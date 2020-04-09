Trade Table EP
- Утилиты
- Shamil Mamalov
- Версия: 1.0
Данная торговая утилита – универсальное решение для активных трейдеров, позволяющее максимально упростить и автоматизировать процесс работы на графике. Ключевые возможности утилиты включают:
- Предварительную настройку TP и SL: Перед тем как разместить сделку на графике, вы можете заранее задать параметры Take Profit и Stop Loss. Это позволяет заранее определить уровни выхода из сделки и защитить капитал от неожиданных движений рынка.
- Открытие сделок в обе стороны: Утилита поддерживает возможность открытия как длинных (покупка), так и коротких (продажа) позиций, что дает трейдеру гибкость при работе в различных рыночных условиях.
- Массовое закрытие сделок: В любой момент можно закрыть все активные сделки одним действием, что особенно полезно при возникновении непредвиденных ситуаций или для быстрой фиксации прибыли/ограничения убытков.
Эта утилита оптимизирована для эффективного управления торговлей, позволяя трейдерам сосредоточиться на анализе рынка, не тратя лишнее время на рутинные операции.