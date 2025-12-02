CCI on high timeframe non repaint

Commodity Channel Index.

Nicht-zeichnender Indikator für die Anzeige des älteren Zeitrahmens (im Folgenden TF) auf dem aktuellen Chart.

Er kann auf dem aktuellen TF verwendet werden.

Mehrere Berechnungsoptionen für verschiedene Preise und verwendete Muwings.

Parameter:

TimeFrame - muss größer als der aktuelle sein.

Periode - muss größer als 1 sein.

Preistyp - Optionen: Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - Berechnungsmethode basierend auf MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 nicht verwendet) - Glättung, wenn der Parameter kleiner als 2 ist, wird er nicht angewendet.

Berechnungsmodus - Optionen: On High TF Bar - auf dem geschlossenen Balken des Senior TF, On Every Bar - auf jedem Balken des aktuellen TF (genauere Variante).

Modus anzeigen - Optionen: Modus Linie, Modus Histogramm

PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitys
P Y R A M I D E X P E R T Dieses Forex-Utility ist ein komplexes Exit-Strategie- und Order-Management-Tool, das vier Handelsmethoden ausführt: Scalping, Pyramid Style, Hedging und Scaling-Methode, um Trades mit Gewinn zu schließen. V E R Y I M P O R T A N T Dies ist kein eigenständiger Expert Advisor. Verwenden Sie ihn mit Ihrer eigenen volatilitätsbasierten Strategie. Sobald Sie das Währungspaar gefunden haben, mit dem Sie handeln möchten, können Sie dieses Tool einfach an
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Indikatoren
Die Rebalance Overlay Technology (Rebolt) ermöglicht es dem Händler, den Geldfluss von einem Chart zu einem anderen Chart zu visualisieren. Rebolt Delta (ReboltDelta) zeigt die wahrscheinliche Preisänderung an, die im Zielchart auf der Grundlage von Änderungen im Ausgangschart auftreten wird. ReboltDelta ist für die Verwendung in Zusammenarbeit mit Rebolt Probability konzipiert. Die Technologie der Überlagerung von Gleichgewichten (Rebolt) ermöglicht es dem Anwender, den Geldfluss von einem Bild
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indikatoren
Dieser Berater betritt den Markt bei der Eröffnung des Londoner Marktes . Er hat eine automatische Funktion, die Kauf- (Pfeil nach oben grün) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten rot) gibt, wenn der Indikator hohe Wahrscheinlichkeitsanforderungen erfüllt. Der Stop Loss basiert auf der ATR. Empfohlener Take Profit ist 20pips. Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der Zeitrahmen ist M5 . Mindestkontostand: $100 mit .01 Losgröße. Die Standardparameter
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Sneaky Busters 4
Mushfiq Faysal
5 (2)
Indikatoren
Enthüllen Sie Marktgeheimnisse mit Sneaky Busters auf MetaTrader 4! Tauchen Sie mit dem Sneaky Busters-Indikator tiefer in die komplizierte Welt des Handels ein. Der Indikator wurde speziell entwickelt, um die raffinierten Manöver des cleveren Geldes zu beleuchten und versteckte Markttrends aufzudecken. Umfassende Funktionen: 1. Erkennung der Akkumulation und Verteilung von intelligentem Geld: Genaue Analyse: Identifizieren Sie Schlüsselzonen, in denen intelligentes Geld Vermögenswerte sammelt u
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Insider Scalper Binary Dieses Tool ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. für kurze temporäre Ausgaben. um ein Geschäft zu machen, lohnt sich der Moment des Empfangs des Signals und nur 1 Kerze, wenn es m1 ist, dann nur für eine Minute und so in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen. für bessere Ergebnisse, müssen Sie gut volatile Charts auswählen.... empfohlene währungspaare eur | usd, usd | jpy .... Der Indikator ist bereits konfiguriert, Sie müssen ihn nur noch zum Chart hinzuf
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indikatoren
Dies ist das komplette REX-Paket. Es besteht aus der Lite-, Pro- und ULTRA-Version. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene. REX complete ist zu 100% nicht nachgezeichnet. Die Strategie basiert auf einer Mischung aus verschiedenen Strategien, Statistiken, einschließlich Pivotpunkten, Oszillatoren und Mustern. Da die Handelsidee aus einer Vielzahl von einigen klassischen Indikatoren wie Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI und Stochastic besteht, ist es k
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indikatoren
Hallo Trader, Wir sind Strategie-Entwicklung für binäre und Forex-Tools, unser Produkt haben Erfolg für den binären Handel 1 min - 2 min Erfahrung. Im Moment baue ich Indikator für den Handel den ganzen Tag, nicht wie Bonosu Serie mit bestimmten Zeit. Wir starten A-Boss Stats Indikator für den Handel 1 Minute bis 5 Minuten experation bedeutet, kann der Handel von 1 Minuten - 5 Minuten. Spezifikation von A Boss Stats Handel mit binären Optionen: Arbeit mit allen MT4 Broker. Chart Time Frame M1 nu
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Advance Currency Meter
Emir Revolledo
Indikatoren
Advance Currency Meter ist ein Währungsindikator, der starke Markttrends erkennt. Dieser Indikator ist gut für Scalping, Intraday-Handel und Swing-Trading geeignet. Der Indikator erkennt kurz- bis langfristige Markttrends. Dies gibt Ihnen einen guten Einblick, welche Währungen im Moment am besten zu handeln sind. Hinweis: Bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie einen Kauf tätigen. Ohne meine Erlaubnis wird dieser Indikator nicht auf Ihrem Konto funktionieren. Hinweis : Funktioniert gut mit meine
