- Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde.

- Short Catcher ist Automated Tool kann mit allen anderen Paaren arbeiten, aber Sie müssen manuell die TP nur und seine sehr effizient zu behandeln.

- Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das mit anderen Paaren arbeitet, aber Sie müssen Ihre TP - SL anpassen.

- Short Catcher wird auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet Handel.

-Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in die sich der Preis eines Währungspaares bewegt. Trends können aufwärts (bullish), abwärts (bearish), oder seitwärts (ranging) sein. Der Short Catcher dient hauptsächlich dazu, die Trades mit Short-Trends zu managen.







Short Catcher EA kann Trends sehr gut identifizieren, die mit einem zuverlässigen Algorithmus entwickelt wird.

Kombinieren Sie zwischen Markttrends und Markt-Echtzeit-Trend-Power.

Instrument Spezifikationen Symbol: XAUUSD / GOLD

Zeitrahmen: Auto



Beste Leistung 2H für Trend Scalping



3M für schnelles Scalping



Konto-Anforderungen

Typ: Absicherung

Spreads: Niedriger Spread

Mindesteinlage: $200

Hebelwirkung 1:200

Makler : Alle





