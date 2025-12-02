CCI on high timeframe non repaint

Commodity Channel Index.

Nicht-zeichnender Indikator für die Anzeige des älteren Zeitrahmens (im Folgenden TF) auf dem aktuellen Chart.

Er kann auf dem aktuellen TF verwendet werden.

Mehrere Berechnungsoptionen für verschiedene Preise und verwendete Muwings.

Parameter:

TimeFrame - muss größer als der aktuelle sein.

Periode - muss größer als 1 sein.

Preistyp - Optionen: Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - Berechnungsmethode basierend auf MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 nicht verwendet) - Glättung, wenn der Parameter kleiner als 2 ist, wird er nicht angewendet.

Berechnungsmodus - Optionen: On High TF Bar - auf dem geschlossenen Balken des Senior TF, On Every Bar - auf jedem Balken des aktuellen TF (genauere Variante).

Modus anzeigen - Optionen: Modus Linie, Modus Histogramm