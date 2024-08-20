FVG Analyzer

4

FVG Analyzer – L’outil ultime pour détecter les Fair Value Gaps (FVG) avec précision

FVG Analyzer est un indicateur puissant et entièrement personnalisable conçu pour les traders sérieux qui exploitent les Fair Value Gaps (FVG) dans leurs stratégies. Grâce à une détection intelligente et une visualisation claire, cet outil vous permet d'identifier rapidement les zones d’inefficience du marché, là où le prix pourrait potentiellement revenir avant de repartir dans sa tendance.

Fonctionnalités clés :

Détection automatique des Fair Value Gaps (FVG haussiers et baissiers) basée sur les bougies.

Choix du type de FVG à afficher :

  • FVG haussiers uniquement

  • FVG baissiers uniquement

  • Les deux

Affichage flexible des FVG :

  • Rectangle plein

  • Ligne médiane

  • Rectangle + ligne médiane

  • Rectangle + ligne médiane + nom

Extension dynamique des FVG jusqu’à leur comblement : suivez le comportement du prix en temps réel.

Personnalisation avancée :

  • Couleurs, style, transparence

  • Nombre maximum de FVG à afficher

  • Nom de l’indicateur sur les rectangles (optionnel)

Optimisé pour MT4 : fonctionnement fluide, même sur des graphiques chargés.

Pour tous les styles de trading

Que vous soyez scalpeur, day trader ou swing trader, FVG Analyzer s’adapte parfaitement à votre approche. Il fonctionne efficacement sur toutes les unités de temps, du M1 au graphique mensuel.

Pourquoi choisir FVG Analyzer ?

Avec FVG Analyzer, vous gagnez en précision, en réactivité et en confiance. Ne laissez plus passer les meilleures opportunités basées sur les inefficiences du marché.

Ne tradez plus à l’aveugle. Exploitez les Fair Value Gaps avec intelligence grâce à FVG Analyzer !

Avis 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.03.14 15:44 
 

The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.

