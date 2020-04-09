Trade Table EP
- Utilità
- Shamil Mamalov
- Versione: 1.0
Questa utilità di trading è una soluzione universale per trader attivi, che permette di semplificare e automatizzare al massimo il processo di lavoro sul grafico. Le sue funzionalità chiave includono:
- Impostazione preventiva di TP e SL: Prima di posizionare un’operazione sul grafico, è possibile impostare in anticipo i parametri di Take Profit e Stop Loss. Ciò consente di determinare anticipatamente i livelli di uscita dalla posizione e di proteggere il capitale dai movimenti imprevisti del mercato.
- Apertura di operazioni in entrambe le direzioni: L’utilità supporta l’apertura di posizioni sia long (acquisto) che short (vendita), offrendo al trader la flessibilità necessaria in diverse condizioni di mercato.
- Chiusura massiva delle operazioni: In qualsiasi momento, è possibile chiudere tutte le operazioni attive con un’unica azione, il che risulta particolarmente utile in situazioni impreviste o per assicurare rapidamente i profitti/limitare le perdite.
Questa utilità è ottimizzata per una gestione efficace del trading, permettendo ai trader di concentrarsi sull’analisi del mercato senza perdere tempo in operazioni routinarie.