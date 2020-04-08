Flash Trend

Flash Trend ist ein Trendindikator, der einem gleitenden Durchschnitt ähnelt, aber mit einer adaptiven Formel, die es Ihnen ermöglicht, Trendänderungen viel schneller zu erkennen als herkömmliche gleitende Durchschnitte.


Merkmale:

  • Der Indikator wurde für trendorientierte Trader entwickelt und hilft, Trendänderungen auf jedem Zeitrahmen schnell zu erkennen.
  • Für eine höhere Effizienz können Sie eine zweite Linie auf dem Diagramm mit einer Periode, die 5-10 Mal länger ist als die erste, anwenden und so eine Trendlinie des älteren Zeitrahmens erhalten, in dessen Richtung Sie handeln sollten.
  • Die hohe Empfindlichkeit gegenüber Trendänderungen in Echtzeit macht den Indikator ideal für Scalping auf den Zeitrahmen M1 und M5 sowie auf anderen Zeitrahmen mit ausreichender Marktvolatilität.


Wie kann man handeln?

Umeinen Handel einzugehen: Eröffnen Sie eine Position, nachdem die Linie ihre Farbe geändert hat. Wenn sich die Farbe der Linie beispielsweise von rot zu blau geändert hat, ist dies ein Signal für einen Aufwärtstrend - eröffnen Sie eine Kaufposition.

Beenden: Schließen Sie eine Position, wenn die Linie die Farbe wechselt oder wenn ein Ziel erreicht wird, z. B. 1-3-5 Kerzen in Trendrichtung, abhängig von der durchschnittlichen Marktvolatilität.


Einstellungen:

  1. Periode - legt die Anzahl der vorherigen Kerzen für die Berechnung fest (z.B. 9, 15, 50).
  2. Methode - legt die Methode der Mittelwertbildung fest.
  3. Preis - legt die Preise der für die Berechnung verwendeten Balken fest.
  4. Breite - ermöglicht die Einstellung der Linienbreite.
  5. Auf der Registerkarte"Farben" - können Sie die Linienfarbe für Aufwärts- und Abwärtstrend einstellen.


Der imDatenfenster angezeigte Signalpuffer kann im Expert Advisor verwendet werden.

Im Falle eines Aufwärtstrends ist der Wert = 1, im Falle eines Abwärtstrends = -1, bei keinem Signal = 0.

