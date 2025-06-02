EAsynRightNow - Professioneller Trading Expert Advisor für den manuellen Handel mit fortschrittlicher Funktionalität



EAsyRightNow ist ein multifunktionaler Trading Expert Advisor für MetaTrader 4, der über ein Trading-Panel mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Funktionen zur Verwaltung von Handelspositionen verfügt. Er eignet sich perfekt für Scalping und funktioniert auf allen Zeitrahmen.



Hauptmerkmale



1. Handelsmodi

- Einzelne Orders: Verwaltung einer Handelsposition

- Mehrere Orders: Möglichkeit, mehrere Orders in dieselbe Richtung zu eröffnen

- Marktausführung: Sofortige Positionseröffnung zum aktuellen Kurs

- Pending Orders: Platzierung von BuyStop- und SellStop-Orders mit festgelegtem Offset



2. Risikomanagement

- Anpassbarer Take Profit (in Punkten oder absolutem Preis)

- Anpassbarer Stop Loss (in Punkten oder absolutem Preis)

- Break-Even-System mit Trailing:

- Automatischer Positionsübergang zum Break-Even bei Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus

- Trailing Stop nach Break-Even-Aktivierung

- Getrennte Logik für Einzel- und Mehrfachaufträge



3. Interaktive Schnittstelle

- Bewegliches Bedienfeld

- Anzeige des aktuellen Gewinns/Verlusts in Währung und Prozent

- Anzeige der Kursbewegung in Punkten

- Überwachung der Spreads in Echtzeit

- Anzeige von Eröffnungskursen, TP und SL



4. Erweiterte Funktionen

- Automatische Berechnung des gewichteten Durchschnittspreises für mehrere Orders

- Dynamische Aktualisierung der Parameter bei Orderänderungen

- Schutz vor Ausführungsfehlern

- Automatische Überprüfung und Anpassung der Losgröße

- Beibehaltung der Einstellungen zwischen Neustarts



5. Break-Even-Funktionen

- Im Einzelordermodus:

- Funktioniert unabhängig vom Vorhandensein des anfänglichen Stop Loss

- Trailing Stop bewegt sich nur in die günstige Richtung

- Zieht sich nicht unter den Einstiegspunkt zurück

- Im Mehrfachordermodus:

- Beibehaltung des eingestellten Take-Profits bei Änderung des Stop-Loss

- Trailing-Stop wird ab der ersten Order berechnet

- Einziges Stop-Loss-Niveau für alle Orders



Vorteile

- Intuitive Benutzeroberfläche

- Flexible Parametereinstellungen

- Zuverlässiges Risikomanagementsystem

- Schnelles Schließen aller Positionen

- Detaillierte Informationen über die aktuelle Position

- Professionelle Verwaltung mehrerer Orders



Systemanforderungen

- MetaTrader 4

- Unterstützung für alle Handelsinstrumente

- Betrieb auf allen Zeitfenstern

