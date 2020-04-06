Range Directional Force EA

EA Fuerza Direccional de Rango - Una solución personalizable para el comercio de rango

El EA Range Directional Force está diseñado como una base para los operadores que desean ajustar y optimizar sus propias estrategias de negociación de rango. Este EA no está pre-optimizado, lo que significa que los operadores tienen el control total para adaptarlo a sus condiciones de mercado e instrumentos preferidos.

Cómo funciona

El AE se basa en el concepto de negociación por rangos, identificando posibles puntos de ruptura o inversión mediante el indicador iEnvelopes. He aquí un desglose de su lógica central:

Calcula un rango dinámico utilizando el indicador Envelopes (Media Móvil Simple) y determina puntos de entrada potenciales cuando el precio cruza este rango.

Las operaciones de compra se activan cuando el precio cierra por debajo del rango y luego vuelve a superarlo, lo que indica una posible reversión al alza.

Las operaciones de venta se activan cuando el precio cierra por encima del rango y luego vuelve a situarse por debajo, lo que indica un posible movimiento a la baja.

El EA incluye ajustes de Take Profit y Stop Loss para gestionar el riesgo y garantizar salidas estructuradas de las operaciones.

La función Bars Delay evita las entradas frecuentes estableciendo un periodo de enfriamiento entre operaciones, reduciendo la exposición innecesaria al mercado.

Asegura la compatibilidad del broker validando el tamaño de los lotes, la distancia mínima para SL/TP y comprobando las condiciones de ejecución de la operación antes de colocar las órdenes.

¿Por qué utilizar este EA?

Totalmente Personalizable: Ajuste el periodo de rango, los niveles de SL/TP, el retardo de la operación y el tamaño del lote para adaptarlos a su estilo de negociación.

Gestión de Riesgo Integrada: Asegura que los niveles de SL y TP se adhieren a los requisitos del broker.

Gestión de errores y validación de operaciones: Evita problemas de ejecución verificando el tamaño de los lotes, el margen libre y los niveles de stop antes de colocar las órdenes.

Funciona en cualquier mercado: El EA puede ser probado y optimizado para pares de divisas, índices o materias primas donde el comercio de rango es eficaz.

¿Para quién es este EA?

Este EA es ideal para traders que:

Quieren una base sólida para desarrollar su propia estrategia de trading de rango.

Prefieren una optimización personalizada en lugar de parámetros preestablecidos.

Necesitan un EA con gestión de riesgos estructurada y validación de operaciones.

Importante: El EA no viene pre-optimizado. Está pensado para operadores que saben cómo ajustar los parámetros a las diferentes condiciones del mercado.

Precio: $80

Para los operadores que aprecian el control total sobre su estrategia, este EA ofrece las herramientas necesarias para construir un sistema de negociación de rango personalizado.