Produits recommandés
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Le Liquidity Zone Detector est un indicateur technique avancé conçu pour identifier et tracer les zones de liquidité clés sur le marché en se basant sur l'indicateur ZigZag. Cet outil met en évidence les niveaux de prix où des liquidités importantes sont susceptibles d'être présentes, en dessinant des lignes de tendance sur les points hauts et bas capturés par le ZigZag. Le Liquidity Zone Detector aide les traders à repérer les zones potentielles de retournement ou de continuation des tendances
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicateurs
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicateurs
Basic Theme Builder : Simplifiez la personnalisation de vos graphiques Transformez votre expérience de trading avec l'indicateur   Basic Theme Builder , un outil polyvalent conçu pour simplifier la personnalisation de l'apparence de vos graphiques sur MetaTrader 4. Cet indicateur intuitif offre un panneau facile à utiliser qui vous permet de passer d'un thème à l'autre et de changer les schémas de couleurs en toute simplicité, améliorant ainsi l'apparence visuelle et la fonctionnalité de votre
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicateurs
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicateurs
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicateurs
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
LordChannel
Igor Pereira Calil
Indicateurs
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indicateurs
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicateurs
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicateurs
Pivot Point Fibo RSJ est un indicateur qui trace les lignes de support et de résistance de la journée en utilisant les taux de Fibonacci. Cet indicateur spectaculaire crée jusqu'à 7 niveaux de support et de résistance via Pivot Point en utilisant les taux de Fibonacci. C'est fantastique de voir comment les prix respectent chaque niveau de ce support et de cette résistance, où il est possible de percevoir les points d'entrée/sortie possibles d'une opération. Caractéristiques Jusqu'à 7 niveaux
FREE
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicateurs
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicateurs
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
MCP Touch system
Anton Iudakov
Indicateurs
Multicurrency indicator in table format. Signals appear with confirmation, do not redraw. The indicator works on the current (open) timeframe. Notifications come for an open instrument. The strategy includes: price touching the moving average in the direction of the trend, as well as an extraordinary recalculation of the classic ADX indicator to determine the trend as an additional filtering of entries. Entries are displayed on the chart as arrows and, as mentioned above, the arrows are not redr
SignalFusion 5
Carlos Mendez Sanchez
Indicateurs
SignalFusion 5 Total market view in one chart. Monitor multiple pairs in real time, convert data into clear decisions, and spot opportunities for scalping, day trading, and swing. Works with majors like EUR/USD and GBP/USD and also exotics. Adds immediate value to any trader’s toolkit. 5 integrated indicators. Combines five signals into a single optimized list and runs by default with 9 pairs . Switching symbols is direct from parameters. After purchase, download for MT4/MT5 and use instan
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicateurs
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Indicateurs
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « WPR et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte. - Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping. - L'indicateur « WPR et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur WPR. - L'indicateur permet d'anticiper les corrections de prix. - Il est très facile à configurer via les paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps. - Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicateurs
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicateurs
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Découvrez l'Indicateur d'Avion F-16, un outil de pointe pour MT4 conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Inspiré par la vitesse et la précision inégalées de l'avion de chasse F-16, cet indicateur combine des algorithmes avancés et une technologie de pointe pour offrir des performances inégalées sur les marchés financiers. Avec l'Indicateur d'Avion F-16, vous surplomberez la concurrence car il fournit une analyse en temps réel et génère des signaux de trading hautement précis. Ses f
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicateurs
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicateurs
Indicateur à l'avance   Elle détermine les niveaux et les zones de retournement du marché , vous permettant d'attendre que le prix revienne au niveau et d'entrer au début d'une nouvelle tendance, et non à sa fin. Il montre   niveaux d'inversion   lorsque le marché confirme un changement de direction et amorce un mouvement plus marqué. L'indicateur fonctionne sans redessinage, est optimisé pour tous les instruments et révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à   TREND LINES PRO   indicat
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicateurs
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicateurs
Version MT5 disponible ici : https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Chaîne et groupe Telegram : https://t.me/bluedigitsfx Accès au groupe V.I.P : Envoyez une preuve de paiement de l’un de nos produits payants en message privé Courtier recommandé : https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicateur puissant pour détecter les retournements et les cassures sur MT4 Système tout-en-un non repaint pour repérer facilement les changements de structure du marché, l
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicateurs
TREND LINES PRO     Cet indicateur permet de comprendre les véritables changements de direction du marché. Il révèle les renversements de tendance et les points de retour des principaux acteurs. Tu vois     Lignes BOS     Détection des changements de tendance et des niveaux clés sur des unités de temps supérieures, sans paramètres complexes ni interférences inutiles. Les signaux restent affichés sur le graphique même après la fermeture de la bougie. Ce que l'indicateur montre : De véritables ch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION ! !! Cet indicateur est une super combinaison de nos deux indicateurs principaux ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Il montre les valeurs de force de la devise pour les TICK-UNITS et les signaux d'alerte pour 28 paires Forex. 11 unités de tic-tac différentes peuvent être utilisées. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30 secondes. La barre de Tick-Unit dans la sous-fenêtre sera affichée et déplacée vers la gauche lo
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique. Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance. Ce qui le rend différent La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va proba
