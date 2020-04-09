Trade Table EP

Esta utilidad de trading es una solución universal para traders activos, que permite simplificar y automatizar al máximo el proceso de trabajo en el gráfico. Sus características clave incluyen:

  • Configuración previa de TP y SL: Antes de colocar una operación en el gráfico, puedes establecer de antemano los parámetros de Take Profit y Stop Loss. Esto te permite determinar anticipadamente los niveles de salida de la operación y proteger tu capital de movimientos inesperados del mercado.
  • Apertura de operaciones en ambas direcciones: La utilidad admite la apertura de posiciones largas (compra) y cortas (venta), ofreciendo al trader la flexibilidad necesaria para operar en diversas condiciones de mercado.
  • Cierre masivo de operaciones: En cualquier momento, es posible cerrar todas las operaciones activas con una única acción, lo que resulta especialmente útil en situaciones imprevistas o para asegurar rápidamente las ganancias/limitar las pérdidas.

Esta herramienta está optimizada para una gestión eficaz del trading, permitiendo a los traders centrarse en el análisis del mercado sin perder tiempo en operaciones rutinarias.


