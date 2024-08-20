FVG Analyzer

FVG Analyzer — Идеальный Инструмент для Точного Обнаружения Fair Value Gaps (FVG)

FVG Analyzer — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, созданный для серьёзных трейдеров, использующих Fair Value Gaps (FVG) в своей стратегии. Благодаря интеллектуальному анализу и чистой визуализации вы легко определите рыночные неэффективности — области, куда цена, скорее всего, вернётся, прежде чем продолжить движение по тренду.

Основные функции:

Автоматическое определение FVG (бычьи и медвежьи) на основе свечных моделей.

Выбор отображаемых типов FVG:

  • Только бычьи

  • Только медвежьи

  • Оба

Гибкие настройки отображения:

  • Закрашенные прямоугольники

  • Средняя линия

  • Прямоугольник + линия

  • Прямоугольник + линия + подпись

Динамическое расширение FVG до момента заполнения: отслеживайте реакцию цены в реальном времени.

Глубокая кастомизация:

  • Цвета, стили, прозрачность

  • Максимальное количество отображаемых зон

  • Отображение имени индикатора на каждой зоне (по желанию)

Оптимизирован для MT4: работает плавно даже на перегруженных графиках.

Подходит для любого стиля торговли

FVG Analyzer отлично подходит как для скальперов, так и для дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Работает на всех таймфреймах — от M1 до месячного графика.

Почему выбирают FVG Analyzer?

С FVG Analyzer вы получаете точность, реактивность и уверенность в каждом входе в рынок. Хватит гадать — начните торговать с умом, используя рыночные неэффективности.

Хватит торговать вслепую. Освойте Fair Value Gaps с FVG Analyzer!

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.03.14 15:44 
 

The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.

