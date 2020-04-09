Trade Table EP

Cet utilitaire de trading est une solution universelle pour les traders actifs, permettant de simplifier et d'automatiser au maximum le processus de travail sur le graphique. Ses principales fonctionnalités incluent :

  • Configuration préalable des TP et SL : Avant de placer une opération sur le graphique, vous pouvez définir à l'avance les paramètres de Take Profit et de Stop Loss. Cela permet de déterminer les niveaux de sortie à l'avance et de protéger votre capital contre les mouvements imprévus du marché.
  • Ouverture de positions dans les deux sens : L'outil permet l'ouverture de positions longues (achat) ainsi que courtes (vente), offrant ainsi une grande flexibilité au trader en fonction des conditions du marché.
  • Fermeture massive des positions : Vous pouvez, à tout moment, clôturer l'ensemble des positions actives d'un seul geste, ce qui est particulièrement utile en cas de situation imprévue ou pour sécuriser rapidement les gains/limiter les pertes.

Cet utilitaire est optimisé pour une gestion efficace du trading, permettant aux traders de se concentrer sur l'analyse du marché sans perdre de temps dans des opérations routinières.


Produits recommandés
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
Indicateurs
Trading Room Indicator is a professional market-structure tool built to give traders a clear, complete trading framework — combining CPR levels, dynamic targets, and trend direction in one clean view. Instead of guessing direction or overloading the chart with indicators, Trading Room Indicator focuses on what actually matters : levels, direction, and potential price expansion. What This Indicator Provides CPR Structure BUY level SELL level Pivot Point (PP) Designed to highlight equilibrium
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitaires
Trailing Stop Manager PRO — Gestion professionnelle du stop suiveur (MT5) Trailing Stop Manager PRO est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 qui automatise la gestion du stop suiveur sur vos positions ouvertes. Il peut gérer toutes les positions du compte ou uniquement celles filtrées par symbole et/ou MagicNumber. L’EA intègre plusieurs fonctions : trailing stop fixe en pips, trailing basé sur l’ATR, break-even automatique, clôture partielle et un tableau de bord visuel. Objectif de l’outil Stan
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitaires
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilitaires
Price Action Trade Panel MT5   calcule l'équilibre du niveau de force d'achat/vente de n'importe quel symbole/instrument, sur la base des données d'action de prix pures des bougies passées spécifiées. Cela vous donnera le sentiment de marché le plus proche possible en surveillant l'action des prix de 32 symboles/instruments disponibles sur le panneau de l'indicateur. Un niveau de force d'achat/vente supérieur à 60% donne un niveau assez solide pour acheter/vendre le symbole spécifique (en utili
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur "JAC Trend Color Candle" pour Meta Trader 5, a été créé pour faciliter visuellement la tendance pour le trader. Il est basé sur trois paramètres, qui identifient la tendance haussière, la tendance baissière et le marché sans tendance. Les couleurs sont configurables par le commerçant, et le commerçant moyen également. les paramètres de tendance ne peuvent pas être configurés car ils sont le différentiel de l'indicateur.
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitaires
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilitaires
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitaires
A utility for automatically setting breakeven levels, transfers trades to breakeven   when passing a given distance   . Allows you to minimize risks. Created by a professional trader for traders.       Utility       works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/57076 WHAT THE UTILITY CAN DO: install virtulnoe levels   b
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicateurs
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Veles 5 Perfect Oscilator
Gennady Mazur
Indicateurs
Индикатор iVeles_Perfect_Oscilator является опережающим и одним из самых лучших осциляторов на сегодняшний день,  использует специализированный расчет текущих цен графика.  Очень качественно и своевременно показывает смену направления, очень точный подход к уровням перекупленности и перепроданности, что позволяет своевременно принять решение по сделке.  Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом. Параметры: Period - период расчетов Average  - усреднение  МА Method - применяемый мето
Supporting for scapling XAUUSD
Kieu Quyen Ly
Utilitaires
Cet EA est principalement utilisé pour le scalping du XAUUSD. Objectif   Élimine l’émotion dans la gestion des trades — protège automatiquement les positions et prend des profits afin que vous n’ayez pas à prendre de décisions difficiles sous pression. Ce qu’il fait   ️ Stop Loss automatique   Définit le SL sur la base des récents hauts/bas + buffer   Fini le stress de la pose manuelle   Prises de profits partielles automatiques   Deux modes :   Mouvement fixe : ferme 50 % après un mouve
Size Bars
Viktor Loginov
Indicateurs
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitaires
