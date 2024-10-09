Viking Strategy Signal Indicator
- Indicadores
- E Bahamlong Bagoudjare
- Versão: 3.90
- Atualizado: 9 setembro 2025
- Ativações: 10
Instale o Viking Strategy Indicator, entre no universo BT 3.0 e leve seu trading para um novo nível.
📦 Por que apenas o Viking Strategy Indicator foi publicado no Market?
O BT 3.0 não é apenas um indicador — é uma solução completa de trading em forma de sistema.
Devido às limitações técnicas da plataforma, não é possível publicar todo o sistema como um único produto no Market da MQL5.
Por isso, decidi disponibilizar apenas o indicador principal e essencial:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator, o núcleo central do sistema BT 3.0.
💰 O valor exibido (US$ 999,99) representa muito mais do que um simples indicador
Esse valor corresponde ao acesso completo ao sistema BT 3.0, incluindo:
✔️ O indicador Viking Strategy
✔️ Todos os módulos complementares (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK, etc.)
✔️ Suporte personalizado
✔️ Estratégias internas e ferramentas adicionais para confirmação de sinais
🔑 Após a compra
Assim que a compra for concluída no Market, você receberá:
✅ Todos os outros componentes do sistema BT 3.0
✅ Assistência na instalação e configuração
✅ Suporte pessoal para garantir que você use o sistema com eficiência
🔥 Ao comprar o Viking Strategy Indicator, você está adquirindo todo o sistema BT 3.0.
Você não está comprando apenas um indicador, mas investindo em uma solução de trading completa, inteligente e profissional.
The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.