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicateurs
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Plus de l'auteur
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Le Liquidity Zone Detector est un indicateur technique avancé conçu pour identifier et tracer les zones de liquidité clés sur le marché en se basant sur l'indicateur ZigZag. Cet outil met en évidence les niveaux de prix où des liquidités importantes sont susceptibles d'être présentes, en dessinant des lignes de tendance sur les points hauts et bas capturés par le ZigZag. Le Liquidity Zone Detector aide les traders à repérer les zones potentielles de retournement ou de continuation des tendances
DailyHighLow MT5
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
N'oubliez pas de noter l'indicateur afin de m'aider en visibilité. L'indicateur DailyHighLow pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil sophistiqué pour suivre les mouvements de prix quotidiens. Conçu pour les traders ayant besoin d'informations claires et exploitables sur les plus hauts et les plus bas du marché, cet indicateur trace automatiquement des lignes de tendance basées sur les prix les plus élevés et les plus bas sur une période personnalisable. Principales Caractéristiques : Personnalisat
FREE
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Indicateurs
N'oubliez pas de noter l'indicateur afin de m'aider en visibilité. L'indicateur DailyHighLow pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil sophistiqué pour suivre les mouvements de prix quotidiens. Conçu pour les traders ayant besoin d'informations claires et exploitables sur les plus hauts et les plus bas du marché, cet indicateur trace automatiquement des lignes de tendance basées sur les prix les plus élevés et les plus bas sur une période personnalisable. Principales Caractéristiques : Personnalisa
FREE
OrderBlock Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Indicateurs
L'OrderBlock Analyzer est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 (MT5) conçu pour détecter et mettre en évidence automatiquement les Order Blocks sur les graphiques de prix. Cet outil est idéal pour les traders qui utilisent les Order Blocks dans leur stratégie de trading, offrant une visualisation claire et précise de ces zones cruciales. Fonctionnalités principales : Détection des Order Blocks :   Identifie automatiquement les Order Blocks haussiers et baissiers basés sur les configurati
FVG Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
FVG Analyzer – L’outil ultime pour détecter les Fair Value Gaps (FVG) avec précision FVG Analyzer est un indicateur puissant et entièrement personnalisable conçu pour les traders sérieux qui exploitent les Fair Value Gaps (FVG) dans leurs stratégies. Grâce à une détection intelligente et une visualisation claire, cet outil vous permet d'identifier rapidement les zones d’inefficience du marché, là où le prix pourrait potentiellement revenir avant de repartir dans sa tendance. Fonctionnalités clés
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Le   TradeManagerRR Visualizer MT5   est un indicateur de gestion de trade conçu pour les traders souhaitant visualiser facilement leurs niveaux de prise de profit (TP) et de stop loss (SL) sur un graphique. Cette version initiale est une représentation graphique simple qui affiche les zones de SL et TP ainsi que le prix d'entrée. Veuillez noter que cette version actuelle se concentre uniquement sur l'affichage graphique des zones de SL et TP sous forme de figures sur le graphique. Caractéristiq
TradingSessionVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Avant de plonger dans les fonctionnalités de cet indicateur, n'oubliez pas de noter ce produit, laisser un commentaire pour partager votre expérience, et vous abonner à ma page pour rester informé des dernières mises à jour et nouveaux outils. Votre soutien est précieux et m'aide à améliorer constamment mes créations ! Description : Le TradingSessionVisualizer est un indicateur puissant conçu pour MetaTrader 4, offrant une visualisation claire et personnalisable des principales sessions de tradi
FREE
OrderBlock Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
L'OrderBlock Analyzer est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 4 (MT4) conçu pour détecter et mettre en évidence automatiquement les Order Blocks sur les graphiques de prix. Cet outil est idéal pour les traders qui utilisent les Order Blocks dans leur stratégie de trading, offrant une visualisation claire et précise de ces zones cruciales. Fonctionnalités principales : Détection des Order Blocks : Identifie automatiquement les Order Blocks haussiers et baissiers basés sur les configuration
RR TradeManager Visualizer
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Le RR_TradeManager Visualizer est un indicateur de gestion de trade conçu pour les traders souhaitant visualiser facilement leurs niveaux de prise de profit (TP) et de stop loss (SL) sur un graphique. Cette version initiale est une représentation graphique simple qui affiche les zones de SL et TP ainsi que le prix d'entrée. Veuillez noter que cette version actuelle se concentre uniquement sur l'affichage graphique des zones de SL et TP sous forme de figures sur le graphique. Caractéristiques de
TradingSessionPipsVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Avant de plonger dans les fonctionnalités de cet indicateur, n'oubliez pas de noter ce produit, de laisser un commentaire pour partager votre expérience, et de vous abonner à ma page pour rester informé des dernières mises à jour et nouveaux outils. Votre soutien est précieux et m'aide à améliorer constamment mes créations ! Description : TradingSessionPipsVisualizer - L'outil professionnel pour maîtriser les sessions de trading Visualisez instantanément les sessions Forex et optimisez votre tim
TradingSessionPipsVisualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Avant de plonger dans les fonctionnalités de cet indicateur, n'oubliez pas de noter ce produit, de laisser un commentaire pour partager votre expérience, et de vous abonner à ma page pour rester informé des dernières mises à jour et nouveaux outils. Votre soutien est précieux et m'aide à améliorer constamment mes créations ! Description : TradingSessionPipsVisualizer - L'outil professionnel pour maîtriser les sessions de trading Visualisez instantanément les sessions Forex et optimisez votre tim
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
Indicateurs
Le Liquidity Zone Detector est un indicateur technique avancé conçu pour identifier et tracer les zones de liquidité clés sur le marché en se basant sur l'indicateur ZigZag. Cet outil met en évidence les niveaux de prix où des liquidités importantes sont susceptibles d'être présentes, en dessinant des lignes de tendance sur les points hauts et bas capturés par le ZigZag. Le Liquidity Zone Detector aide les traders à repérer les zones potentielles de retournement ou de continuation des tendances
Filtrer:
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.03.14 15:44 
 

The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.

Répondre à l'avis