Smart Liquidity Profile

4.45
Das Smart Liquidity Profile ist nach der Bedeutung der Handelsaktivität auf bestimmten Kursniveaus farbkodiert und ermöglicht es Händlern, wichtige Kursniveaus wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Angebots- und Nachfragezonen, Liquiditätslücken, Konsolidierungszonen, Buy-Side/Sell-Side Liquidität usw. zu identifizieren. Das Smart Liquidity Profile ermöglicht es Benutzern, aus einer Reihe verschiedener Zeiträume zu wählen, darunter "Auto", "Fixed Range", "Swing High", "Swing Low", "Session", "Day", "Week", "Month", "Quarter" und "Year".

Smart Liquidity Profile will show where retail traders are trading as well as where institutions are most likely opening positions. However, please avoid trading during news releases.

MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/109841

Zeigt auch die Änderungen in den Kursniveaus mit der höchsten Handelsaktivität (POC Level).

Liquiditätszonen - Zeigt die Liquiditätsniveaus an, auch bekannt als Angebots- und Nachfragezonen.


Liquiditätsprofil Eingaben:

  • Liquiditätsprofil: Wahr/Falsch (Sichtbarkeit des Liquiditätsprofils)
  • Hoch gehandelte Knoten: Farboption für High Traded Nodes (hoch gehandelte Knoten)
  • Durchschnittlich gehandelte Knoten: Farboption für Average Traded Nodes (durchschnittlich gehandelte Knoten)
  • Niedrig gehandelte Knoten: Farboption für niedrig gehandelte Knoten

Buy-side & Sell-side Liquiditätszonen:

  • Buy-side & Sell-side Liquiditätszonen: Wahr/Falsch (Sichtbarkeit der Liquiditätslevels)
  • Käuferseitige Liquiditätsknoten: Farboption für Buyside Liquidity Nodes
  • Sell-side Liquiditätsknoten: Farboption für Sell-side Liquidity Nodes

Andere Einstellungen:

  • Anzahl der Zeilen: Geben Sie an, wie viele Zeilen jedes Profilhistogramm haben soll.
  • Profilbreite: Breite der Zeilen im Histogramm.
  • Preisniveaus: Höchster/niedrigster Preis des Profils.
  • Sichtbarkeit des Profilbereichs und der Farbe.

Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, aber bitte vermeiden Sie es, zu viele Indikatoren in einem einzigen Chart zu verwenden.

