Viking Strategy Signal Indicator

5

---

🚀 Viking Strategy Indicator – O Coração do Sistema BT 3.0

O Viking Strategy Indicator não é apenas mais um indicador…
É um dos pilares centrais do revolucionário sistema de trading BT 3.0, criado para transformar a experiência de todos os traders, desde iniciantes até os profissionais experientes.

🧠 BT 3.0 é muito mais do que uma ferramenta:
É uma solução de trading completa, semi-automática e automática, que integra 6 indicadores poderosos e um assistente inteligente que analisa, detecta, envia alertas e executa operações com base nas melhores estratégias do mercado.


---

✅ O que você recebe com o Viking Strategy Indicator:

🔹 Análise automática de oportunidades de mercado, com lógica testada e comprovada
🔹 Alertas em tempo real para que você nunca perca uma entrada estratégica
🔹 Integração perfeita com os outros módulos do sistema BT 3.0:


E, claro, o assistente inteligente BT 3.0



---

💡 Resultados? Você ganha em todos os aspectos:

✅ Não precisa mais ficar na frente do gráfico 24 horas por dia
✅ Ganha mais disciplina, precisão e tempo
✅ Aproveita um ecossistema de trading realmente inteligente
✅ E toma decisões com confiança, com o poder do BT 3.0 ao seu lado


---

🎯 Este produto é para você se:
✔️ Está buscando uma estratégia de trading confiável
✔️ Tem pouco tempo para analisar ou gerenciar operações
✔️ Quer automatizar suas decisões de forma inteligente, sem perder o controle


---

🔥 Junte-se aos traders que já escolheram a inteligência estratégica.

Instale o Viking Strategy Indicator, entre no universo BT 3.0 e leve seu trading para um novo nível.


📦 Por que apenas o Viking Strategy Indicator foi publicado no Market?

O BT 3.0 não é apenas um indicador — é uma solução completa de trading em forma de sistema.
Devido às limitações técnicas da plataforma, não é possível publicar todo o sistema como um único produto no Market da MQL5.

Por isso, decidi disponibilizar apenas o indicador principal e essencial:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator, o núcleo central do sistema BT 3.0.

💰 O valor exibido (US$ 999,99) representa muito mais do que um simples indicador

Esse valor corresponde ao acesso completo ao sistema BT 3.0, incluindo:
✔️ O indicador Viking Strategy
✔️ Todos os módulos complementares (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK, etc.)
✔️ Suporte personalizado
✔️ Estratégias internas e ferramentas adicionais para confirmação de sinais

🔑 Após a compra

Assim que a compra for concluída no Market, você receberá:
✅ Todos os outros componentes do sistema BT 3.0
✅ Assistência na instalação e configuração
Suporte pessoal para garantir que você use o sistema com eficiência

🔥 Ao comprar o Viking Strategy Indicator, você está adquirindo todo o sistema BT 3.0.
Você não está comprando apenas um indicador, mas investindo em uma solução de trading completa, inteligente e profissional.



Comentários 1
ryanchan000
737
ryanchan000 2025.01.07 13:52 
 

The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.

