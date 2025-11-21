Renko Time

Индикатор предназначен для работы с ренко-графиками, построенными Renko Maker PRO или Renko Maker DEMO.

Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,

что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),

время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.

Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться этим индикатором Renko Time.




