FVG Analyzer

4

FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール

FVG Analyzerは、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。

主な機能：

FVG（ブル・ベア）を自動的に検出し、ローソク足構造に基づいて表示
カスタマイズ可能な表示オプション

  • ブルFVGのみ

  • ベアFVGのみ

  • 両方のタイプを同時に表示

柔軟な視覚スタイル

  • カラーレクタングル

  • セントラルライン

  • レクタングル + ライン

  • レクタングル + ライン + ラベル

FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます

高いカスタマイズ性

  • 色、スタイル、不透明度

  • 可視エリアの制限

  • FVG名を表示するかどうかの選択

MT4用に最適化されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。

すべてのトレードスタイルに最適

スキャルパーデイトレーダースイングトレーダーのどのスタイルにも、FVG Analyzerは完璧に適応します。M1から月次まで、あらゆるタイムフレームで使用可能です。

なぜFVG Analyzerを使うべきか？

FVG Analyzerを使うことで、精度スピード、そして自信を高めることができます。無作為なエントリーはもう過去のもの。確かな根拠に基づいた取引を始めましょう。

暗闇で取引しないで！FVG Analyzerを使って公正価値ギャップの優位性を活用しましょう。

レビュー 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.03.14 15:44 
 

The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.

おすすめのプロダクト
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
VSA Histogram
Richard Bystricky
インディケータ
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
インディケータ
Basic Theme Builder: チャートカスタマイズを簡単に Basic Theme Builder   インジケーターで、MetaTrader 4     のチャート外観のカスタマイズをシンプルに変革しましょう。この直感的なインジケーターは、使いやすいパネルを提供し、さまざまなテーマやカラースキームを簡単に切り替えることができます。これにより、取引環境の視覚的な魅力と機能性が向上します。 Free MT5 version Basic Theme Builder   インジケーターは、MetaTrader 4 のチャートを簡単にパーソナライズしたいトレーダーに最適なツールです。シンプルなパネルインターフェースとさまざまなテーマプリセットを使用して、取引スタイルや気分に合わせてチャートの外観をすぐに調整できます。クラシックなルックからモダンな美学まで、多彩なオプションを提供する   Basic Theme Builder   で、視覚体験を最適化しましょう。 主な機能: 簡単なテーマ管理:   便利なパネルインターフェースを使用して、ワンクリックでチャートのテーマを素早く変更
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
インディケータ
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
インディケータ
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
インディケータ
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
LordChannel
Igor Pereira Calil
インディケータ
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
Harmonic Shark
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
インディケータ
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
インディケータ
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
インディケータ
ピボットポイントフィボRSJは、フィボナッチレートを使用してその日のサポートラインとレジスタンスラインを追跡するインジケーターです。 この壮大な指標は、フィボナッチレートを使用してピボットポイントを通じて最大7レベルのサポートとレジスタンスを作成します。 価格がこのサポートとレジスタンスの各レベルを尊重する方法は素晴らしいです。そこでは、オペレーションの可能な入口/出口ポイントを認識することができます。 特徴 最大7レベルのサポートと7レベルの抵抗 レベルの色を個別に設定します 入力 ピボットタイプ ピボットフィボRSJ1 =フィボ比1の計算 ピボットフィボRSJ2 =フィボ比2の計算 ピボットフィボRSJ3 =フィボ比3の計算 ピボットフィボクラシック=クラシックピボット計算 最小ピボットレベル ピボット3レベル ピボット4レベル ピボット5レベル ピボット6レベル ピボット7レベル それでも質問がある場合は、ダイレクトメッセージで私に連絡してください： https://www.mql5.com/ja/users/robsjunqueira/
FREE
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
インディケータ
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
インディケータ
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
MCP Touch system
Anton Iudakov
インディケータ
Multicurrency indicator in table format. Signals appear with confirmation, do not redraw. The indicator works on the current (open) timeframe. Notifications come for an open instrument. The strategy includes: price touching the moving average in the direction of the trend, as well as an extraordinary recalculation of the classic ADX indicator to determine the trend as an additional filtering of entries. Entries are displayed on the chart as arrows and, as mentioned above, the arrows are not redr
SignalFusion 5
Carlos Mendez Sanchez
インディケータ
SignalFusion 5 Total market view in one chart. Monitor multiple pairs in real time, convert data into clear decisions, and spot opportunities for scalping, day trading, and swing. Works with majors like EUR/USD and GBP/USD and also exotics. Adds immediate value to any trader’s toolkit. 5 integrated indicators. Combines five signals into a single optimized list and runs by default with 9 pairs . Switching symbols is direct from parameters. After purchase, download for MT4/MT5 and use instan
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
インディケータ
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
