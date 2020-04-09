Trade Table EP

Торговая панель для торговли в один клик. Работа с позициями и ордерами! Торговля с графика или клавиатуры . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике