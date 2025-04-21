Harmonic Patterns of Tony

Entdecken Sie die Macht der Harmonie an den Märkten mit diesem fortschrittlichen Indikator für harmonische Muster. Dieser Indikator wurde für anspruchsvolle technische Trader entwickelt und erkennt automatisch 11 der beliebtesten harmonischen Muster, darunter Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Shark, Cypher und viele mehr.





Dank seines dynamischen Dashboards können Sie die Sichtbarkeit der Muster auf dem Chart leicht verwalten und die gewünschten Muster in Echtzeit aktivieren oder deaktivieren, ohne Ihre Plattform zu überlasten. Dank dieser Flexibilität können Sie sich bei Ihrer Analyse auf die Muster konzentrieren, die Sie tatsächlich verwenden, und so Ihre Arbeitsabläufe und Handelsentscheidungen optimieren.





Der Indikator markiert nicht nur das Muster, sondern liefert auch:





Vorgeschlagener Einstiegspunkt





Stop Loss basierend auf der Musterausdehnung





Drei Take-Profit-Levels (TP1, TP2 und TP3), die automatisch anhand der Fibonacci-Retracement- und Extension-Verhältnisse berechnet werden.





Jedes Muster wird unter Berücksichtigung der Preisextreme (Höchst- und Tiefstwerte) gezeichnet, was eine größere Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Formation gewährleistet. Darüber hinaus werden die wichtigsten Kursniveaus deutlich im Chart angezeigt, so dass Sie sofort und mit Zuversicht handeln können.





Dieser Indikator ist ideal für Händler aller Niveaus und ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen, schnellen und effektiven visuellen Tool Investitionsmöglichkeiten mit einem klaren Risiko-Ertrags-Verhältnis zu identifizieren.





Machen Sie die harmonische Analyse zu Ihrem Wettbewerbsvorteil!