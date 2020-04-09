Trade Table EP
- 유틸리티
- Shamil Mamalov
- 버전: 1.0
이 거래 유틸리티는 적극적인 트레이더들을 위한 범용 솔루션으로, 차트 작업 프로세스를 최대한 간소화하고 자동화할 수 있도록 도와줍니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:
- TP 및 SL 사전 설정: 차트에 거래를 배치하기 전에, Take Profit(이익 실현)과 Stop Loss(손절) 매개변수를 미리 설정할 수 있습니다. 이를 통해 거래 종료 수준을 사전에 결정하고, 예상치 못한 시장 변동으로부터 자본을 보호할 수 있습니다.
- 양방향 거래 개시: 이 유틸리티는 롱(매수)과 숏(매도) 포지션 모두를 열 수 있도록 지원하여, 다양한 시장 상황에서 트레이더에게 유연성을 제공합니다.
- 전체 거래 일괄 종료: 언제든지 한 번의 조작으로 모든 활성 거래를 종료할 수 있어, 예기치 못한 상황이나 신속한 이익 실현 및 손실 제한에 특히 유용합니다.
이 유틸리티는 효과적인 거래 관리를 위해 최적화되어 있어, 트레이더들이 일상적인 작업에 소요되는 시간을 줄이고 시장 분석에 집중할 수 있도록 합니다.