Scalper Auto SL TP fast Open Close

Hallo Freunde,





ich möchte Ihnen ein sehr praktisches Handelsinstrument vorstellen, das auf die Bedürfnisse des schnellen und hochfrequenten Handels zugeschnitten ist.

Seine Hauptvorteile sind Bequemlichkeit und Genauigkeit, praktisch ohne Verzögerung. Insbesondere ermöglicht es den Händlern, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels einfach zu aktualisieren und zu verwalten und Gewinne schnell zu berechnen, ohne einen Taschenrechner zu benötigen.

Darüber hinaus zeigt es auch die verbleibende Zeit mehrerer Zeitrahmen an, so dass Händler bei Scalping-Strategien proaktiv und präzise bleiben können.





