Smart Trade Copier MT5

Smart Trade Copier es una solución de copia de operaciones de alto rendimiento diseñada para una sincronización rápida, precisa y fiable entre múltiples plataformas MT4/5. Es compatible tanto conla copia de terminallocalcomo con la replicación de operaciones basada en VPS/nube, por lo que es adecuado para operadores profesionales, empresas de apuntalamiento, gestores de dinero y proveedores de señales. El sistema ofrece una ejecución casi instantánea con filtrado avanzado, control de riesgos y gestión flexible de lotes, a la vez que mantiene la estabilidad en diferentes entornos.Al gestionar varias cuentas de trading, Smart Trade Copier le permite centrarse en operar con una única cuenta principal a la vez que gestiona automáticamente la ejecución en todas las cuentas conectadas, garantizando la coherencia, la eficiencia y el control total sin intervención manual.

Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/135634/

Únase para aprender profundidad de mercado -https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx

Características

  • Copia operaciones entre terminales MT4 y MT5

  • Soporta entornos Locales y VPS

  • MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4

  • Local → Local, Local → VPS, VPS → Local, VPS → VPS

  • Admite órdenes de mercado y pendientes

  • Copia las acciones de apertura, modificación y cierre

  • Varios esclavos pueden seguir a un maestro

  • Soporte de mapeo de símbolos y sufijos

  • Opción de invertir la dirección de la operación

  • Panel de control integrado para supervisión

  • Panel de órdenes integrado para la ejecución manual

  • Múltiples modos de tamaño de lote y riesgo

  • No afecta a las operaciones de otros EA

    Panel de control y supervisión

    • Panel de control inteligente integrado que se muestra en el gráfico

    • Muestra claramente el rol de cuenta Maestro o Esclavo

    • Muestra el modo Local o VPS en tiempo real

    • Muestra el tipo de lote / modo de riesgo seleccionado

    • Estado visual de la conexión y actividad de la copiadora

    • Fácil supervisión sin necesidad de abrir paneles externos

    Negociación manual y panel de órdenes

    • Panel de órdenes integrado para la ejecución manual de operaciones

    • Abrir órdenes de mercado de Compra y Venta instantáneas

    • Colocar órdenes de compra y venta pendientes

    • Admite tamaños de lote personalizados para operaciones manuales

    • Negociación con un solo clic directamente desde el gráfico

    • Funciona independientemente de las operaciones copiadas


    Entradas

    • Modo - Maestro / Esclavo

    • Entorno - Local o VPS

    • ID Maestro - Número de cuenta Maestro (modo Esclavo)

    • Órdenes pendientes - Permitir o bloquear

    • Filtro de Operaciones - Compra/Venta, número mágico, comentario

    • Operaciones inversas - Activar/desactivar

    • Mapeo de símbolos - Compatibilidad con símbolos de broker

    • Modo de lote - Fijo, multiplicador, saldo o % de riesgo

    • Deslizamiento - Máximo permitido (puntos)

    • Retraso de ejecución - Retraso personalizado (ms)

    • URL del servidor - Servidor de sincronización (no modificar)

    Configurar

    1. Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

    2. ActivarPermitir WebRequest para las URL de la lista

    3. Añadir: https://tcopier.suvashishfx.com/

    4. Adjuntar EA y seleccionar modo Maestro o Esclavo.

    5. Misma máquina: utiliceLocal → Local

    6. Local ↔ VPS o VPS ↔ VPS: seleccione elmodo VPS en ambos lados

    Notas

    • La velocidad de ejecución depende del broker y de la ubicación del servidor

    • Se recomienda VPS para una mayor estabilidad

    • Una instancia por terminal

    Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con la configuración, o se encuentra con algún problema durante el usode Smart Trade Copier, por favor no dude en ponerse en contacto - Siempre estoy aquí y feliz de ayudarle a obtener el máximo provecho de su experiencia comercial.

