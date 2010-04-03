Smart Trade Copier MT5
- Utilitys
- Suvashish Halder
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/135634/
Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen -https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx
Merkmale
Kopieren von Trades zwischen MT4 und MT5 Terminals
Unterstützt lokale und VPS-Umgebungen
MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4
Lokal → Lokal, Lokal → VPS, VPS → Lokal, VPS → VPS
Unterstützt Market und Pending Orders
Kopiert Eröffnungs-, Änderungs- und Schließungsaktionen
Mehrere Slaves können einem Master folgen
Unterstützung für Symbolzuordnung und Suffixe
Option zur Umkehrung der Handelsrichtung
Eingebautes Dashboard zur Überwachung
Integriertes Auftragspanel für manuelle Ausführung
Mehrere Losgrößen- und Risikomodi
Beeinflusst nicht die Trades anderer EAs
Dashboard & Überwachung
Eingebautes intelligentes Dashboard, das auf dem Chart angezeigt wird
Zeigt deutlich die Master- oder Slave-Kontorolle an
Zeigt den lokalen oder VPS-Modus in Echtzeit an
Zeigt den ausgewählten Lot-Typ/Risiko-Modus an
Visueller Status für Kopiererverbindung und Aktivität
Einfache Überwachung ohne Öffnen externer Panels
Manueller Handel & Auftragspanel
Integriertes Auftragspaneel für manuelle Handelsausführung
Öffnen Sie sofortige Kauf- und Verkaufsmarktaufträge
Platzieren von schwebenden Kauf- und Verkaufsaufträgen
Unterstützt benutzerdefinierte Losgrößen für manuelle Trades
Ein-Klick-Handel direkt aus dem Chart
Arbeitet unabhängig von kopierten Geschäften
Eingaben
Modus - Master/Slave
Umgebung - Lokal oder VPS
Master-ID - Master-Kontonummer (Slave-Modus)
Pending Orders - Zulassen oder blockieren
Handelsfilter - Kaufen/Verkaufen, magische Zahl, Kommentar
Reverse Trades - Aktivieren/Deaktivieren
Symbol Mapping - Broker-Symbol-Kompatibilität
Lot-Modus - Fest, Multiplikator, Saldo oder Risiko %
Slippage - Maximal erlaubt (Punkte)
Ausführungsverzögerung - Benutzerdefinierte Verzögerung (ms)
Server URL - Synchronisierungsserver (nicht ändern)
Einrichtung
Extras → Optionen → Expert Advisors
Aktivieren SieWebRequest für aufgelistete URLs zulassen
Hinzufügen: https://tcopier.suvashishfx.com/
EA anhängen und Master- oder Slave-Modus auswählen
Gleicher Rechner:Lokal → Lokal verwenden
Lokal ↔ VPS oder VPS ↔ VPS:VPS-Modus auf beiden Seiten wählen
Anmerkungen
Ausführungsgeschwindigkeit hängt von Broker und Serverstandort ab
VPS empfohlen für beste Stabilität
Eine Instanz pro Terminal
Wenn Sie Fragen haben, Hilfe bei der Einrichtung benötigen oder bei der Verwendung vonSmart Trade Copier auf Probleme stoßen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren - ich bin immer für Sie da und freue mich, Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrem Handelserlebnis herauszuholen.