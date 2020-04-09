Short Catcher

- Short Catcher es una herramienta automatizada diseñada específicamente para el par XAUUSD/GOLD.

- Short Catcher es una herramienta automatizada que puede trabajar con todos los otros pares pero usted debe manejar manualmente el TP solamente y es muy eficiente.

- Short Catcher es una herramienta automatizada que trabaja con otros pares pero usted tiene que personalizar su TP - SL.

- Short Catcher operará basado en el análisis que utiliza el concepto de poder seguir las tendencias.

-Tendencias En forex se define como la dirección general en la que el precio de un par de divisas se está moviendo. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales.

-El Short Catcher principalmente para gestionar las operaciones con tendencia Short .


Short Catcher EA puede identificar las tendencias muy bien que se desarrolla utilizando un algoritmo fiable.

Combinar entre las tendencias del mercado y el poder tendencia en tiempo real del mercado.

Especificaciones del instrumento

  • Símbolo: XAUUSD / ORO
  • Marco de tiempo: Auto
  • Mejor rendimiento 2H para Scalping de tendencia
  • 3M para scalping rápido

Requisitos de la cuenta

  • Tipo de cuenta Cobertura
  • Diferenciales: Spread Bajo
  • Depósito Mínimo: $200
  • Apalancamiento 1:200
  • Broker : Todos



Características de Short Catcher EA

  • Fácil de usar con una configuración sencilla
  • Totalmente automatizado
  • Lógica de trading fuerte y simple
  • Rendimiento altamente efectivo del EA
  • Bajo draw-down
  • Alto factor de ganancia
  • Ninguna estrategia peligrosa
  • Sin cobertura
  • La mejor gestión de riesgos para proteger su fondo
  • Todas las características incluidas con la mejor y equilibrada configuración, tales como
  • TP / SL / Magic No / Bot Delay / tamaño de orden / secuenciación de órdenes
  • Todas las funciones de gestión de pedidos están ocultos TP - SL - Magic No - Cerrar todas las órdenes
  • su regeneración será grande para conseguir la satisfacción de la plaga para todos los usuarios
  • sus comentarios son apreciados y útiles para optimizar el rendimiento
  • Recuerde que no debe ejecutar todo el tiempo, mientras que la tendencia es larga que va a funcionar bien sólo en la corrección y no es rentable a menos que se utiliza con 3M para scalping rápido
