, una decisión, un resultado