Produtos recomendados
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Indicadores
TransitBlueOcean is indicator system that uses ocean wave's pattern, to help one to know when to buy and when to sell. The indicator system is very powerful like the ocean waves. Join the mql5 channel for TransitBlueOcean  https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean   How to use: Zoom in so that the Ocean will appear on your chart. Buy when you see the candles, the candle will be above the ocean wave (buying signal). Sell when you can't see the candles, the candles will be inside the wav
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indicadores
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Indicadores
The indicator IQuantum shows trading signals for 10 symbols in the daily chart: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, and USDJPY. Signals of the indicator are produced by 2 neural models which were trained independently from one another. The inputs for the neural models are normalised prices of the symbols, as well as prices of Gold, Silver and markers of the current day. Each neural model was trained in 2 ways. The Ultimate mode is an overfitted neural model
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – uma ferramenta de análise técnica que constrói um canal de movimento de preços inclinado, oferecendo oportunidades únicas para avaliar a situação atual do mercado e encontrar sinais de negociação. Características principais do indicador: Canal de movimento de preços inclinado : O indicador ajuda a visualizar os níveis de suporte e resistência, que podem indicar pontos potenciais de reversão ou continuação da tendência. Várias cores de linhas e destaque de fundo : Os níveis d
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Visual Vortex Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Unleash the Power of Market Dynamics with the Vortex Indicator! The Visual Vortex Indicator is your advanced tool for decoding market trends, reversals, and momentum shifts. Priced at $65, this indicator provides a comprehensive view of market behavior, but it’s designed for you to fine-tune and optimize it according to your unique trading strategy. What Makes It Unique? The Vortex Indicator is based on a strategy that identifies directional movements and trend strength by analyzing key price d
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Indicadores
FULL TREND KILLER is an indicator based on Bollingen Bands and it is easy to use; no internal adjustments to be made. It is specially designed for synthetic indices but also works well on Forex Assets. The best time frame to use on synthetic indices is M15, this is just a tip, however it can be used on all time frames. Settings : BANDS PERIOD Push Notification Email Notification Audible Alert
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicadores
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicadores
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicadores
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
R trend sync indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
r-Trend Sync indicator is manual trading system for extra volatility markets. Main System features : The indicators's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the system learn to recognize market triggers for medium-term trends and cycles, as well a
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Apresentando o revolucionário indicador MT5, DARWIN Assistant   - sua porta de entrada definitiva para o mundo das negociações bem-sucedidas! Projetado com precisão e experiência, o DARWIN Assistant   opera em uma estratégia especial que aproveita o poder de indicadores técnicos avançados - RSI, Estocástico, CCI e Tendências - em todos os prazos. Prepare-se para uma extraordinária experiência de negociação, pois este indicador de ponta oferece os sinais mais precisos para entrada, permitindo qu
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo utilizando o oscilador Estocástico. Organiza os sinais em um formato de grade, exibindo o status de cada símbolo em períodos de tempo de M1 a MN1. Os traders podem habilitar ou desabilitar períodos de tempo específicos para se adequar às suas estratégias. A versión para MT4 está disponível aqui: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 Para docume
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicadores
Mega Spikes Max is a specialized indicator for Boom and Crash synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with Boom and Crash indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL calcu
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
Ichimoku Kinko Hyo é um sistema de gráficos de negociação de tendência que tem sido utilizado com sucesso em quase todos os mercados negociáveis. Ele é único em muitos aspectos, mas seu principal ponto forte é o uso de vários pontos de dados para dar ao trader uma visão mais abrangente e mais profunda no price action. Este ponto de vista mais profundo, e o fato de que Ichimoku é um sistema muito visual, permite que o comerciante possa discernir e filtra rapidamente "num piscar de olhos" as confi
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Di Napoli MACD MT5
Samil Bozuyuk
4.33 (6)
Indicadores
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for trend analysis. The indicator gives trend signals when the fast line penetrates the slow line. These signals remain intact until another penetration occurs. The signal is confirmed at the close of the period. It is applicable for all timeframes.   Parameters Fast EMA: period of the fast moving average. Slow EMA: period of the slow moving average. Signal EMA: period of the signal line.                              ************************************
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
O indicador ROMAN5 Time Breakout desenha automaticamente caixas de suporte e resistência diárias para rompimentos. Ajuda o usuário a identificar o momento de comprar ou vender. Vem com um alerta sonoro sempre que um novo sinal aparece. Ele também possui a facilidade de enviar e-mail. O seu endereço de e-mail e configurações do servidor SMTP devem ser especificados na janela de configurações do guia "Email" no seu MetaTrader 5. Seta para cima azul = Comprar Seta para baixo vermelha = Vender. Você
FREE
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Os compradores deste produto também adquirem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indicadores
QuantXSTocks Trading Range Indicator for MT5: INSTRUCTIONS TO USE OUR INDICATOR:- User needs to take trade on Arrow or after an Arrow CandleStick, You can achieve up-to 35-125 pips target by this Indicator. Best Timeframes for Stocks and Indices are M30 and H1: AMAZON M30 (50 pips) TESLA M30 (50 pips) APPLE M30 (50 pips) ADOBE M30 (50 pips) NASDAQ100 H1 (125 pips) The above are the approximate amount of pips you can achieve by this Indicator, Green arrow appears to be buy arrow while the Red ar
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicadores
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicadores
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indicadores
This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
Filtro:
ryanchan000
737
ryanchan000 2025.01.07 13:52 
 

The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.

E Bahamlong Bagoudjare
330
Resposta do desenvolvedor E Bahamlong Bagoudjare 2025.01.16 10:02
thank you for your feedback and good trading
Responder ao comentário