インディケータ
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
インディケータ
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「WPRと2つの移動平均線」、リペイント機能なし。 - WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。 - 「WPRと2つの移動平均線」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。 - このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。 - このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。 - 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。 - 買いシグナルの条件を検討します。 (1) - 高速移動平均線が低速移動平均線を上向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。 (2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンにある場合：買いトレードを終了します。 (3) - 売りトレードの場合はその逆です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらから入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、このMQL5ウェブサ
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
インディケータ
標準パラメーターを使用したMACDインジケーター波に基づく 最後と最後の2つのMACDウェーブで、それぞれ正と負のフィボナッチレベルを扱います。 現時点でMACDインジケーターで負の波が終了している場合、色は緑です。 現時点でMACDインジケーターの正の波が終了している場合、色は赤です。 Waveの終了基準は、MACDの符号が異なる2ティックです。 最後の4つのMACDウェーブのトレンドラインをプロットします。 専門家とうまく働く  その他のスクリーンショット： Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/market/product/42031 https://www.mql5.com/en/charts/10581596/audusd-h1-alpari-international https://www.mql5.com/en/charts/10631979/usdjpy-m1-alpari-international https://www.mql5.com/en/charts/10628704/gbpusd-m15-alpa
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
インディケータ
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発された Quantum Breakout PROは 、革新的でダイナミックなブレイクアウトゾーン戦略により、あなたの取引の旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5バージョン：   ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
インディケータ
これはMT4のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
インディケータ
現在26%OFF! このインディケータは、当社のメインインディケータ（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）の両方のスーパーコンビネーションです。28の外国為替ペアのTICK-UNITSとアラートシグナルの通貨強度の値を示しています。11種類のTick-Unitが使用可能です。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒の11種類です。サブウィンドウのTick-Unitバーは、秒単位のタイマーに1ティック以上含まれる場合に表示され、左側にシフトされます。 たった1枚のチャートで、28のFXペアをスキャルピングできます。スキャルピングのチャンスとなるトリガーポイントを正確に把握することで、スキャルピングが上達することを想像してみてください。 1分足よりも短い期間で動作する市場初の通貨強度インジケーターです! このインジケータは、素早いインとアウトを行い、小さなピップを切り取ることを望む高速スキャルパーのためのものです。 ユーザーマニュアル: ここをクリック h
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
作者のその他のプロダクト
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
DailyHighLow MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
インジケーターを評価して、可視性向上にご協力いただければ幸いです。 DailyHighLow インジケーターは、MetaTrader 5 (MT5) プラットフォーム用に設計されており、トレーダーが日々の価格変動を監視するのに役立ちます。このインジケーターは、指定した期間の最高値と最低値に基づいて自動的にトレンドラインを描画し、正確な市場情報を視覚的に提供します。 主な特徴： トレンドラインのカスタマイズ:   トレーダーの好みに合わせて、トレンドラインの色、スタイル、幅を調整できます。トレンドラインには、ブレイクとノンブレイクの両方の設定が可能です。 動的な更新:   トレンドラインは最新の市場データに基づいて自動的に調整され、ブレイクの状況を示す視覚的なマーカーが用意されています。 柔軟なパラメータ設定:   表示する日数の設定、ブレイク後のラインの終了時間、および高値と安値のトレンドラインの外観をカスタマイズできます。 明確な視覚効果:   ブレイクラインとノンブレイクラインを異なる色とスタイルで区別し、市場の主要レベルを迅速に識別できます。 このインジケーターは、トレンドライン
FREE
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
インディケータ
インジケーターを評価して、可視性向上にご協力いただければ幸いです。 DailyHighLow インジケーターは、MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム用に設計されており、トレーダーが日々の価格変動を監視するのに役立ちます。このインジケーターは、指定した期間の最高値と最低値に基づいて自動的にトレンドラインを描画し、正確な市場情報を視覚的に提供します。 主な特徴： トレンドラインのカスタマイズ: トレーダーの好みに合わせて、トレンドラインの色、スタイル、幅を調整できます。トレンドラインには、ブレイクとノンブレイクの両方の設定が可能です。 動的な更新: トレンドラインは最新の市場データに基づいて自動的に調整され、ブレイクの状況を示す視覚的なマーカーが用意されています。 柔軟なパラメータ設定: 表示する日数の設定、ブレイク後のラインの終了時間、および高値と安値のトレンドラインの外観をカスタマイズできます。 明確な視覚効果: ブレイクラインとノンブレイクラインを異なる色とスタイルで区別し、市場の主要レベルを迅速に識別できます。 このインジケーターは、トレンドラインを明確にカスタマ
FREE
OrderBlock Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
インディケータ
OrderBlock Analyzer は、MetaTrader 5 (MT5) 用にカスタマイズされたインジケーターで、価格チャート上のオーダーブロック（Order Blocks）を検出し、ハイライトします。このインジケーターは、市場の主要な構造を特定するのに役立ち、反転や継続の可能性のある領域を示します。OrderBlock Analyzer は、マーケットの動きに基づいて、自動的にオーダーブロックを描画し、上昇と下降のブロックを異なる色で区別します。 主な機能: 上昇および下降オーダーブロックの検出とマーキング。 グラフ上でリアルタイムにオーダーブロックを更新し、トレーディングのチャンスを迅速に特定します。 オーダーブロックの色、ボーダーライン、ラインスタイルのカスタマイズが可能です。 ボーダーラインの色と厚さの柔軟な設定。 このインジケーターは、トレンドや反転に基づいたトレーディング戦略を使用するすべてのタイプのトレーダーに最適です。