Bewertungen 14
lauro1956
5742
lauro1956 2025.03.07 10:42 
 

Fantastic Indicator

Jade Lee Valentine
186
Jade Lee Valentine 2025.02.06 11:32 
 

Great trading tool to use

Sen Lin Qiu
202
Sen Lin Qiu 2025.01.14 03:54 
 

蛮不错 的 虽然没有那么 细致 没有量的数据 没有多级显示 但是 也还行 400来块钱 的东西 有没有看见的朋友 推荐一个 好用的 poc 谢谢

Empfohlene Produkte
Scalping Snake Pro
Andrey Kozak
Indikatoren
Scalping Snake Pro ist ein einzigartiger Scalping-Indikator, der dem Trader die Momente der Preisumkehr anzeigt und nicht neu zeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Indikatoren im Internet zeichnet dieser Indikator seine Werte nicht neu. Er zeichnet Signale auf dem allerersten Balken, was Ihnen erlaubt, nicht zu spät mit der Eröffnung von Geschäften zu sein. Dieser Indikator benachrichtigt den Händler per Telefon und E-Mail, wenn ein Signal erscheint. All diese Funktionen erhalten Sie für nur
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Experten
Wir wollen Sie nicht mit einem imaginären Screenshot von Strategy Tester verwirren, der keinen Bezug zu zukünftigen Gewinnen hat! Wir wollen Ihnen nur die wirkliche Sache über unseren EA erzählen. TrendEx Pro wurde speziell für den Handel mit Gold entwickelt und kombiniert mehrere Strategie-Algorithmen, um das Erkennen und Handeln von Trends zu gewährleisten. Er kann sowohl kurze als auch lange Trends erkennen und eröffnet dementsprechend Positionen mit einer hervorragenden eingebauten Risikoman
Time Price SQ9 Degree
Kirill Borovskii
Indikatoren
Der Indikator Time_Price_SQ9_Degree basiert auf dem 9er Gann-Quadrat. Mit diesem Indikator können Sie starke Zeit- und Preiszonen identifizieren. Der Indikator zeigt die Niveaus als Gradwert an. Die Gradzahlen können in den Einstellungen festgelegt werden. Nach dem Start erscheint die Schaltfläche MENÜ. Wenn sie hervorgehoben ist, kann sie an eine beliebige Stelle des Diagramms verschoben werden, und nach einem Doppelklick darauf hört sie auf hervorgehoben zu sein und es erscheinen Menüschaltfl
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
TT Arrows
Tomislav Turcin
Indikatoren
TT Arrows ist ein trendbasierter Indikator, der sehr erfolgreich den Beginn eines neuen Trends vorhersagt. Der Indikator funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und in den Zeitrahmen M5, M15, H1 und H4. Der Aufwärtspfeil signalisiert einen guten Zeitpunkt für den Einstieg in einen Aufwärtstrend, während der Abwärtspfeil einen guten Zeitpunkt für den Einstieg in einen Abwärtstrend signalisiert. Der Handel sollte erfolgen, wenn die Kerze mit dem Pfeil geschlossen ist. Wenn Sie diese Strategie b
Range Predictor
Suvashish Halder
Indikatoren
Wir stellen den Range Predictor vor: Ihr ultimativer Leitfaden für Future Trading Ranges! Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader sind
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Market Profile Real Time
Sergey Zuev
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der Informationen über das Handelsvolumen in Form eines Histogramms der Verteilung nach Preisniveaus anzeigt. Er wird sowohl als unabhängiger Indikator verwendet, der hilft, die aktuelle objektive Situation des Instruments zu bewerten, als auch im Format der Integration mit anderen Analysemethoden, um Handelsentscheidungen zu bestätigen oder zu filtern. Hauptmerkmale: Interaktive Profilaktualisierung, Arbeit in Echtzeit Fünf Modi der Histogrammberechnung Die Möglichkei
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Binary Fx System
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Dieses Tool wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und konzipiert. Es wurde festgestellt, dass es auch an den Aktienmärkten und auf dem Forex verwendet werden kann. Es gibt 2 Optionen für den Handel mit binären Optionen mit diesem Indikator Option 1 Wir öffnen ein Geschäft auf der nächsten Kerze nach einem Signal für einen Schnitt der aktuellen Periode Kaufen oder Verkaufen je nach Signal Der blaue Pfeil nach oben ist Kaufen Der rote Pfeil nach unten ist Verkaufen / Wir geben nur a
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Quantum Frequency Indicator
Ashraful Alam
Indikatoren
Quantenfrequenz-Indikator (QFI) Der weltweit erste universelle Marktfrequenz-Analysator für MT4 Handeln Sie Forex, Krypto und Aktien mit bis zu 98% Genauigkeit Entdecken Sie den Indikator, der die verborgene Frequenz des Marktes entschlüsselt Nach 14 Jahren Forschung auf dem Gebiet der Marktschwingungen und der Frequenzwissenschaft ist ein revolutionärer Durchbruch gelungen. Der Quantum Frequency Indicator (QFI) liest die interne Frequenz eines jeden Finanzmarktes und generiert ultrapräzis
