Viking Strategy Signal Indicator
- Индикаторы
- E Bahamlong Bagoudjare
- Версия: 3.90
- Обновлено: 9 сентября 2025
- Активации: 10
🚀 Viking Strategy Indicator – Бьющееся сердце системы BT 3.0
Viking Strategy Indicator — это не просто индикатор…
Это одна из ключевых составляющих революционной торговой системы BT 3.0, созданной для трансформации опыта трейдера любого уровня — от новичка до профессионала.
🧠 BT 3.0 — это не просто инструмент:
Это полноценное торговое решение, работающее в полуавтоматическом и автоматическом режимах, объединяющее 6 мощных индикаторов и интеллектуального помощника, который анализирует, выявляет сигналы, отправляет оповещения и автоматически исполняет сделки по лучшим стратегиям рынка.
✅ Что вы получаете с Viking Strategy Indicator:
🔹 Автоматический анализ торговых возможностей на основе проверенной логики
🔹 Оповещения в реальном времени, чтобы вы никогда не упустили выгодный вход
🔹 Плавная интеграция с другими модулями системы BT 3.0:
- И, конечно, интеллектуальный помощник BT 3.0
💡 Результаты? Вы выигрываете по всем направлениям:
✅ Нет необходимости находиться перед графиком 24/7
✅ Вы повышаете свою дисциплину, точность и экономите время
✅ Вы пользуетесь настоящей интеллектуальной торговой экосистемой
✅ И принимаете уверенные решения, опираясь на силу BT 3.0
🎯 Этот продукт для вас, если:
✔️ Вы ищете надежную торговую стратегию
✔️ У вас мало времени на анализ и управление сделками
✔️ Вы хотите умно автоматизировать свои действия, не теряя контроль
🔥 Присоединяйтесь к трейдерам, которые уже выбрали стратегический интеллект.
Установите Viking Strategy Indicator, войдите во вселенную BT 3.0 и поднимите свой трейдинг на новый уровень.
📦 Почему на MQL5 опубликован только Viking Strategy Indicator?
BT 3.0 — это не просто индикатор, а полноценное торговое решение в виде системы.
Из-за технических ограничений платформы невозможно разместить всю систему в одном продукте на рынке MQL5.
Именно поэтому я решил опубликовать только основной и ключевой индикатор:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator — ядро системы BT 3.0.
💰 Указанная цена ($699,99) — это больше, чем просто индикатор
Эта сумма предоставляет вам полный доступ ко всей системе BT 3.0, включая:
✔️ Индикатор Viking Strategy
✔️ Все дополнительные модули (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK и др.)
✔️ Персональную поддержку
✔️ Доступ к встроенным стратегиям и инструментам подтверждения сигналов
🔑 После покупки
Сразу после покупки на MQL5 Market вы получите:
✅ Все остальные компоненты системы BT 3.0
✅ Помощь в установке и настройке
✅ Мою персональную поддержку для полного понимания и эффективного использования системы
🔥 Покупая Viking Strategy Indicator, вы получаете доступ ко всей системе BT 3.0.
Вы инвестируете не просто в индикатор, а в интеллектуальную, профессиональную и комплексную торговую систему.
The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.