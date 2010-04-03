Smart Trade Copier MT5

es una solución de copia de operaciones de alto rendimiento diseñada para una sincronización rápida, precisa y fiable entre múltiples plataformas MT4/5. Es compatible tanto con

la copia de terminal

como con

la replicación de

, por lo que es adecuado para operadores profesionales, empresas de apuntalamiento, gestores de dinero y proveedores de señales. El sistema ofrece una ejecución casi instantánea con filtrado avanzado, control de riesgos y gestión flexible de lotes, a la vez que mantiene la estabilidad en diferentes entornos.

, Smart Trade Copier le permite centrarse en operar con una única cuenta principal a la vez que gestiona automáticamente la ejecución en todas las cuentas conectadas, garantizando la coherencia, la eficiencia y el control total sin intervención manual.

Características

Copia operaciones entre terminales MT4 y MT5

Soporta entornos Locales y VPS

MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4

Local → Local, Local → VPS, VPS → Local, VPS → VPS

Admite órdenes de mercado y pendientes

Copia las acciones de apertura, modificación y cierre

Varios esclavos pueden seguir a un maestro

Soporte de mapeo de símbolos y sufijos

Opción de invertir la dirección de la operación

Panel de control integrado para supervisión

Panel de órdenes integrado para la ejecución manual

Múltiples modos de tamaño de lote y riesgo

No afecta a las operaciones de otros EA

Panel de control y supervisión Panel de control inteligente integrado que se muestra en el gráfico

Muestra claramente el rol de cuenta Maestro o Esclavo

Muestra el modo Local o VPS en tiempo real

Muestra el tipo de lote / modo de riesgo seleccionado

Estado visual de la conexión y actividad de la copiadora

Fácil supervisión sin necesidad de abrir paneles externos Negociación manual y panel de órdenes Panel de órdenes integrado para la ejecución manual de operaciones

Abrir órdenes de mercado de Compra y Venta instantáneas

Colocar órdenes de compra y venta pendientes

Admite tamaños de lote personalizados para operaciones manuales

Negociación con un solo clic directamente desde el gráfico

Funciona independientemente de las operaciones copiadas



Entradas

Modo - Maestro / Esclavo

Entorno - Local o VPS

ID Maestro - Número de cuenta Maestro (modo Esclavo)

Órdenes pendientes - Permitir o bloquear

Filtro de Operaciones - Compra/Venta, número mágico, comentario

Operaciones inversas - Activar/desactivar

Mapeo de símbolos - Compatibilidad con símbolos de broker

Modo de lote - Fijo, multiplicador, saldo o % de riesgo

Deslizamiento - Máximo permitido (puntos)

Retraso de ejecución - Retraso personalizado (ms)

URL del servidor - Servidor de sincronización (no modificar)

Configurar

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos ActivarPermitir WebRequest para las URL de la lista Añadir: https://tcopier.suvashishfx.com/ Adjuntar EA y seleccionar modo Maestro o Esclavo. Misma máquina: utiliceLocal → Local Local ↔ VPS o VPS ↔ VPS: seleccione elmodo VPS en ambos lados

Notas

La velocidad de ejecución depende del broker y de la ubicación del servidor

Se recomienda VPS para una mayor estabilidad

Una instancia por terminal