Dominant Candle Finder
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Der Dominant Candle Finder ist eine signifikante Kerze auf einem Preisdiagramm, die aufgrund ihrer Größe, ihres Volumens oder ihrer Preisbewegung im Vergleich zu den umliegenden Kerzen hervorsticht. Sie deutet oft auf einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck hin und kann verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte, Ausbrüche oder Fortsetzungen auf dem Markt zu erkennen. Dominante Kerzen können Händlern als Schlüsselindikatoren dienen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Einblicke in die
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
MACD Color for GOLD
Chitipat Changsamrit
Indikatoren
MACD Farbe für GOLD Verwenden Sie diese Funktion, um die Bewegung des Graphen zu beobachten und zu prüfen, ob Sie kaufen oder verkaufen wollen. Einfach zu erkennen an der Farbe der Kurve. Rot ist abwärts / Blau ist aufwärts. Kann mit jedem Zeitrahmen verwendet werden durch 1. Long-Trade: Verwenden Sie es mit dem Zeitrahmen H1 / H4 / Daily 2. Short Trade: Verwenden Sie es mit dem Zeitrahmen M5 / M15 / M 30 / H1 und Sie können sehen, wann Sie die Aufträge öffnen oder schließen werden, indem Sie di
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Pattern 123
Pavel Verveyko
Indikatoren
"Pattern 123" ist ein Indikator - ein Handelssystem, das auf einem beliebten Muster, dem Muster 123, basiert. Dies ist der Moment, in dem wir eine Umkehr des älteren Trends erwarten und in die Fortsetzung des kleinen Trends, seinen 3. Sie können grafische Konstruktionen in den Einstellungen aktivieren/deaktivieren. Der Indikator verfügt über ein eingebautes Benachrichtigungssystem (E-Mail, mobiles Terminal, Standard-Terminal-Alarm). "Pattern 123" verfügt über eine Tabelle, die Signale von ausg
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Weitere Produkte dieses Autors
Area of Interest MT5
Suvashish Halder
4.78 (18)
Indikatoren
Der Area of Interest (AOI)-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, wichtige Marktzonen zu identifizieren, in denen Kursreaktionen sehr wahrscheinlich sind. Dieser Indikator hebt insbesondere zwei kritische Zonen hervor: Verkäufer-AOI (Area of Interest) : Diese Zone stellt Bereiche dar, in denen Verkäufer wahrscheinlich in den Markt eintreten werden und oft als Widerstand wirken. Wenn sich der Kurs dieser Zone nähert oder sie berührt, signalisiert dies, dass ein potenz
FREE
Pro Support Resistance MT5
Suvashish Halder
4.91 (57)
Indikatoren
Dies ist der beste Unterstützungs- und Widerstandsindikator auf dem Markt, der sowohl bestätigte Unterstützungen und Widerstände als auch Wiederholungen anzeigt. Unterstützung und Widerstand: Die Unterstützung markiert den Punkt, an dem die Kaufnachfrage den Preisrückgang aufhält und als Sicherheitsnetz fungiert. Der Widerstand begrenzt den durch den Verkaufsdruck ausgelösten Preisanstieg. Händler nutzen diese Niveaus zur Vorhersage von Umschwüngen, zur Planung von Ein- und Ausstiegen und zur R
FREE
Price Retest MT5
Suvashish Halder
4.83 (6)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen unseren aufregenden neuen Price Retest-Indikator vor! Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn der Kurs einen Retest durchführt, und verschaffen Sie sich so einen entscheidenden Vorteil in Ihrer Handelsstrategie. Denken Sie daran, Ihre eigene Analyse durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Bewegungen auf dem Markt machen. MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/118031 Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Hier fin
FREE
Power of Three MT5
Suvashish Halder
4.3 (10)
Indikatoren
Die "Power of Three" (PO3) ist ein Konzept, das vom Inner Circle Trader (ICT) entwickelt wurde, um einen dreistufigen Ansatz zu veranschaulichen, den das intelligente Geld an den Märkten verwendet: Akkumulation, Manipulation und Distribution . ICT-Händler betrachten dies als ein grundlegendes Muster, das die Entstehung jeder Kerze auf einem Preisdiagramm erklären kann. Vereinfacht ausgedrückt ist dieses Konzept für jeden Zeitrahmen gültig, solange es einen definierten Start, einen Höchststand, e
FREE
Volume Order Blocks
Suvashish Halder
5 (9)
Indikatoren
