Backtesting-Ergebnisse, die ich zeigen, sind nur für ein Paar und der Bot wird mit einem oder zwei Paaren arbeiten. So nehmen Sie nicht die Gewinne in Backtesting-Ergebnisse als Gesamtgewinne.


FEATURES 🟢

1/ Risikoarmer Betrieb: Entwickelt mit konservativen Risikoeinstellungen, um die Wahrscheinlichkeit erheblicher Kontoverluste zu minimieren.

2/ Fortschrittliches Risikomanagement: Passt sich nahtlos an schwankende Marktvolatilität an und gewährleistet Stabilität unter unvorhersehbaren Bedingungen.

3/ Vollständig automatisiert: Erfordert keine manuellen Eingriffe - richten Sie ihn ein und lassen Sie den Bot alle Handelsaktivitäten autonom durchführen.

4/ Widerstandsfähig gegen Marktschocks: Er ist in der Lage, extreme Marktereignisse oder einschneidende Nachrichten mit robusten Risikokontrollen zu bewältigen.

5/ Optimiert für begrenzte Paare: Verlässliche Leistung bei einem oder zwei Währungspaaren für fokussierten, effizienten Handel.

6/ Konsistente Erträge: Liefert stetige, realistische monatliche Gewinne ohne übertriebene Versprechungen.

7/ Verlässlicher Einkommensstrom: Entwickelt, um ein zuverlässiges monatliches Einkommen von 10 bis 25 % pro Monat bei sehr geringem Risiko zu erzielen.


Einrichtung 🟢

1/ Zeitrahmen & Paar: Arbeitet hauptsächlich auf dem H1-Zeitrahmen, optimiert für EUR/USD. Die Standard-Einstellungsdatei in der Demoversion ist nicht empfehlenswert; kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um die optimierte Einstellungsdatei zu erhalten.

2/ Hebelwirkung: Ein Mindesthebel von 1:500 wird für eine optimale Performance empfohlen.

3/ Kontostand: Ein Mindestguthaben von $500 ist erforderlich, um den Bot effektiv zu betreiben.


Warnungen ⚠️

1/ Vermeiden Sie Standardeinstellungen: Das Testen mit der Standardeinstellungsdatei kann im Vergleich zu den empfohlenen Einstellungen zu suboptimalen Ergebnissen führen.

2/ Begrenzung der Paare: Verwenden Sie den Bot nicht für mehr als zwei Währungspaare, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten.

3/ Broker-Anforderungen : Vermeiden Sie Broker, die eine geringe Hebelwirkung anbieten, da dies die Funktionalität des Bots beeinträchtigen kann.


