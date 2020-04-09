Trade Table EP
- Yardımcı programlar
- Shamil Mamalov
- Sürüm: 1.0
Bu ticaret aracı, aktif traderlar için evrensel bir çözüm sunarak grafik üzerinde çalışma sürecini maksimum düzeyde basitleştirip otomatikleştirir. Temel özellikleri şunlardır:
- TP ve SL'nin önceden ayarlanması: Grafikte işlem yapmadan önce, Take Profit ve Stop Loss parametrelerini önceden belirleyebilirsiniz. Bu sayede işlemden çıkış seviyelerini önceden tespit ederek sermayenizi beklenmedik piyasa hareketlerinden koruyabilirsiniz.
- Her iki yönde işlem açma: Araç, hem uzun (alım) hem de kısa (satım) pozisyon açmayı destekleyerek, trader’a farklı piyasa koşullarında esneklik sağlar.
- Toplu işlem kapatma: Herhangi bir anda tek bir hareketle tüm aktif işlemleri kapatabilirsiniz; bu özellik, beklenmedik durumlarda veya hızlıca kâr güvence altına alma/zararı sınırlama durumlarında oldukça kullanışlıdır.
Bu araç, ticaret yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere optimize edilmiştir ve trader’ların rutin işlemlere zaman harcamadan piyasa analizine odaklanmasını sağlar.