Mit dem Indikator Volume Order Blocks stellen wir Ihnen ein revolutionäres Tool vor, das für Händler entwickelt wurde, die bei ihrer Marktanalyse Präzision und Klarheit verlangen. Dieser fortschrittliche Indikator identifiziert nicht nur Orderblöcke, sondern integriert auch wichtige volumetrische Daten, die es Ihnen ermöglichen, die Stärke dieser Blöcke mit unvergleichlicher Genauigkeit zu beurteilen. MT5-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/121238/ Hauptmerkmale der Volume Order
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indikatoren
Der Consolidation Zone Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Händler Konsolidierungsmuster auf dem Markt erkennen und nutzen können. Dieser innovative Indikator erkennt Konsolidierungsbereiche und gibt rechtzeitig Warnmeldungen aus, wenn der Kurs diese Zonen über- oder unterschreitet, so dass Händler fundierte Handelsentscheidungen treffen können. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Beitreten und Markttiefe lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suv
FREE
Volume Orderflow Profile
Suvashish Halder
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen das Volume Orderflow Profile vor, ein vielseitiges Tool, das Händlern hilft, die Dynamik des Kauf- und Verkaufsdrucks innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums zu visualisieren und zu verstehen. Perfekt für alle, die einen tieferen Einblick in das volumenbasierte Marktverhalten gewinnen möchten! MT5-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/122657 Der Indikator sammelt Daten zu Höchst- und Tiefstkursen sowie Kauf- und Verkaufsvolumina über einen benutzerdefinierten Zeitrau
Smart Volume Box MT5
Suvashish Halder
5 (2)
Indikatoren
Smart Volume Box wurde entwickelt, um MetaTrader-Benutzern ein leistungsfähiges Analysewerkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie die versteckte Dynamik des Marktes aufdecken können. Dieses präzisionsgefertigte Tool mit benutzerfreundlichen Einstellungen integriert wichtige Einblicke in das Volumen und fortschrittliche Funktionen wie Volumenprofil, VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) und Point of Control (POC)-Level. Im Gegensatz zu typischen Indikatoren liefert Smart Volume Box keine
Area of Interest
Suvashish Halder
4.6 (5)
Indikatoren
Der Area of Interest (AOI)-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, wichtige Marktzonen zu identifizieren, in denen Preisreaktionen sehr wahrscheinlich sind. Dieser Indikator hebt insbesondere zwei kritische Zonen hervor: Verkäufer-AOI (Area of Interest) : Diese Zone stellt Bereiche dar, in denen Verkäufer wahrscheinlich in den Markt eintreten werden und oft als Widerstand wirken. Wenn sich der Kurs dieser Zone nähert oder sie berührt, signalisiert dies, dass ein poten
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Smart Liquidity Profile MT5
Suvashish Halder
5 (2)
Indikatoren
Das Smart Liquidity Profile ist nach der Bedeutung der Handelsaktivität auf bestimmten Kursniveaus farblich kodiert und ermöglicht es Händlern, wichtige Kursniveaus wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Angebots- und Nachfragezonen, Liquiditätslücken, Konsolidierungszonen, Buy-Side/Sell-Side Liquidität usw. zu identifizieren. Das Smart Liquidity Profile ermöglicht es den Nutzern, aus einer Reihe verschiedener Zeiträume zu wählen, darunter 'Auto', 'Fixed Range', 'Swing High', 'Swing Low', '
Price Retest
Suvashish Halder
4.88 (8)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen unseren aufregenden neuen Price Retest-Indikator vor! Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn der Kurs einen Retest durchführt, und verschaffen Sie sich so einen entscheidenden Vorteil in Ihrer Handelsstrategie. Denken Sie daran, Ihre eigene Analyse durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Bewegungen auf dem Markt machen. MT5-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/118159/ Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Hier f
FREE
SMT Divergence Pro
Suvashish Halder
Indikatoren
SMT (Smart Money Technique) Divergence bezieht sich auf die Preisdivergenz zwischen korrelierten Vermögenswerten oder deren Verhältnis zu umgekehrt korrelierten Vermögenswerten. Durch die Analyse von SMT Divergence können Händler Einblicke in die institutionelle Struktur des Marktes gewinnen und erkennen, ob Smart Money Vermögenswerte akkumuliert oder verteilt. Jede Preisfluktuation sollte durch Marktsymmetrie bestätigt werden, und jede Preisasymmetrie deutet auf eine SMT Divergence hin, die ein
Power of Three
Suvashish Halder
4.67 (3)
Indikatoren
