Smart Liquidity Profile
- Indikatoren
- Suvashish Halder
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 13 August 2024
- Aktivierungen: 7
Smart Liquidity Profile will show where retail traders are trading as well as where institutions are most likely opening positions. However, please avoid trading during news releases.
MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/109841
Zeigt auch die Änderungen in den Kursniveaus mit der höchsten Handelsaktivität (POC Level).
Liquiditätszonen - Zeigt die Liquiditätsniveaus an, auch bekannt als Angebots- und Nachfragezonen.
Liquiditätsprofil Eingaben:
- Liquiditätsprofil: Wahr/Falsch (Sichtbarkeit des Liquiditätsprofils)
- Hoch gehandelte Knoten: Farboption für High Traded Nodes (hoch gehandelte Knoten)
- Durchschnittlich gehandelte Knoten: Farboption für Average Traded Nodes (durchschnittlich gehandelte Knoten)
- Niedrig gehandelte Knoten: Farboption für niedrig gehandelte Knoten
Buy-side & Sell-side Liquiditätszonen:
- Buy-side & Sell-side Liquiditätszonen: Wahr/Falsch (Sichtbarkeit der Liquiditätslevels)
- Käuferseitige Liquiditätsknoten: Farboption für Buyside Liquidity Nodes
- Sell-side Liquiditätsknoten: Farboption für Sell-side Liquidity Nodes
Andere Einstellungen:
- Anzahl der Zeilen: Geben Sie an, wie viele Zeilen jedes Profilhistogramm haben soll.
- Profilbreite: Breite der Zeilen im Histogramm.
- Preisniveaus: Höchster/niedrigster Preis des Profils.
- Sichtbarkeit des Profilbereichs und der Farbe.
Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, aber bitte vermeiden Sie es, zu viele Indikatoren in einem einzigen Chart zu verwenden.
