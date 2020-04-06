ATR Bands Expansion EA

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.



Wir stellen Ihnen den Visual ATR Bands Expansion Expert Advisor vor!

Dieses leistungsstarke Tool wurde für Trader entwickelt, die ihre Handelsstrategien auf der Grundlage der bekannten Indikatoren Average True Range (ATR) und gleitender Durchschnitt (MA) automatisieren möchten. Es handelt sich um eine flexible und robuste Lösung, die auf diejenigen zugeschnitten ist, die eine individuelle Optimierung auf der Grundlage ihrer persönlichen Präferenzen und Handelsbedingungen bevorzugen.

Hauptmerkmale:

ATR-basierte Strategie: Der EA nutzt den Average True Range (ATR)-Indikator zur Berechnung der Volatilität und setzt dynamische Bänder um einen gleitenden Durchschnitt. Dadurch kann sich der EA an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen, indem er sich je nach Marktvolatilität ausdehnt und zusammenzieht.

EMA-Basis: Die Strategie basiert auf einem Exponential Moving Average (EMA), der hilft, die Richtung des Marktes zu bestimmen, indem er besser auf die jüngsten Preisänderungen reagiert.

Logik der Bandausweitung: Der EA überwacht die Breite der ATR-Bänder. Eine deutliche Ausweitung der Bänder signalisiert potenzielle Marktbewegungen und bietet zuverlässige Einstiegspunkte für Kauf- und Verkaufspositionen. Wenn sich die Bänder erweitern und der Kurs sie durchbricht, wird ein Handel ausgeführt.

Anpassbare Parameter: Der EA ermöglicht es den Nutzern, wichtige Parameter wie die ATR-Periode, die MA-Periode, den ATR-Multiplikator und die Stop-Loss/Take-Profit-Levels anzupassen. Dies gibt dem Händler die volle Kontrolle darüber, wie aggressiv oder konservativ die Strategie sein soll.

Handelslogik:

Einstiegssignal: Wenn sich die Bänder ausdehnen und der Kurs sich über (für Kauf) oder unter (für Verkauf) die ATR-Bänder bewegt, wird das Einstiegssignal ausgelöst. Diese Logik hilft, starke Trends zu erfassen, wenn der Markt eine erhöhte Volatilität aufweist.

Stop Loss & Gewinnmitnahme: Der EA enthält sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Levels, die auf Punkten basieren und sicherstellen, dass Ihre Trades geschützt sind und ein klares Ziel haben.

Positionsmanagement: Der EA überprüft kontinuierlich die Marktbedingungen, um Übertreibungen zu vermeiden. Er stellt sicher, dass Positionen nur dann eröffnet werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind und die seit dem letzten Signal verstrichene Zeit ausreichend ist.

Bitte beachten Sie, dass dieser EA nicht für bestimmte Märkte optimiert ist. Er wird als Basis zur Verfügung gestellt, damit Sie ihn entsprechend Ihres bevorzugten Handelsstils und der Marktbedingungen feinabstimmen können. Testen und optimieren Sie ihn unbedingt, bevor Sie ihn in einer Live-Handelsumgebung einsetzen.

Für weitere Informationen und um andere Trading-Tools zu entdecken, besuchen Sie bitte meine offizielle Website.

Der Visual ATR Bands Expansion EA bietet eine solide Grundlage für Ihre Handelsautomatisierung. Fühlen Sie sich frei, ihn zu erforschen und nach Ihren individuellen Handelsvorlieben anzupassen.