Die "Macht der Drei" (PO3) ist ein Konzept, das vom Inner Circle Trader (ICT) entwickelt wurde, um einen dreistufigen Ansatz zu veranschaulichen, der von intelligentem Geld an den Märkten verwendet wird: Akkumulation, Manipulation und Distribution . ICT-Händler betrachten dies als ein grundlegendes Muster, das die Entstehung jeder Kerze auf einem Preisdiagramm erklären kann. Vereinfacht ausgedrückt ist dieses Konzept für jeden Zeitrahmen gültig, solange es einen definierten Start, einen Höchstst
FREE
Trading Notes MT5
Suvashish Halder
Bibliotheken
Trading Notes ist ein innovatives Tool, das Händlern hilft, ihren Entscheidungsprozess zu optimieren, indem es ihnen ermöglicht, wichtige Erinnerungen oder kurze Details direkt über ihre Trading-Charts zu schreiben und anzuzeigen. Diese wichtige Funktion stellt sicher, dass die Händler vor der Eröffnung von Positionen schnell auf ihre persönliche Checkliste zugreifen können, was ihre Handelseffizienz und -genauigkeit erhöht. MT4 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/120613 Hauptmerkma
FREE
BPR and FVG Zones
Suvashish Halder
5 (2)
Indikatoren
Wir markieren die Fair-Value-Lücke (FVG) und warten darauf, dass der Kurs diese Zone erreicht, aber manchmal kehrt er um, bevor er sie erreicht. Das kann passieren, weil wir die Balanced Price Range (BPR) übersehen haben. Meine Tools verbessern Ihre Analyse, indem sie alles auf dem Chart anzeigen und Ihnen helfen, potenzielle Preisumkehrbereiche zu identifizieren, damit Sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wann Sie in den Markt einsteigen sollten. MT5 - https://www.mql5.com/en/m
True Order Blocks
Suvashish Halder
5 (2)
Indikatoren
True Order Blocks ist ein ausgezeichneter Indikator für Daytrader, Swingtrader und sogar Scalper. Er wird mit mehreren marktbewegenden Strategien kombiniert. Er identifiziert Marktstrukturen, markiert Angebots- und Nachfragezonen, zeigt Ungleichgewichtsbewegungen, Strukturbrüche, Trendlinienausbrüche und vieles mehr an. Echte Orderblöcke sind kompatibel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und jedem Markt mit jedem Zeitrahmen. Und ich zeige Ihnen, wie Sie dieses Tool in Ihrem Trading-Alltag einset
Pro Support Resistance
Suvashish Halder
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist der beste Unterstützungs- und Widerstandsindikator auf dem Markt, der sowohl bestätigte Unterstützungen und Widerstände als auch Wiederholungen anzeigt. Unterstützung und Widerstand: Die Unterstützung markiert den Punkt, an dem die Kaufnachfrage den Preisrückgang aufhält und als Sicherheitsnetz fungiert. Der Widerstand begrenzt den durch den Verkaufsdruck ausgelösten Preisanstieg. Händler nutzen diese Niveaus zur Vorhersage von Umschwüngen, zur Planung von Ein- und Ausstiegen und zur Ri
FREE
Consolidation Zone
Suvashish Halder
5 (5)
Indikatoren
Der Consolidation Zone Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Händler Konsolidierungsmuster auf dem Markt erkennen und nutzen können. Dieser innovative Indikator erkennt Konsolidierungsbereiche und gibt rechtzeitig Warnungen aus, wenn der Kurs diese Zonen über- oder unterschreitet, so dass Händler fundierte Handelsentscheidungen treffen können. MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/118748 Beitreten und Markttiefe lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashi
FREE
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Wir stellen das Volume Orderflow Profile vor, ein vielseitiges Tool, das Händlern hilft, die Dynamik des Kauf- und Verkaufsdrucks innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums zu visualisieren und zu verstehen. Perfekt für alle, die einen tieferen Einblick in das volumenbasierte Marktverhalten gewinnen möchten! MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ Der Indikator sammelt Daten zu Höchst- und Tiefstkursen sowie Kauf- und Verkaufsvolumina über einen benutzerdefinierten Zeitra
Smart Volatility Index MT5
Suvashish Halder
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist einer der beliebtesten und am besten bewerteten Volatilitätsindex (VIX) Indikatoren auf dem Markt. Er liefert die gleichen Messwerte wie der VIX für Aktienindizes. Dieser Indikator funktioniert jedoch in allen Anlageklassen. VIX Fix findet Markttiefs. Dieser Indikator ist nicht für unerfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie ihn für den Day- und Swing-Handel. MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/112238 Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen - https://www.mql5.c
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Smart Linear Regression MT5
Suvashish Halder
2 (1)
Indikatoren
