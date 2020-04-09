Trade Table EP

Dieses Trading-Tool ist eine universelle Lösung für aktive Trader, die den Arbeitsprozess im Chart maximal vereinfacht und automatisiert. Zu den wichtigsten Funktionen des Tools gehören:

Voreinstellung von TP und SL: Bevor Sie einen Trade im Chart platzieren, können Sie im Voraus die Parameter für Take Profit und Stop Loss festlegen. Dies ermöglicht es, Ausstiegslevels vorab zu bestimmen und das Kapital vor unerwarteten Marktschwankungen zu schützen.

Eröffnung von Trades in beide Richtungen: Das Tool unterstützt die Eröffnung von Long- (Kauf) und Short- (Verkauf) Positionen, was dem Trader in verschiedenen Marktsituationen Flexibilität bietet.

Massenschließung von Trades: Sie können jederzeit alle aktiven Trades mit einer einzigen Aktion schließen, was besonders nützlich ist, um in unvorhergesehenen Situationen schnell Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen.

Dieses Tool ist für ein effektives Trade-Management optimiert und ermöglicht es den Tradern, sich auf die Marktanalyse zu konzentrieren, ohne unnötig Zeit mit Routineaufgaben zu verbringen.



