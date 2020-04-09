Trade Table EP
- ユーティリティ
- Shamil Mamalov
- バージョン: 1.0
この取引ユーティリティは、アクティブなトレーダー向けの万能ソリューションであり、チャート上での作業プロセスを最大限に簡素化および自動化します。主な機能は以下の通りです：
- TPおよびSLの事前設定： チャートに取引を配置する前に、Take Profit（利益確定）および Stop Loss（損切り）のパラメーターを事前に設定できます。これにより、取引の退出レベルをあらかじめ決定し、市場の予期せぬ動きから資金を守ることができます。
- 両方向の取引オープン： ユーティリティは、ロング（買い）およびショート（売り）のポジションの両方をサポートし、様々な市場状況においてトレーダーに柔軟性を提供します。
- 全取引の一括クローズ： いつでも一度の操作ですべてのアクティブな取引を終了でき、予期せぬ状況や迅速な利益確定・損失限定が必要な場合に特に有用です。
このユーティリティは、効率的な取引管理のために最適化されており、トレーダーが日常的な作業に時間を割くことなく市場分析に集中できるようにします。