FVG Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール FVG Analyzer は、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。 主な機能： FVG（ブル・ベア）を自動的に検出 し、ローソク足構造に基づいて表示 カスタマイズ可能な表示オプション ： ブルFVGのみ ベアFVGのみ 両方のタイプを同時に表示 柔軟な視覚スタイル ： カラーレクタングル セントラルライン レクタングル + ライン レクタングル + ライン + ラベル FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます 高いカスタマイズ性 ： 色、スタイル、不透明度 可視エリアの制限 FVG名を表示するかどうかの選択 MT5用に最適化 されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。 すべてのトレードスタイルに最適 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー のどのスタイ
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
TradeManagerRR Visualizer MT5   は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示:   カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス:   チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算:   定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定:   チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整:   SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーン
TradingSessionVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能について詳しく知る前に、ぜひこの製品を 評価 し、 コメント を残して体験を共有し、 フォロー して最新のリリースやツールの情報を受け取ってください。皆様のサポートは非常に重要で、私の作品を常に改善するための力になります！ 説明: TradingSessionVisualizer はMetaTrader 4用の強力なインジケーターで、主要なトレーディングセッションをチャート上に明確かつカスタマイズ可能に表示します。このツールを使用することで、アジア、ロンドン、ニューヨークのトレーディングセッションを簡単に区別でき、これらの重要な期間中の市場の動きをよりよく理解するのに役立ちます。 主な機能: トレーディングセッションの表示: チャート上にアジア、ロンドン、ニューヨークのトレーディングセッションをカラーの矩形で明確に表示します。 カスタマイズ可能なパラメータ: 各セッションの色、線の幅、および矩形の塗りつぶしの有無を調整できます。 動的表示: 指標は、表示する日数に応じて自動的に調整されます（最大3日まで）。 簡単な管理: コードはグラフィックオブジェクトを効率的
FREE
OrderBlock Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
OrderBlock Analyzer は、MetaTrader 4 (MT4) 用にカスタマイズされたインジケーターで、価格チャート上のオーダーブロック（Order Blocks）を検出し、ハイライトします。このインジケーターは、市場の主要な構造を特定するのに役立ち、反転や継続の可能性のある領域を示します。OrderBlock Analyzer は、マーケットの動きに基づいて、自動的にオーダーブロックを描画し、上昇と下降のブロックを異なる色で区別します。 主な機能: 上昇および下降オーダーブロックの検出とマーキング。 グラフ上でリアルタイムにオーダーブロックを更新し、トレーディングのチャンスを迅速に特定します。 オーダーブロックの色、ボーダーライン、ラインスタイルのカスタマイズが可能です。 ボーダーラインの色と厚さの柔軟な設定。 このインジケーターは、トレンドや反転に基づいたトレーディング戦略を使用するすべてのタイプのトレーダーに最適です。
RR TradeManager Visualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
RR_TradeManager Visualizer は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示: カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス: チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算: 定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定: チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整: SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーンの視覚化: SLおよびTPゾー
TradingSessionPipsVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能に入る前に、この商品に評価を付け、経験を共有するためにコメントを残し、最新の更新や新しいツールについての通知を受け取るために私のページに登録してください。あなたのサポートは非常に貴重で、私の創作を常に改善するのに役立ちます！ 説明： TradingSessionPipsVisualizer - トレーディングセッションをマスターするためのプロフェッショナルツール 外為市場のセッションを一目で視覚化し、最適なトレードタイミングを見極めよう！ TradingSessionPipsVisualizer は、MetaTrader 4用のプレミアムインディケーターで、主要なトレーディングセッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア、シドニー、フランクフルト）を直接グラフ上にハイライトします。要求の高いトレーダーのために開発されており、以下のことを可能にします： 高い取引活性期を瞬時に識別 （セッションの重複） リアルタイムでのボラティリティ分析 （表示されるピップ範囲） 最適な時間帯に合わせて戦略を調整 （スキャルピング、デイトレード、スウィングトレード） 自分の取引スタ
TradingSessionPipsVisualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能に入る前に、この商品に評価を付け、経験を共有するためにコメントを残し、最新の更新や新しいツールについての通知を受け取るために私のページに登録してください。あなたのサポートは非常に貴重で、私の創作を常に改善するのに役立ちます！ 説明： TradingSessionPipsVisualizer - トレーディングセッションをマスターするためのプロフェッショナルツール 外為市場のセッションを一目で視覚化し、最適なトレードタイミングを見極めよう！ TradingSessionPipsVisualizer は、MetaTrader 5用のプレミアムインディケーターで、主要なトレーディングセッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア、シドニー、フランクフルト）を直接グラフ上にハイライトします。要求の高いトレーダーのために開発されており、以下のことを可能にします： 高い取引活性期を瞬時に識別 （セッションの重複） リアルタイムでのボラティリティ分析 （表示されるピップ範囲） 最適な時間帯に合わせて戦略を調整 （スキャルピング、デイトレード、スウィングトレード） 自分の取引スタイ
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
フィルタ:
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.03.14 15:44 
 

The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.

レビューに返信