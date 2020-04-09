Trade Table EP

Esta utilidad de trading es una solución universal para traders activos, que permite simplificar y automatizar al máximo el proceso de trabajo en el gráfico. Sus características clave incluyen:

Antes de colocar una operación en el gráfico, puedes establecer de antemano los parámetros de Take Profit y Stop Loss. Esto te permite determinar anticipadamente los niveles de salida de la operación y proteger tu capital de movimientos inesperados del mercado. Apertura de operaciones en ambas direcciones: La utilidad admite la apertura de posiciones largas (compra) y cortas (venta), ofreciendo al trader la flexibilidad necesaria para operar en diversas condiciones de mercado.

En cualquier momento, es posible cerrar todas las operaciones activas con una única acción, lo que resulta especialmente útil en situaciones imprevistas o para asegurar rápidamente las ganancias/limitar las pérdidas.

Esta herramienta está optimizada para una gestión eficaz del trading, permitiendo a los traders centrarse en el análisis del mercado sin perder tiempo en operaciones rutinarias.