La barre de trading Lot by Risk est conçue pour le trading manuel. C'est un moyen alternatif d'envoyer des ordres. La première caractéristique du panneau est l'affichage pratique des ordres à l'aide de lignes de contrôle. La deuxième caractéristique est le calcul du volume de la transaction à un risque donné en présence d'une ligne stop loss. Les lignes de contrôle sont affichées à l'aide de raccourcis clavier: take profit-touche T Par défaut; price-touche P par Défaut; stop loss – touche s p
FREE
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 5 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices.   FermerIfProfitorLoss with Trailing Vous pouvez activer les   arrêts virtuels (ordre séparé)   , calcul et clôture des positions   ACHAT et VENTE séparément (ACHETER VENTE séparé)   , fermeture et calcul de   tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles)   , activer le suivi pour le profit (   Trailing   Profit) Les positions sont fermées sur la
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitaires
Fixed Scale Indicator pour MetaTrader 5 Cet indicateur permet d’activer ou de désactiver une échelle de prix fixe sur les graphiques de MetaTrader 5. Il garde le prix centré et ajuste automatiquement l’échelle selon les mouvements du marché. Fonctionnalités Activation/Désactivation de l’échelle fixe : Triple clic sur l’axe des prix (côté droit du graphique). Centrage du prix : Maintient le prix au centre du graphique pendant les fluctuations du marché. Ajustement automatique de l’échelle : L’éch
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicateurs
Gold Venamax - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez in
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Motif Marteau et Étoile Filante » pour MT5, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Motif Marteau et Étoile Filante » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les motifs Marteau haussier et Étoile Filante baissière sur le graphique : - Marteau haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - Étoile Filante baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Position counter
Brian Kipkoech Cherus
Utilitaires
This simple Expert Advisor (EA) provides a real-time count of the number of open positions for the current currency pair in your trading account. Features: Real-time Position Count: Accurately tracks and displays the number of open positions for the current symbol on the chart. Reliable and Efficient: Employs a robust and efficient algorithm to count positions. Easy to Use: No input parameters required. Simply attach the EA to any chart of the desired currency pair. Compact and Lightweight: Mini
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicateurs
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Volatility Crasher
Lungile Mpofu
Indicateurs
Volatility Crusher Indicator is a Non-Lag MT5 indicator which detect trades on any time frame. The indicator has alerts to buy and sell once a trade has been detected. It will also send pop-up signal to your mobile phone and you can trade anywhere you are with your phone while its generating signals for you on PC connected to VPS. Its recommended on m5 to h4 time frame on any pair on Deriv MT5 Broker.  Pairs recommended: Volatility Index 10, Volatility Index 25, Volatility Index 100 Volatility I
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitaires
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitaires
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitaires
Version Bêta Le Telegram to MT5 Signal Trader est presque prêt pour la sortie officielle en version alpha. Certaines fonctionnalités sont encore en développement et vous pourriez rencontrer de petits bugs. Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler, vos retours aident à améliorer le logiciel pour tout le monde. Le prix augmentera après 20 ventes. Copies restantes à $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading de
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitaires
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitaires
Smart Stop Scanner – Analyse multi-actifs des stop-loss basée sur la structure réelle du marché Vue d’ensemble Smart Stop Scanner offre une surveillance professionnelle des niveaux de stop-loss sur de nombreux marchés. Le système identifie automatiquement les zones de stop les plus pertinentes à partir de la structure réelle du marché, des ruptures importantes et de la logique du price action, puis affiche toutes les informations dans un panneau clair, cohérent et optimisé pour les écrans haut
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitaires
Smart Stop Manager – Exécution automatique du stop-loss avec une précision professionnelle Présentation Smart Stop Manager est la couche d’exécution de la gamme Smart Stop, conçue pour les traders qui recherchent une gestion du stop-loss structurée, fiable et entièrement automatisée sur plusieurs positions ouvertes. Il surveille en continu toutes les opérations actives, calcule le niveau de stop optimal à l’aide de la logique de structure de marché Smart Stop, puis met à jour les stops automat
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une ordre et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de ordres po
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitaires
Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 5 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quels indicateurs et experts advisors compatibles avec les
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis