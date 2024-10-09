Viking Strategy Signal Indicator

5

🚀 Viking Strategy Indicator – Бьющееся сердце системы BT 3.0

Viking Strategy Indicator — это не просто индикатор…
Это одна из ключевых составляющих революционной торговой системы BT 3.0, созданной для трансформации опыта трейдера любого уровня — от новичка до профессионала.

🧠 BT 3.0 — это не просто инструмент:
Это полноценное торговое решение, работающее в полуавтоматическом и автоматическом режимах, объединяющее 6 мощных индикаторов и интеллектуального помощника, который анализирует, выявляет сигналы, отправляет оповещения и автоматически исполняет сделки по лучшим стратегиям рынка.

✅ Что вы получаете с Viking Strategy Indicator:

🔹 Автоматический анализ торговых возможностей на основе проверенной логики
🔹 Оповещения в реальном времени, чтобы вы никогда не упустили выгодный вход
🔹 Плавная интеграция с другими модулями системы BT 3.0:

  • И, конечно, интеллектуальный помощник BT 3.0

💡 Результаты? Вы выигрываете по всем направлениям:

✅ Нет необходимости находиться перед графиком 24/7
✅ Вы повышаете свою дисциплину, точность и экономите время
✅ Вы пользуетесь настоящей интеллектуальной торговой экосистемой
✅ И принимаете уверенные решения, опираясь на силу BT 3.0

🎯 Этот продукт для вас, если:
✔️ Вы ищете надежную торговую стратегию
✔️ У вас мало времени на анализ и управление сделками
✔️ Вы хотите умно автоматизировать свои действия, не теряя контроль

🔥 Присоединяйтесь к трейдерам, которые уже выбрали стратегический интеллект.
Установите Viking Strategy Indicator, войдите во вселенную BT 3.0 и поднимите свой трейдинг на новый уровень.


📦 Почему на MQL5 опубликован только Viking Strategy Indicator?

BT 3.0 — это не просто индикатор, а полноценное торговое решение в виде системы.
Из-за технических ограничений платформы невозможно разместить всю систему в одном продукте на рынке MQL5.

Именно поэтому я решил опубликовать только основной и ключевой индикатор:
➡️ Viking Strategy Signal Indicatorядро системы BT 3.0.

💰 Указанная цена ($699,99) — это больше, чем просто индикатор

Эта сумма предоставляет вам полный доступ ко всей системе BT 3.0, включая:
✔️ Индикатор Viking Strategy
✔️ Все дополнительные модули (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK и др.)
✔️ Персональную поддержку
✔️ Доступ к встроенным стратегиям и инструментам подтверждения сигналов

🔑 После покупки

Сразу после покупки на MQL5 Market вы получите:
✅ Все остальные компоненты системы BT 3.0
✅ Помощь в установке и настройке
✅ Мою персональную поддержку для полного понимания и эффективного использования системы

🔥 Покупая Viking Strategy Indicator, вы получаете доступ ко всей системе BT 3.0.
Вы инвестируете не просто в индикатор, а в интеллектуальную, профессиональную и комплексную торговую систему.

Отзывы 1
ryanchan000
737
ryanchan000 2025.01.07 13:52 
 

The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.

Ответ на отзыв