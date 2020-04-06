Range Directional Force EA
- Asesores Expertos
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
EA Fuerza Direccional de Rango - Una solución personalizable para el comercio de rango
El EA Range Directional Force está diseñado como una base para los operadores que desean ajustar y optimizar sus propias estrategias de negociación de rango. Este EA no está pre-optimizado, lo que significa que los operadores tienen el control total para adaptarlo a sus condiciones de mercado e instrumentos preferidos.
Cómo funciona
El AE se basa en el concepto de negociación por rangos, identificando posibles puntos de ruptura o inversión mediante el indicador iEnvelopes. He aquí un desglose de su lógica central:
- Calcula un rango dinámico utilizando el indicador Envelopes (Media Móvil Simple) y determina puntos de entrada potenciales cuando el precio cruza este rango.
- Las operaciones de compra se activan cuando el precio cierra por debajo del rango y luego vuelve a superarlo, lo que indica una posible reversión al alza.
- Las operaciones de venta se activan cuando el precio cierra por encima del rango y luego vuelve a situarse por debajo, lo que indica un posible movimiento a la baja.
- El EA incluye ajustes de Take Profit y Stop Loss para gestionar el riesgo y garantizar salidas estructuradas de las operaciones.
- La función Bars Delay evita las entradas frecuentes estableciendo un periodo de enfriamiento entre operaciones, reduciendo la exposición innecesaria al mercado.
- Asegura la compatibilidad del broker validando el tamaño de los lotes, la distancia mínima para SL/TP y comprobando las condiciones de ejecución de la operación antes de colocar las órdenes.
¿Por qué utilizar este EA?
- Totalmente Personalizable: Ajuste el periodo de rango, los niveles de SL/TP, el retardo de la operación y el tamaño del lote para adaptarlos a su estilo de negociación.
- Gestión de Riesgo Integrada: Asegura que los niveles de SL y TP se adhieren a los requisitos del broker.
- Gestión de errores y validación de operaciones: Evita problemas de ejecución verificando el tamaño de los lotes, el margen libre y los niveles de stop antes de colocar las órdenes.
- Funciona en cualquier mercado: El EA puede ser probado y optimizado para pares de divisas, índices o materias primas donde el comercio de rango es eficaz.
¿Para quién es este EA?
Este EA es ideal para traders que:
- Quieren una base sólida para desarrollar su propia estrategia de trading de rango.
- Prefieren una optimización personalizada en lugar de parámetros preestablecidos.
- Necesitan un EA con gestión de riesgos estructurada y validación de operaciones.
Importante: El EA no viene pre-optimizado. Está pensado para operadores que saben cómo ajustar los parámetros a las diferentes condiciones del mercado.
Precio: $80
Para los operadores que aprecian el control total sobre su estrategia, este EA ofrece las herramientas necesarias para construir un sistema de negociación de rango personalizado.