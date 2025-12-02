VelocityX - Profi-Handelsmanager



Monatliche Miete: $30

1-Jahres-Zugang: $80

Lizenz auf Lebenszeit: $199, 8 Aktivierungen





Willkommen bei VelocityX - Pro Trade Manager.

Dieses Tool wurde aus einem einzigen Grund entwickelt: Um die Lücke zwischen dem Erkennen eines Setups und dem Einstieg in den Handel zu schließen.

Wenn Sie es leid sind, den besten Einstiegskurs zu verpassen, weil Sie mit der Berechnung von Losgrößen oder dem Ziehen von Linien beschäftigt waren, ist VelocityX die Lösung. VelocityX kümmert sich um die Berechnung, das Risiko und die Ausführung und ermöglicht Ihnen den Handel mit der Geschwindigkeit eines Algorithmus und der Entscheidungsfindung eines Menschen.

HÖREN SIE AUF ZU RECHNEN. STOP FUMBLING. STOP DELAYING.

Der manuelle Handel mit MT5 ist anstrengend. Bis Sie Ihren Stop-Loss gemessen und die Losgröße berechnet haben, ist der Zug schon abgefahren. VelocityX schafft hier Abhilfe. Es ist ein sofortiges Ausführungspanel, das die Berechnungen für Sie erledigt , bevor Sie überhaupt klicken.

DAS "SMART BUTTON" SYSTEM (Ihr Cheat Code)

VelocityX platziert Trades nicht nur auf Knopfdruck, sondern liest die Chartstruktur für Sie.

Der goldene Knopf: Hebt sofort den Einstieg auf der Basis des unmittelbaren Swing High/Low hervor.

Die Silberne Schaltfläche: Hebt die vorherige (sicherere) Strukturebene hervor.

Die Bronze-Schaltfläche: Hebt das 3. vorherige Strukturniveau hervor.

Was das bedeutet: Sie müssen den Chart nicht mehr nach Stop-Loss-Levels absuchen. Das Panel sagt Ihnen genau, welche Taste Sie für das perfekte technische Setup drücken müssen.

NULL-MATHEMATIK-RISIKOMANAGEMENT

Hören Sie auf, Ihre Losgröße zu erraten. Hören Sie auf, willkürliche Geldbeträge zu riskieren.

Auto-Berechnung: Sie legen einfach Ihr Risiko fest (z.B. 1%). VelocityX berechnet sofort die exakte Losgröße für Ihren Stop-Loss-Abstand.

Ein-Klick-Schutz: Sobald Sie auf Kaufen oder Verkaufen klicken, werden Ihr Stop-Loss und Take-Profit automatisch festgelegt.

Kryptowährungen und Gold: VelocityX erkennt automatisch den Vermögenswert und skaliert die Berechnungen mit Präzision.

SOFORTIGE AUSFÜHRUNG

VelocityX ist auf null Latenzzeit ausgelegt. Es verwendet eine fortschrittliche Ausführungslogik, um Sie genau in dem Moment in den Markt zu bringen, in dem Sie sich entscheiden zuzuschlagen.

Sehen Sie das Signal, klicken Sie auf den Button: Kein Fummeln mit dem Fadenkreuz. Kein Abtippen von Zahlen.

Totale Kontrolle: Nichts passiert, bis Sie klicken. Sie behalten zu 100% die Kontrolle über die Handelslogik.

DIE GEFAHRENZONE (Rapid Exit Protocol)

Die Märkte bewegen sich schnell. Manchmal müssen Sie sofort aussteigen.

1-Klick-Ausstiege: Spezielle Schaltflächen zum sofortigen Schließen aller , Schließen von Gewinnern oder Schließen von Verlierern .

Massen-Management: Verschieben Sie alle Stop-Losses mit einem einzigen Klick auf Break-Even oder einen bestimmten Preis.

Sie legen den Handel fest. VelocityX kümmert sich um den Rest.

Laden Sie VelocityX - Pro Trade Manager noch heute herunter und sichern Sie sich Ihren sofortigen Vorteil.









FULL FEATURE LIST (Technische Daten)

Risiko-Rechner: Automatische Berechnung von Lots auf der Grundlage von % des Saldos.

Smart Entry Buttons: 9x3 (27) Voreingestellte Stop Loss Abstände.

Velocity Lines: Zeichnet automatisch bis zu den letzten 10 Swing Highs/Lows auf dem Chart ein.

Gold/Silber/Bronze-Highlights: Visuelle Anhaltspunkte für den besten strukturellen Einstieg.

Automatischer Break-Even: Ein-Klick-Bewegung zum Einstieg.

Trailing Stop: Einheitliche Trailing-Engine.

Multi-Asset-Logik: Automatische Erkennung des Symboltyps (Forex, Metalle, Krypto).

Schnelles Exit-Protokoll: Schaltflächen Alle schließen, Gewinne schließen, Verluste schließen.

Massen-Modifikation: Alle SL/TP sofort auf einen bestimmten Preis verschieben.

Alle SL entfernen: Sofortige Entfernung der Stop-Losses aus allen Trades (hohes Risiko).

Velocity Xtreme-Schnittstelle: Vollständig skalierbare Schnittstelle (70%/100%).

15 Themen: Enthält Dunkelheit, Licht, Neon, Gold und Cyberpunk.

Ton-Engine: Benutzerdefinierte Sprachalarme für Eingänge, Ausgänge und Warnungen.

Markt-Uhr: Broker-synchronisierter Session-Timer mit Closing-Warnungen.

Mini-Modus: Lässt sich zu einer kleinen Leiste zusammenklappen, um Bildschirmplatz zu sparen.

OPTIMIERTE ASSET-LISTE

VelocityX verfügt über eine Asset Detection Engine, die die Pip/Point-Berechnung für bestimmte Märkte automatisch anpasst. Es funktioniert einwandfrei auf:

Forex: Alle Majors und Minors (EURUSD, GBPJPY, etc.) einschließlich einer genauen JPY-Skalierung.

Indizes: US30, NAS100 (US500), DE40, UK100, JP225.

Krypto: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Ripple (XRP).

Commodities: Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD).

ZUKÜNFTIGE UPDATES & UNTERSTÜTZUNG

VelocityX wird kontinuierlich gewartet, um Kompatibilität und Leistung zu gewährleisten. Wir betrachten dieses Dienstprogramm als eine sich entwickelnde Plattform, nicht als ein statisches Produkt.

Geplante Erweiterungen: Zukünftige Updates sind bereits in der Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Voice & Sound Library liegt, um mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.

Community-gesteuert: Wir schätzen das Feedback der Benutzer. Wenn Sie einen speziellen Funktionswunsch oder eine Verbesserung des Arbeitsablaufs haben, teilen Sie uns dies bitte in der Registerkarte Kommentare mit. Wir bauen, was die Community braucht.

WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VelocityX ist ein manuelles Handelsdienstprogramm, kein automatisierter Handelsroboter. Es führt Trades nur aus, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken. Obwohl der Risikokalkulator auf der Grundlage Ihrer Eingaben mathematisch präzise arbeitet, sind Sie allein für den von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz und die von Ihnen getätigten Trades verantwortlich. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, um sich mit den Schaltflächen vertraut zu machen.