Der Smart Linear Regression-Indikator ist ein leistungsfähiges, sich nicht wiederholendes Tool für Händler, die eine höhere Genauigkeit bei der Marktanalyse anstreben. Im Gegensatz zu den typischen linearen Regressionskanälen, die sich oft wiederholen, liefert dieser Indikator zuverlässige Erkenntnisse, ohne vergangene Werte zu verändern, was ihn für die Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen vertrauenswürdiger macht. MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/124893/ Überblick: Der Sma
Smart Fibo Zones
Suvashish Halder
5 (4)
Indikatoren
Smart Fibo Zones sind leistungsstarke, automatisch generierte Fibonacci-Retracements, die an wichtigen Marktstrukturverschiebungen verankert sind. Diese Zonen dienen als kritische Angebots- und Nachfrageniveaus , die Ihnen helfen, potenzielle Preisreaktionen zu erkennen und die Marktrichtung zu bestätigen. Fibonacci-Berechnungen , die von professionellen Händlern häufig verwendet werden, können komplex sein, wenn es darum geht, Hochs und Tiefs zu identifizieren. Smart Fibo Zones vereinfacht dies
Breakout Potential
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Exklusive Ankunft: Zum ersten Mal präsentiert . Dies ist Ihre Geheimwaffe, um vorherzusagen, in welche Richtung der Wind bei der nächsten Marktverschiebung wehen wird. Es unterstützt Sie bei der Entwicklung Ihrer Handelsstrategie, indem es die Richtung der nächsten Kerze vorhersagt. Kompatibel mit Forex, Aktien und Kryptowährungen auf allen Zeitrahmen, aber höhere Zeitrahmen werden empfohlen. MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/108937/ Wie funktioniert es ? Es ist ziemlich orde
Manage Multiple Positions MT5
Suvashish Halder
Utilitys
Sind Sie es leid, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für mehrere Positionen über verschiedene Paare hinweg manuell anzupassen? Der Manage Multiple Positions Expert Advisor ist Ihre Lösung. MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/120916/ Dieses leistungsstarke Tool optimiert Ihre Handelserfahrung, indem es Ihnen ermöglicht, mehrere Positionen für ein einzelnes Paar mühelos zu verwalten. Ändern Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für alle offenen Positionen auf einem bestimmten Paar
Smart Volatility Index
Suvashish Halder
4.5 (2)
Indikatoren
Dies ist einer der beliebtesten und am besten bewerteten Volatilitätsindex (VIX) Indikatoren auf dem Markt. Er liefert die gleichen Messwerte wie der VIX für Aktienindizes. Dieser Indikator funktioniert jedoch in allen Anlageklassen. VIX Fix findet Markttiefs. Dieser Indikator ist nicht für unerfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie ihn für den Day- und Swing-Handel. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/112284 Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen - https://www.mql5.c
FREE
Trading Notes
Suvashish Halder
5 (3)
Bibliotheken
Trading Notes ist ein innovatives Tool, das Händlern hilft, ihren Entscheidungsprozess zu optimieren, indem es ihnen ermöglicht, wichtige Erinnerungen oder kurze Details direkt über ihre Trading-Charts zu schreiben und anzuzeigen. Diese wichtige Funktion stellt sicher, dass die Händler vor der Eröffnung von Positionen schnell auf ihre persönliche Checkliste zugreifen können, was ihre Handelseffizienz und -genauigkeit erhöht. MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/120617 Hauptmerkma
FREE
Order Block Tracker
Suvashish Halder
Indikatoren
Order Block Tracker ist dazu da, eine der größten Herausforderungen für Händler zu lösen: das Erkennen von Orderblöcken. Viele Händler versäumen es, diese kritischen Zonen zu erkennen, und verpassen oft wichtige Markteintritte. Mit Order Block Tracker müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Dieser fortschrittliche Indikator hebt diese entscheidenden Zonen automatisch für Sie hervor und gibt Ihnen die Sicherheit, zum richtigen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. MT5 Version - https:/
Volume Order Blocks MT5
Suvashish Halder
4.56 (9)
Indikatoren
Mit dem Indikator Volume Order Blocks stellen wir Ihnen ein revolutionäres Tool vor, das für Händler entwickelt wurde, die bei ihrer Marktanalyse Präzision und Klarheit verlangen. Dieser fortschrittliche Indikator identifiziert nicht nur Orderblöcke, sondern integriert auch wichtige volumetrische Daten, die es Ihnen ermöglichen, die Stärke dieser Blöcke mit unvergleichlicher Genauigkeit zu beurteilen. MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/121237/ Hauptmerkmale der Volume Order
Auswahl:
carlos33
1045
carlos33 2025.05.15 13:12 
 

