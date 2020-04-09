Trade Table EP

Cet utilitaire de trading est une solution universelle pour les traders actifs, permettant de simplifier et d'automatiser au maximum le processus de travail sur le graphique. Ses principales fonctionnalités incluent :

Ouverture de positions dans les deux sens : L'outil permet l'ouverture de positions longues (achat) ainsi que courtes (vente), offrant ainsi une grande flexibilité au trader en fonction des conditions du marché.

Fermeture massive des positions : Vous pouvez, à tout moment, clôturer l'ensemble des positions actives d'un seul geste, ce qui est particulièrement utile en cas de situation imprévue ou pour sécuriser rapidement les gains/limiter les pertes.

Cet utilitaire est optimisé pour une gestion efficace du trading, permettant aux traders de se concentrer sur l'analyse du marché sans perdre de temps dans des opérations routinières.




