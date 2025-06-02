EAsyRightNow

EAsynRightNow - Professioneller Trading Expert Advisor für den manuellen Handel mit fortschrittlicher Funktionalität

EAsyRightNow ist ein multifunktionaler Trading Expert Advisor für MetaTrader 4, der über ein Trading-Panel mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Funktionen zur Verwaltung von Handelspositionen verfügt. Er eignet sich perfekt für Scalping und funktioniert auf allen Zeitrahmen.

Hauptmerkmale

1. Handelsmodi
- Einzelne Orders: Verwaltung einer Handelsposition
- Mehrere Orders: Möglichkeit, mehrere Orders in dieselbe Richtung zu eröffnen
- Marktausführung: Sofortige Positionseröffnung zum aktuellen Kurs
- Pending Orders: Platzierung von BuyStop- und SellStop-Orders mit festgelegtem Offset

2. Risikomanagement
- Anpassbarer Take Profit (in Punkten oder absolutem Preis)
- Anpassbarer Stop Loss (in Punkten oder absolutem Preis)
- Break-Even-System mit Trailing:
- Automatischer Positionsübergang zum Break-Even bei Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus
- Trailing Stop nach Break-Even-Aktivierung
- Getrennte Logik für Einzel- und Mehrfachaufträge

3. Interaktive Schnittstelle
- Bewegliches Bedienfeld
- Anzeige des aktuellen Gewinns/Verlusts in Währung und Prozent
- Anzeige der Kursbewegung in Punkten
- Überwachung der Spreads in Echtzeit
- Anzeige von Eröffnungskursen, TP und SL

4. Erweiterte Funktionen
- Automatische Berechnung des gewichteten Durchschnittspreises für mehrere Orders
- Dynamische Aktualisierung der Parameter bei Orderänderungen
- Schutz vor Ausführungsfehlern
- Automatische Überprüfung und Anpassung der Losgröße
- Beibehaltung der Einstellungen zwischen Neustarts

5. Break-Even-Funktionen
- Im Einzelordermodus:
- Funktioniert unabhängig vom Vorhandensein des anfänglichen Stop Loss
- Trailing Stop bewegt sich nur in die günstige Richtung
- Zieht sich nicht unter den Einstiegspunkt zurück
- Im Mehrfachordermodus:
- Beibehaltung des eingestellten Take-Profits bei Änderung des Stop-Loss
- Trailing-Stop wird ab der ersten Order berechnet
- Einziges Stop-Loss-Niveau für alle Orders

Vorteile
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Flexible Parametereinstellungen
- Zuverlässiges Risikomanagementsystem
- Schnelles Schließen aller Positionen
- Detaillierte Informationen über die aktuelle Position
- Professionelle Verwaltung mehrerer Orders

Systemanforderungen
- MetaTrader 4
- Unterstützung für alle Handelsinstrumente
- Betrieb auf allen Zeitfenstern
