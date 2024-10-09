Viking Strategy Signal Indicator

🚀 Viking Strategy Indicator – El Corazón del Sistema BT 3.0

El Viking Strategy Indicator no es solo otro indicador más…
Es uno de los pilares fundamentales del revolucionario sistema de trading BT 3.0, diseñado para transformar la experiencia de todos los traders, desde principiantes hasta profesionales.

🧠 BT 3.0 es mucho más que una herramienta:
Es una solución completa de trading, tanto semi-automática como automática, que integra 6 indicadores potentes y un asistente inteligente que analiza, detecta, alerta y ejecuta operaciones basadas en las mejores estrategias del mercado.


✅ ¿Qué obtienes con Viking Strategy Indicator?

🔹 Análisis automático de oportunidades del mercado con una lógica comprobada y efectiva
🔹 Alertas en tiempo real para que nunca pierdas una entrada estratégica
🔹 Integración fluida con los demás módulos del sistema BT 3.0:


Y, por supuesto, el asistente inteligente BT 3.0



💡 ¿Resultados? Ganas en todos los aspectos:

✅ Ya no necesitas estar frente a la pantalla todo el día
✅ Ganas en disciplina, precisión y ahorro de tiempo
✅ Disfrutas de un ecosistema de trading verdaderamente inteligente
✅ Y tomas decisiones con seguridad y confianza, respaldado por la potencia de BT 3.0


🎯 Este producto es para ti si:
✔️ Buscas una estrategia de trading fiable
✔️ Tienes poco tiempo para analizar o gestionar tus operaciones
✔️ Quieres automatizar tus decisiones de forma inteligente sin perder el control


🔥 Únete a los traders que ya han elegido la inteligencia estratégica.

Instala el Viking Strategy Indicator, entra al universo BT 3.0 y lleva tu trading a un nuevo nivel.


📦 ¿Por qué solo se ha publicado el Viking Strategy Indicator en el Market?

BT 3.0 no es solo un indicador, sino una solución completa de trading en forma de sistema.
Por limitaciones técnicas de la plataforma, no es posible subir todo el sistema como un único producto en el Market de MQL5.

Por eso he decidido publicar únicamente el indicador principal y fundamental:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator, el núcleo del sistema BT 3.0.

💰 El precio mostrado (699,99 $) incluye mucho más que un solo indicador

Este precio te da acceso completo al sistema BT 3.0, que incluye:
✔️ El indicador Viking Strategy
✔️ Todos los módulos complementarios (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK, etc.)
✔️ Soporte y acompañamiento personalizado
✔️ Estrategias internas y herramientas de confirmación de señales

🔑 Después de tu compra

Tras adquirir el indicador en el Market, recibirás:
✅ Todos los componentes restantes del sistema BT 3.0
✅ Guía para la instalación y configuración
✅ Mi soporte personal para ayudarte a usar el sistema de forma efectiva

🔥 Al comprar el Viking Strategy Indicator, estás adquiriendo todo el sistema BT 3.0.
No estás comprando solo un indicador, sino una solución de trading completa, inteligente y profesional.




Comentarios 1
ryanchan000
737
ryanchan000 2025.01.07 13:52 
 

The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.

