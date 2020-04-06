Range Directional Force EA - Eine anpassbare Lösung für den Range-Handel

Der Range Directional Force EA wurde als Grundlage für Trader entwickelt, die ihre eigenen Range-Trading-Strategien feinabstimmen und optimieren möchten. Dieser EA ist nicht voroptimiert, d.h. Trader haben die volle Kontrolle, um ihn an ihre bevorzugten Marktbedingungen und Instrumente anzupassen.

Funktionsweise

Der EA basiert auf dem Konzept des Range-Trading und identifiziert potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrpunkte mithilfe des iEnvelopes-Indikators. Hier ist eine Aufschlüsselung seiner Kernlogik:

Der EA berechnet eine dynamische Handelsspanne mithilfe des Envelopes-Indikators (einfacher gleitender Durchschnitt) und ermittelt potenzielle Einstiegspunkte, wenn der Kurs diese Spanne durchbricht.

Kaufgeschäfte werden ausgelöst, wenn der Kurs unterhalb der Spanne schließt und dann wieder darüber steigt, was auf eine mögliche Umkehr nach oben hinweist.

Verkaufsgeschäfte werden ausgelöst, wenn der Kurs oberhalb der Spanne schließt und sich dann wieder darunter bewegt, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung hindeutet.

Der EA enthält Take Profit- und Stop Loss-Einstellungen, um das Risiko zu steuern und strukturierte Handelsausstiege zu gewährleisten.

Eine Barrenverzögerungsfunktion verhindert häufige Einstiege, indem sie einen Abkühlungszeitraum zwischen den Trades festlegt und so unnötige Marktrisiken reduziert.

Er stellt die Kompatibilität mit Brokern sicher, indem er Losgrößen und Mindestabstände für SL/TP validiert und die Bedingungen für die Handelsausführung überprüft, bevor er Aufträge erteilt.

Warum diesen EA verwenden?

Vollständig anpassbar: Passen Sie den Zeitraum der Handelsspanne, die SL/TP-Ebenen, die Handelsverzögerung und die Losgröße an Ihren Handelsstil an.

Eingebautes Risikomanagement: Stellt sicher, dass SL- und TP-Levels den Anforderungen des Brokers entsprechen.

Fehlerbehandlung und Handelsvalidierung: Verhindert Ausführungsprobleme durch die Überprüfung von Losgrößen, freier Marge und Stop-Levels vor der Auftragserteilung.

Funktioniert auf jedem Markt: Der EA kann für Forex-Paare, Indizes oder Rohstoffe getestet und optimiert werden, bei denen Range Trading effektiv ist.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist ideal für Trader, die:

eine solide Grundlage für die Entwicklung ihrer eigenen Range-Trading-Strategie suchen.

eine individuelle Optimierung gegenüber vorgegebenen Parametern bevorzugen.

einen EA mit strukturiertem Risikomanagement und Handelsvalidierung benötigen.

Wichtig: Der EA wird nicht voroptimiert geliefert. Er ist für Händler gedacht, die wissen, wie man die Parameter für verschiedene Marktbedingungen fein abstimmt.

Preis: $80

Für Händler, die die volle Kontrolle über ihre Strategie zu schätzen wissen, bietet dieser EA die notwendigen Werkzeuge, um ein personalisiertes Handelssystem aufzubauen.



