Viking Strategy Signal Indicator





🚀 Viking Strategy Indicator – Le Cœur Battant du Système BT 3.0

Le Viking Strategy Indicator n’est pas un simple indicateur…

C’est l’un des piliers du système de trading révolutionnaire BT 3.0, conçu pour transformer l’expérience de tous les traders, du débutant à l’expert.

🧠 BT 3.0, c’est bien plus qu’un outil :

C’est une solution complète de trading semi-automatique et automatique, intégrant 6 indicateurs puissants et un assistant intelligent qui analyse, détecte, alerte et exécute selon les meilleures stratégies du marché.

✅ Ce que vous obtenez avec Viking Strategy Indicator :

🔹 Une analyse automatique des opportunités de marché selon des logiques testées et éprouvées

🔹 Des alertes en temps réel pour ne plus jamais rater une entrée stratégique

🔹 Une intégration fluide avec les autres modules du système BT 3.0 :

C_BAGOU

C_BAGOU_LEVELS

QM_DETECTOR

ORDER BLOCK Detector

DAILY_OPEN_LINE(PO3)

Et bien sûr, l’assistant intelligent BT 3.0

💡 Résultats ? Vous gagnez sur tous les fronts :

✅ Plus besoin d’être devant l’écran 24h/24

✅ Vous gagnez en discipline, en précision et en temps

✅ Vous profitez d’un véritable écosystème de trading intelligent

✅ Et vous prenez vos décisions en confiance, épaulé par la puissance du BT 3.0

🎯 Ce produit est fait pour vous si :

✔️ Vous cherchez une stratégie fiable

✔️ Vous avez peu de temps pour analyser ou gérer vos trades

✔️ Vous voulez automatiser intelligemment vos décisions sans perdre le contrôle

🔥 Rejoignez les traders qui ont déjà fait le choix de l’intelligence stratégique.

Installez Viking Strategy Indicator, entrez dans l’univers BT 3.0, et faites passer votre trading à un nouveau niveau.





📦 Pourquoi seul l’indicateur Viking Strategy est publié sur le Market ?





BT 3.0 est bien plus qu’un simple indicateur. C’est une solution complète sous forme de système.

Pour des raisons techniques et pratiques, l'intégralité du système ne peut pas être publiée en un seul fichier sur le marché MQL5.





C’est pourquoi j’ai choisi de publier uniquement l’indicateur principal :

➡️ Viking Strategy Signal Indicator, le noyau central du système BT 3.0.





💰 Le prix affiché (299,99 $) ne concerne pas qu’un simple indicateur





Ce montant correspond à l’accès complet au système BT 3.0 :

✔️ L’indicateur Viking Strategy

✔️ + Tous les autres outils complémentaires (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK, etc.)

✔️ + Un accompagnement personnalisé

✔️ + Un accès aux stratégies internes et confirmations de signaux





🔑 Après votre achat





Une fois l’achat effectué sur le Market, vous recevrez directement tous les modules restants + mon assistance personnelle pour :





✅ Installer correctement le système

✅ Comprendre chaque outil

✅ Devenir rentable sur le long terme









🔥 En achetant Viking Strategy Indicator, vous achetez tout le système BT 3.0.

Vous ne payez pas un simple indicateur, mais une solution complète de trading intelligente et efficace.







