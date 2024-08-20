RR TradeManager Visualizer Komi Eyram F Kahoho インディケータ

RR_TradeManager Visualizer は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示: カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス: チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算: 定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定: チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整: SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーンの視覚化: SLおよびTPゾー