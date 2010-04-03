Smart Trade Copier MT5

Smart Trade Copier ist eine leistungsstarke Lösung zum Kopieren von Trades, die für eine schnelle, genaue und zuverlässige Synchronisierung zwischen mehreren MT4/5-Plattformen entwickelt wurde. Es unterstützt sowohl dasKopieren vonlokalenTerminals als auch dieVPS-/Cloud-basierte Handelsreplikation und eignet sich daher für professionelle Händler, Prop-Firmen, Geldmanager und Signalanbieter.Wenn Sie mehrere Handelskonten verwalten, können Sie sich mit Smart Trade Copier auf den Handel mit einem einzigen Master-Konto konzentrieren, während die Ausführung über alle angeschlossenen Konten hinweg automatisch abgewickelt wird, was Konsistenz, Effizienz und volle Kontrolle ohne manuelle Eingriffe gewährleistet.

Merkmale

  • Kopieren von Trades zwischen MT4 und MT5 Terminals

  • Unterstützt lokale und VPS-Umgebungen

  • MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4

  • Lokal → Lokal, Lokal → VPS, VPS → Lokal, VPS → VPS

  • Unterstützt Market und Pending Orders

  • Kopiert Eröffnungs-, Änderungs- und Schließungsaktionen

  • Mehrere Slaves können einem Master folgen

  • Unterstützung für Symbolzuordnung und Suffixe

  • Option zur Umkehrung der Handelsrichtung

  • Eingebautes Dashboard zur Überwachung

  • Integriertes Auftragspanel für manuelle Ausführung

  • Mehrere Losgrößen- und Risikomodi

  • Beeinflusst nicht die Trades anderer EAs

    Dashboard & Überwachung

    • Eingebautes intelligentes Dashboard, das auf dem Chart angezeigt wird

    • Zeigt deutlich die Master- oder Slave-Kontorolle an

    • Zeigt den lokalen oder VPS-Modus in Echtzeit an

    • Zeigt den ausgewählten Lot-Typ/Risiko-Modus an

    • Visueller Status für Kopiererverbindung und Aktivität

    • Einfache Überwachung ohne Öffnen externer Panels

    Manueller Handel & Auftragspanel

    • Integriertes Auftragspaneel für manuelle Handelsausführung

    • Öffnen Sie sofortige Kauf- und Verkaufsmarktaufträge

    • Platzieren von schwebenden Kauf- und Verkaufsaufträgen

    • Unterstützt benutzerdefinierte Losgrößen für manuelle Trades

    • Ein-Klick-Handel direkt aus dem Chart

    • Arbeitet unabhängig von kopierten Geschäften


    Eingaben

    • Modus - Master/Slave

    • Umgebung - Lokal oder VPS

    • Master-ID - Master-Kontonummer (Slave-Modus)

    • Pending Orders - Zulassen oder blockieren

    • Handelsfilter - Kaufen/Verkaufen, magische Zahl, Kommentar

    • Reverse Trades - Aktivieren/Deaktivieren

    • Symbol Mapping - Broker-Symbol-Kompatibilität

    • Lot-Modus - Fest, Multiplikator, Saldo oder Risiko %

    • Slippage - Maximal erlaubt (Punkte)

    • Ausführungsverzögerung - Benutzerdefinierte Verzögerung (ms)

    • Server URL - Synchronisierungsserver (nicht ändern)

    Einrichtung

    1. Extras → Optionen → Expert Advisors

    2. Aktivieren SieWebRequest für aufgelistete URLs zulassen

    3. Hinzufügen: https://tcopier.suvashishfx.com/

    4. EA anhängen und Master- oder Slave-Modus auswählen

    5. Gleicher Rechner:Lokal → Lokal verwenden

    6. Lokal ↔ VPS oder VPS ↔ VPS:VPS-Modus auf beiden Seiten wählen

    Anmerkungen

    • Ausführungsgeschwindigkeit hängt von Broker und Serverstandort ab

    • VPS empfohlen für beste Stabilität

    • Eine Instanz pro Terminal

    Wenn Sie Fragen haben, Hilfe bei der Einrichtung benötigen oder bei der Verwendung vonSmart Trade Copier auf Probleme stoßen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren - ich bin immer für Sie da und freue mich, Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrem Handelserlebnis herauszuholen.

