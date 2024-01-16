Das Smart Liquidity Profile ist nach der Bedeutung der Handelsaktivität auf bestimmten Kursniveaus farbkodiert und ermöglicht es Händlern, wichtige Kursniveaus wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Angebots- und Nachfragezonen, Liquiditätslücken, Konsolidierungszonen, Buy-Side/Sell-Side Liquidität usw. zu identifizieren.

Das Smart Liquidity Profile ermöglicht es Benutzern, aus einer Reihe verschiedener Zeiträume zu wählen, darunter "Auto", "Fixed Range", "Swing High", "Swing Low", "Session", "Day", "Week", "Month", "Quarter" und "Year".

Smart Liquidity Profile will show where retail traders are trading as well as where institutions are most likely opening positions. However, please avoid trading during news releases. MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/109841

Zeigt auch die Änderungen in den Kursniveaus mit der höchsten Handelsaktivität (POC Level).

Liquiditätszonen - Zeigt die Liquiditätsniveaus an, auch bekannt als Angebots- und Nachfragezonen.





Liquiditätsprofil Eingaben:

Liquiditätsprofil: Wahr/Falsch (Sichtbarkeit des Liquiditätsprofils)

Hoch gehandelte Knoten: Farboption für High Traded Nodes (hoch gehandelte Knoten)

Durchschnittlich gehandelte Knoten: Farboption für Average Traded Nodes (durchschnittlich gehandelte Knoten)

Niedrig gehandelte Knoten: Farboption für niedrig gehandelte Knoten

Buy-side & Sell-side Liquiditätszonen: Buy-side & Sell-side Liquiditätszonen: Wahr/Falsch (Sichtbarkeit der Liquiditätslevels)

Käuferseitige Liquiditätsknoten: Farboption für Buyside Liquidity Nodes

Sell-side Liquiditätsknoten: Farboption für Sell-side Liquidity Nodes Andere Einstellungen: Anzahl der Zeilen: Geben Sie an, wie viele Zeilen jedes Profilhistogramm haben soll.

Profilbreite: Breite der Zeilen im Histogramm.

Preisniveaus: Höchster/niedrigster Preis des Profils.

Sichtbarkeit des Profilbereichs und der Farbe.

