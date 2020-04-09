Trade Table EP

Questa utilità di trading è una soluzione universale per trader attivi, che permette di semplificare e automatizzare al massimo il processo di lavoro sul grafico. Le sue funzionalità chiave includono:

  • Impostazione preventiva di TP e SL: Prima di posizionare un’operazione sul grafico, è possibile impostare in anticipo i parametri di Take Profit e Stop Loss. Ciò consente di determinare anticipatamente i livelli di uscita dalla posizione e di proteggere il capitale dai movimenti imprevisti del mercato.
  • Apertura di operazioni in entrambe le direzioni: L’utilità supporta l’apertura di posizioni sia long (acquisto) che short (vendita), offrendo al trader la flessibilità necessaria in diverse condizioni di mercato.
  • Chiusura massiva delle operazioni: In qualsiasi momento, è possibile chiudere tutte le operazioni attive con un’unica azione, il che risulta particolarmente utile in situazioni impreviste o per assicurare rapidamente i profitti/limitare le perdite.

Questa utilità è ottimizzata per una gestione efficace del trading, permettendo ai trader di concentrarsi sull’analisi del mercato senza perdere tempo in operazioni routinarie.


Prodotti consigliati
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
Indicatori
Trading Room Indicator is a professional market-structure tool built to give traders a clear, complete trading framework — combining CPR levels, dynamic targets, and trend direction in one clean view. Instead of guessing direction or overloading the chart with indicators, Trading Room Indicator focuses on what actually matters : levels, direction, and potential price expansion. What This Indicator Provides CPR Structure BUY level SELL level Pivot Point (PP) Designed to highlight equilibrium
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicatori
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicatori
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilità
Trailing Stop Manager PRO — Gestione professionale del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO è un Expert Advisor per MetaTrader 5 che automatizza la gestione del trailing stop sulle posizioni aperte. Può gestire tutte le posizioni del conto oppure solo quelle filtrate per simbolo e/o MagicNumber. L’EA include diversi modelli di gestione: trailing fisso in pips, trailing basato sull’ATR, break-even automatico, chiusura parziale e una dashboard visiva. Obiettivo dello strumento Standardizz
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilità
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilità
Price Action Trade Panel MT5   calcola il saldo del livello della forza di acquisto/vendita di qualsiasi simbolo/strumento, sulla base dei dati puri sull'azione del prezzo delle candele passate specificate (8 per impostazione predefinita). Questo ti darà il sentimento di mercato più vicino possibile monitorando l'azione del prezzo di 32 simboli/strumenti disponibili sul pannello dell'indicatore. Un livello di forza di acquisto/vendita superiore al 60% fornisce un livello abbastanza solido per l
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore "JAC Trend Color Candle" per Meta Trader 5, è stato creato per facilitare visivamente il trend per il trader. Si basa su tre parametri, che identificano il mercato rialzista, ribassista e non-trend. I colori sono configurabili dal trader e anche il trader medio configurabile. i parametri di trend non possono essere configurati in quanto sono differenziali dell'indicatore.
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilità
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilità
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilità
A utility for automatically setting breakeven levels, transfers trades to breakeven   when passing a given distance   . Allows you to minimize risks. Created by a professional trader for traders.       Utility       works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/57076 WHAT THE UTILITY CAN DO: install virtulnoe levels   b
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicatori
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Veles 5 Perfect Oscilator
Gennady Mazur
Indicatori
Индикатор iVeles_Perfect_Oscilator является опережающим и одним из самых лучших осциляторов на сегодняшний день,  использует специализированный расчет текущих цен графика.  Очень качественно и своевременно показывает смену направления, очень точный подход к уровням перекупленности и перепроданности, что позволяет своевременно принять решение по сделке.  Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом. Параметры: Period - период расчетов Average  - усреднение  МА Method - применяемый мето
Supporting for scapling XAUUSD
Kieu Quyen Ly
Utilità
Questo EA è utilizzato principalmente per lo scalping su XAUUSD. Scopo   Rimuove l’emozione dalla gestione delle operazioni — protegge automaticamente le posizioni e prende profitto così non devi prendere decisioni difficili sotto pressione. Cosa fa   ️ Stop Loss automatico   Imposta SL basandosi su recenti massimi/minimi + buffer   Niente più stress per la collocazione manuale   Profitti parziali automatici   Due modalità:   Movimento fisso: chiude il 50% dopo uno spostamento di prezzo
Size Bars
Viktor Loginov
Indicatori
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilità
Il pannello di trading Lot by Risk è progettato per il trading manuale. È un mezzo alternativo per inviare ordini. La prima caratteristica del pannello è la comoda emissione di ordini utilizzando linee di controllo. La seconda caratteristica è il calcolo del volume della transazione per un determinato rischio in presenza di una linea stop loss. Le linee di controllo sono impostate utilizzando i tasti di scelta rapida: take profit-tasto T predefinito; price-tasto P predefinito; stop loss-tasto
FREE
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 5 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto.   CloseIfProfitorLoss con Trailing Puoi abilitare le   fermate virtuali (ordine separato)   , calcolo e chiusura per le posizioni   ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL)   , chiudendo e calcolando   tutti i simboli o solo il simbolo corrente (Tutti i simboli)   , abilita il trailing for profit (   Trailing   Profit) Le posizioni vengono chiuse in base a u
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilità
Fixed Scale Indicator per MetaTrader 5 Questo indicatore consente di attivare o disattivare la scala dei prezzi fissa nei grafici di MetaTrader 5. Mantiene il prezzo centrato e regola automaticamente la scala in base ai movimenti del mercato. Funzionalità Attivazione/Disattivazione scala fissa: Fare triplo clic sull’asse dei prezzi (lato destro del grafico). Centratura del prezzo: Mantiene il prezzo centrato durante i movimenti del mercato. Regolazione automatica della scala: La scala del grafic
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Hammer and Shooting Star Pattern" per MT5, senza ridisegnazione, senza ritardo. - L'indicatore "Hammer and Shooting Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action. - L'indicatore rileva pattern Hammer rialzisti e Shooting Star ribassisti sul grafico: - Bullish Hammer - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Shooting Star - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Position counter
Brian Kipkoech Cherus
Utilità
This simple Expert Advisor (EA) provides a real-time count of the number of open positions for the current currency pair in your trading account. Features: Real-time Position Count: Accurately tracks and displays the number of open positions for the current symbol on the chart. Reliable and Efficient: Employs a robust and efficient algorithm to count positions. Easy to Use: No input parameters required. Simply attach the EA to any chart of the desired currency pair. Compact and Lightweight: Mini
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicatori
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Volatility Crasher
Lungile Mpofu
Indicatori
Volatility Crusher Indicator is a Non-Lag MT5 indicator which detect trades on any time frame. The indicator has alerts to buy and sell once a trade has been detected. It will also send pop-up signal to your mobile phone and you can trade anywhere you are with your phone while its generating signals for you on PC connected to VPS. Its recommended on m5 to h4 time frame on any pair on Deriv MT5 Broker.  Pairs recommended: Volatility Index 10, Volatility Index 25, Volatility Index 100 Volatility I
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilità
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione