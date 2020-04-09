Trade Table EP

Português (Portuguese)

Esta ferramenta de trading é uma solução universal para traders ativos, permitindo simplificar e automatizar ao máximo o trabalho com gráficos. Seus principais recursos incluem:

Antes de posicionar uma operação no gráfico, você pode definir antecipadamente os parâmetros de Take Profit e Stop Loss. Isso permite determinar previamente os níveis de saída da operação e proteger o capital contra movimentos inesperados do mercado. Abertura de operações em ambas as direções: A ferramenta suporta a abertura de posições tanto longas (compra) quanto curtas (venda), proporcionando ao trader flexibilidade em diversas condições de mercado.

Esta ferramenta está otimizada para a gestão eficaz do trading, permitindo que os traders se concentrem na análise do mercado sem perder tempo com operações rotineiras.



