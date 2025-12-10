Golden Trap Scalper 101 MT5

🔥 Golden Trap Scalper101 - Smart Grid Scalping EA für XAUUSD (Alle Timeframes) 🔥

By Eng. Mohamed Mohsen
Version 1.11

🚀 Verwandeln Sie jede Marktbewegung in eine Chance

Golden Trap Scalper101 ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches, gitterbasiertes Scalping-System, das speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt wurde und mit jedem Zeitrahmen kompatibel ist.
Der EA verwendet ein dynamisches Pending-Order-Grid, das Preisbewegungen einfängt und Gewinne einfängt, unabhängig davon, ob der Markt Trends oder Schwankungen aufweist.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die wartungsarmes, hochfrequentes Trading und einen starken Schutz des Eigenkapitals wünschen, und kombiniert intelligente volatilitätsbasierte Orderplatzierung mit robusten Kontosicherheitsfunktionen.

Egal, ob Sie kurze Bewegungen skalieren oder Intraday-Schwankungen jagen - Golden Trap Scalper101 erledigt die schwere Arbeit für Sie.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

🔶 1. Adaptives Pending-Order-Grid-System

Der EA platziert automatisch BUY/SELL Stop- oder Limit-Orders auf Basis Ihrer Präferenz:

  • Buy Grid über dem Markt

  • Sell Grid unter dem Markt

  • Vollständig anpassbare Rasterabstände (PipStep)

  • Mehrere schwebende Orders pro Seite (bis zu 10 Levels)
    Dies schafft eine "Golden Trap", die Bewegungen in beide Richtungen auffängt.

🔶 2. Perfekt für XAUUSD Scalping

Ursprünglich für Gold optimiert, leistet der EA Außergewöhnliches in:
✔ Schnelllebigen Märkten
✔ Ausbruchsbedingungen
✔ Einbrüchen mit Mittelwertumkehr
✔ Schwankungssitzungen

✔ Kein Steckenbleiben bei Aufträgen

✔ Schnelles Reduzieren des Risikos

Sie können es in M1, M5, M15 oder jedem anderen Zeitrahmen verwenden, je nach Ihrer Strategie.

🔶 3. Volle Kontrolle über Risiko & Geldmanagement

Der Schutz Ihres Kapitals ist die Priorität.
Der EA beinhaltet:

Smart Equity Loss Protection (Auto Shutdown)

Stoppt den Handel und schließt alle Aufträge, wenn das Eigenkapital unter den von Ihnen festgelegten Schwellenwert fällt.
Standard: Maximal 20% Verlustbegrenzung

Minimum Equity Protection

EA stoppt den Handel, wenn das Eigenkapital unter das von Ihnen festgelegte Minimum fällt.

Dynamische & normalisierte Lot-Größe

Passt die Lotgröße automatisch an die Anforderungen des Brokers an.

Konfigurierbarer SL/TP für jede Order

  • Take Profit in Pips

  • Stop Loss in Pips

  • Volle An/Aus-Kontrolle

🔶 4. Saubere & sichere Handelsausführung

  • Slippage-Kontrolle

  • Magic Number-Filterung für sichere Multi-EA-Nutzung

  • Broker-kompatible Lot-Normalisierung

  • Stellt sicher, dass keine Trades zu häufig gesendet werden (interner Antispam-Timer)

  • Automatischer Umgang mit dem Busy-Trade-Kontext

🔶 5. Vollständig automatisiert von Anfang bis Ende

Sie stellen Ihre Parameter nur einmal ein.
Der EA wird dann automatisch:
✔ Raster erstellen
✔ Gaps aktualisieren
✔ Offene Positionen verwalten
✔ Alles schließen, wenn Sicherheitsgrenzen erreicht sind

Er ist für einen 24/5 freihändigen Betrieb ausgelegt .

📌 Übersicht der Eingänge

Allgemeine Einstellungen

  • PipStep (Rasterabstand)

  • TakeProfitPips

  • StopLossPips

  • LosGröße

  • Schlupf

Grid-Steuerungen

  • Kaufraster aktivieren

  • Handelsart über dem Markt (BUY/SELL)

  • Aktivieren Sie das Verkaufsraster

  • Handelsart unter dem Markt (KAUF/VERKAUF)

Sicherheitskontrollen

  • StopLoss aktivieren

  • MinimumEigenkapital

  • Equity Loss Protection aktivieren

  • MaxLossPercent

  • MagischeZahl

🛡️ Eingebaute Sicherheitsmechanismen

✔ Vollständige automatische Schließung

Wenn der Equity Drawdown das von Ihnen festgelegte Limit überschreitet:
➡️ EA schließt alle offenen Trades
➡️ EA löscht alle schwebenden Orders
➡️ EA stoppt die Platzierung neuer Orders

✔ Kein Overtrading

Interne Verzögerung stellt sicher, dass die Aufträge nicht zu häufig gesendet werden.

✔ Broker-freundlich

Konform mit:

  • Symbol hält Niveau

  • Volumen Schritt/Min/Max

  • Art der Befüllung RETURN

  • GTC schwebende Zeit

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

Golden Trap Scalper101 ist perfekt für:

✔ Gold Scalper
✔ Grid Trader
✔ Prop Trader
✔ Swing & Intraday Trader
✔ Trader, die ein System mit geringem Management wünschen
✔ Trader, die eine Grid-Automatisierung mit kontrolliertem Risiko suchen

📈 Empfohlene Konfiguration
Die Standardkonfiguration ist die beste
Ändern Sie sie je nach Fonds- und Kontotyp aufgrund von
Ihr Rückentest..............

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: Beliebig (M1-H1 empfohlen)

  • Konto-Typ: ECN / Raw Spread bevorzugt

  • Mindestguthaben: $200+

  • Hebelwirkung: 1:200 oder höher empfohlen

    Passen Sie den Hebel an Ihren Fonds an, niedrigere Fonds benötigen einen höheren Hebel, und übertragen Sie Ihre Gewinne täglich und behalten Sie nur den Hauptfonds


 💎 Warum Golden Trap Scalper101 sich abhebt

✔ Mehrstufige Gitterpräzision
✔ Starker Drawdown-Schutz
✔ Hohe Gewinnmitnahme in volatilen Märkten
✔ Intelligente Auto-Management-Logik
✔ Optimiert für Gold - aber flexibel für viele Paare
✔ Sauberer, stabiler, professioneller Code

Warum wir diesen Bot zu einem sehr guten Preis verkaufen, obwohl er so effizient und profitabel ist: weil mehr Trader diesen Bot benutzen, weil dieser Bot hocheffizient wird und die Gewinnspanne höher wird, nutzen Sie die Chance und schließen Sie sich unserer profitablen Gemeinschaft an

Viel Glück!

Dies ist nicht nur ein weiterer EA -
es ist eine komplette automatisierte Scalping-Engine für reale Handelsbedingungen gebaut.


