Cerberus Equity Watcher

Cerberus the Equity Watcher はリスク管理ツールであり、アカウントの資産を常に監視し、不完全な EA や裁量的なトレーダーの場合は感情的な行動によって引き起こされる大きなドローダウンを回避します。これは、バグを含む可能性のある EA や、予想外の市況でうまく機能しない可能性のある EA に依存するシステマティック トレーダーにとって非常に役立ちます。 Cerberus では、最小エクイティ値と (オプションで) 最大値を設定できます。これらのいずれかに達すると、すべてのポジションがフラットになり、すべての未決注文がクローズされ、すべての EA が「強制終了」されます。すべての位置を平坦化すると、ユーザーの携帯電話に通知が送信され、画面に明確なメッセージが表示されます。 「平坦化」の後、Cerberus は株式価値を監視し続け、再初期化されるまでそれ以上の取引の試みを停止し続けます。 Cerberus によって実行されるすべての操作は、画面に明確に表示され、Expert advisor タブに報告され、通知がユーザーに送信されます。ユーザーのミスを避けるために、