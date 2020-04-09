Short Catcher
- Utilidades
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Versión: 2.10
MT5
- Short Catcher es una herramienta automatizada diseñada específicamente para el par XAUUSD/GOLD.- Short Catcher es una herramienta automatizada que puede trabajar con todos los otros pares pero usted debe manejar manualmente el TP solamente y es muy eficiente. - Short Catcher es una herramienta automatizada que trabaja con otros pares pero usted tiene que personalizar su TP - SL.
- Short Catcher operará basado en el análisis que utiliza el concepto de poder seguir las tendencias.
-Tendencias En forex se define como la dirección general en la que el precio de un par de divisas se está moviendo. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales.
-El Short Catcher principalmente para gestionar las operaciones con tendencia Short .
Combinar entre las tendencias del mercado y el poder tendencia en tiempo real del mercado.
Especificaciones del instrumento
- Símbolo: XAUUSD / ORO
- Marco de tiempo: Auto
- Mejor rendimiento 2H para Scalping de tendencia
- 3M para scalping rápido
Requisitos de la cuenta
- Tipo de cuenta Cobertura
- Diferenciales: Spread Bajo
- Depósito Mínimo: $200
- Apalancamiento 1:200
- Broker : Todos
Características de Short Catcher EA
- Fácil de usar con una configuración sencilla
- Totalmente automatizado
- Lógica de trading fuerte y simple
- Rendimiento altamente efectivo del EA
- Bajo draw-down
- Alto factor de ganancia
- Ninguna estrategia peligrosa
- Sin cobertura
- La mejor gestión de riesgos para proteger su fondo
- Todas las características incluidas con la mejor y equilibrada configuración, tales como
- TP / SL / Magic No / Bot Delay / tamaño de orden / secuenciación de órdenes
- Todas las funciones de gestión de pedidos están ocultos TP - SL - Magic No - Cerrar todas las órdenes
- Recuerde que no debe ejecutar todo el tiempo, mientras que la tendencia es larga que va a funcionar bien sólo en la corrección y no es rentable a menos que se utiliza con 3M para scalping rápido