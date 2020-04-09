https://www.mql5.com/en/market/product/130089



MT5

- Short Catcher es una herramienta automatizada diseñada específicamente para el par XAUUSD/GOLD.

- Short Catcher es una herramienta automatizada que puede trabajar con todos los otros pares pero usted debe manejar manualmente el TP solamente y es muy eficiente.

- Short Catcher es una herramienta automatizada que trabaja con otros pares pero usted tiene que personalizar su TP - SL.

- Short Catcher operará basado en el análisis que utiliza el concepto de poder seguir las tendencias.

-Tendencias En forex se define como la dirección general en la que el precio de un par de divisas se está moviendo. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales. -El Short Catcher principalmente para gestionar las operaciones con tendencia Short .







Short Catcher EA puede identificar las tendencias muy bien que se desarrolla utilizando un algoritmo fiable.

Combinar entre las tendencias del mercado y el poder tendencia en tiempo real del mercado.

Especificaciones del instrumento Símbolo: XAUUSD / ORO

Marco de tiempo: Auto



Mejor rendimiento 2H para Scalping de tendencia



3M para scalping rápido



Requisitos de la cuenta

Tipo de cuenta Cobertura

Diferenciales: Spread Bajo

Depósito Mínimo: $200

Apalancamiento 1:200

Broker : Todos