No sense.

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2025.05.15 13:25
Thank you for your feedback, Carlos. If something wasn’t clear or didn’t work as expected, I’d be happy to help. Feel free to share more details so I can improve your experience.
marcot
253
marcot 2025.03.14 19:54 
 

can you please clarify a for me how to detect if the support /resistance is weak or strong? in the free indicator you have it seems clearer than the paid indicator. Since it shown weak or strong support/resistance thank you

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2025.03.15 01:15
Hello! This is the review section. You are welcome to leave your message in the comment section. Please note that this is an advanced tool, so taking some time to understand its features will be helpful. Check inbox. Thank you.
lauro1956
5742
lauro1956 2025.03.07 10:42 
 

Fantastic Indicator

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2025.03.15 01:15
Thank you for your trust. Wish You all the best and happy trading 💚
Jade Lee Valentine
186
Jade Lee Valentine 2025.02.06 11:32 
 

Great trading tool to use

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2025.02.06 11:57
Thank you for your trust. Wish You all the best and happy trading 💚
Sen Lin Qiu
202
Sen Lin Qiu 2025.01.14 03:54 
 

蛮不错 的 虽然没有那么 细致 没有量的数据 没有多级显示 但是 也还行 400来块钱 的东西 有没有看见的朋友 推荐一个 好用的 poc 谢谢

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2025.01.15 07:03
Thank you for your trust. Wish You all the best and happy trading 💚
L1576
306
L1576 2025.01.03 17:16 
 

Very amazing and Robust Indicator! Thank you for this helpful tool!

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2025.01.05 06:56
Thank you for your kind words. Wish you all the best and Happy trading 💚
mopheus black
454
mopheus black 2024.12.23 10:48 
 

hi, nice tool..but I miss alerts for the zones...only on the POC. Thanks

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.12.24 08:44
Thank you for your review but POC Level Alert available on Smart Volume Box. Wish you all the best and happy trading 💚
50737691 Joe
410
50737691 Joe 2024.08.14 20:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.08.15 04:57
Thank you. Wish you all the best and Happy trading 💚
pornchai_p
1018
pornchai_p 2024.08.06 11:52 
 

This is definitely a great tool to have. You would have an excellent entry point {Buy low, Sell high} once you understand how to use it. Good support from owner, highly recommended.

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.08.07 08:25
Thank you for your kind words. Wish you all the best and Happy trading 💚
Tita_H Timah
429
Tita_H Timah 2024.07.26 21:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.07.27 05:28
Thank you for your kind words. Wish you all the best and Happy trading 💚
Don
1015
Don 2024.02.03 12:20 
 

It will work if you understand how to use this indicator.

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.02.03 12:25
Thank you for your kind words. Wish you all the best and Happy trading 💚
970700021
111
970700021 2024.02.02 01:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.02.02 04:07
You never contacted me, never viewed my videos on how it works, and left a one-star rating for Refund. There is no REFUND program in MQL5. Because you didn't know how to use it, you left a negative review. Please check your PM. Many thanks 💚
Junited
536
Junited 2024.01.28 09:36 
 

Hello, I have been using the indicator for a week. I have already tested many indicators and none were really helpful. The Smart Liquidity Profile is different, it reliably shows the liquidity zones where the price reverses. For the first time I give 5 stars for this really great indicator and the support from the publisher is very good. The Smart Liquidity Profile complements my strategy perfectly. The last trading week was very successful ;-) The price for the indicator is very fair. Thanks for this great tool!

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.01.28 09:40
Thank you for your kind words. Wish you all the best and Happy trading 💚
Pierrdi2
232
Pierrdi2 2024.01.23 13:41 
 

Great

Suvashish Halder
142506
Antwort vom Entwickler Suvashish Halder 2024.01.23 15:03
Thank you. Wish you all the best and Happy trading 💚
Antwort auf eine Rezension