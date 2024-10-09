Viking Strategy Signal Indicator
Instala el Viking Strategy Indicator, entra al universo BT 3.0 y lleva tu trading a un nuevo nivel.
📦 ¿Por qué solo se ha publicado el Viking Strategy Indicator en el Market?
BT 3.0 no es solo un indicador, sino una solución completa de trading en forma de sistema.
Por limitaciones técnicas de la plataforma, no es posible subir todo el sistema como un único producto en el Market de MQL5.
Por eso he decidido publicar únicamente el indicador principal y fundamental:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator, el núcleo del sistema BT 3.0.
💰 El precio mostrado (699,99 $) incluye mucho más que un solo indicador
Este precio te da acceso completo al sistema BT 3.0, que incluye:
✔️ El indicador Viking Strategy
✔️ Todos los módulos complementarios (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK, etc.)
✔️ Soporte y acompañamiento personalizado
✔️ Estrategias internas y herramientas de confirmación de señales
🔑 Después de tu compra
Tras adquirir el indicador en el Market, recibirás:
✅ Todos los componentes restantes del sistema BT 3.0
✅ Guía para la instalación y configuración
✅ Mi soporte personal para ayudarte a usar el sistema de forma efectiva
🔥 Al comprar el Viking Strategy Indicator, estás adquiriendo todo el sistema BT 3.0.
No estás comprando solo un indicador, sino una solución de trading completa, inteligente y profesional.
The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.