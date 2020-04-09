Short Catcher

- Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde.

- Short Catcher ist Automated Tool kann mit allen anderen Paaren arbeiten, aber Sie müssen manuell die TP nur und seine sehr effizient zu behandeln.

- Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das mit anderen Paaren arbeitet, aber Sie müssen Ihre TP - SL anpassen.

- Short Catcher wird auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet Handel.

-Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in die sich der Preis eines Währungspaares bewegt. Trends können aufwärts (bullish), abwärts (bearish), oder seitwärts (ranging) sein.

Der Short Catcher dient hauptsächlich dazu, die Trades mit Short-Trends zu managen.


Short Catcher EA kann Trends sehr gut identifizieren, die mit einem zuverlässigen Algorithmus entwickelt wird.

Kombinieren Sie zwischen Markttrends und Markt-Echtzeit-Trend-Power.

Instrument Spezifikationen

  • Symbol: XAUUSD / GOLD
  • Zeitrahmen: Auto
  • Beste Leistung 2H für Trend Scalping
  • 3M für schnelles Scalping

Konto-Anforderungen

  • Typ: Absicherung
  • Spreads: Niedriger Spread
  • Mindesteinlage: $200
  • Hebelwirkung 1:200
  • Makler : Alle



Eigenschaften von Short Catcher EA

  • Leicht zu bedienen mit einfacher Einstellung
  • Vollständig automatisiert
  • Starke und einfache Handelslogik
  • Hocheffektive Leistung des EA
  • Geringer Draw-Down
  • Hoher Profit-Faktor
  • Keine gefährliche Strategie
  • Kein Hedging
  • Bestes Risikomanagement zum Schutz Ihres Fonds
  • Alle Funktionen sind in der besten und ausgewogensten Konfiguration enthalten, wie
  • TP / SL / Magic No / Bot Delay / Ordergröße / Ordersequenzierung
  • Alle Order Management Funktionen sind versteckt TP - SL - Magic No - Close all orders
  • Ihr Feedback wird großartig sein, um die größte Zufriedenheit für alle Benutzer zu erreichen
  • Ihr Feedback ist sehr willkommen und nützlich, um die Leistung zu optimieren
  • Denken Sie daran, nicht laufen es die ganze Zeit, während der Trend ist Long wird es gut funktionieren nur in der Korrektur und seine nicht profitabel, es sei denn, mit ihm mit 3M für schnelle Scalping
