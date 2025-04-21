Harmonic Patterns of Tony

Descubre el poder de la armonía en los mercados con este avanzado indicador de patrones armónicos. Diseñado para traders técnicos exigentes, este indicador detecta automáticamente 11 de los patrones armónicos más conocidos, entre ellos el Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Shark, Cypher y muchos más.





Gracias a su panel dinámico, puedes gestionar fácilmente la visibilidad de los patrones en el gráfico, activando o desactivando los que desees en tiempo real sin recargar tu plataforma. Esta flexibilidad te permite enfocar tu análisis en los patrones que realmente utilizas, optimizando tu flujo de trabajo y tus decisiones de trading.





El indicador no solo marca el patrón, sino que también proporciona:





Punto de entrada sugerido





Stop Loss basado en la extensión del patrón





Tres niveles de Take Profit (TP1, TP2 y TP3) calculados automáticamente según proporciones de retroceso y extensión de Fibonacci.





Cada patrón se dibuja respetando los extremos (Highs y Lows) del precio, lo que garantiza mayor precisión y fiabilidad en la formación. Además, los niveles clave se presentan con claridad en el gráfico, permitiéndote actuar de inmediato y con confianza.





Ideal para traders de todos los niveles, este indicador te permite identificar oportunidades de inversión con una clara relación riesgo/beneficio desde una sola herramienta visual, rápida y efectiva.





¡Convierte el análisis armónico en tu ventaja competitiva!